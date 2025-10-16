Un camión chocó contra un puente peatonal en la avenida General Paz y lo derrumbó

Cayo puente sobre la General Paz

El barrio porteño de Villa Lugano fue escenario de una accidente que por poco termina en tragedia: un camión con pluma impactó contra un puente peatonal metálico que atraviesa la avenida General Paz y lo derrumbó.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, el hecho ocurrió este mediodía a la altura de la calle Madariaga y no se registraron muertos ni personas heridas.

En el lugar trabajaron, personal de la autopista y agentes de la Comisaría Vecinal 8C, así como varias ambulancias del SAME y efectivos del Cuerpo de Bomberos. Debido al operativo, el tránsito en la General Paz fue completamente cortado hasta la avenida 27 de febrero.

Las fuentes consultadas por este medio indicaron que parte de la estructura metálica del puente fue derrumbada parcialmente. En el video, al que accedió también Infobae, se ve cómo trabajan las autoridades en el lugar y cómo parte del puente cayó sobre la calzada, en sentido al Riachuelo.

Persecución sobre la autopista Dellepiane

A plena luz del día y con un importante tráfico sobre la autopista Dellepiane, personal de la Policía de la Ciudad protagonizó una feroz persecución a alta velocidad que culminó con la detención de un menor acusado de robar una motocicleta en el barrio de Villa Crespo.

El operativo se desplegó tras activarse el sistema de Alerta Temprana, que detectó el paso del rodado sustraído mediante las cámaras integradas al Anillo Digital.

Según precisaron desde el Ministerio de Seguridad porteño, el hecho ocurrió este miércoles cuando el detector de patentes detectó una Honda NX4 Falcon de color gris, reportada como robada, en la intersección de Olivera y la autopista Perito Moreno.

El propietario, que había estacionado el vehículo sobre la calle Tres Arroyos al 600 antes de ingresar a su trabajo, confirmó el robo tras observar las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona. En el material, vio a un desconocido llevándose la moto.

Feroz persecución sobre la autopista Dellepiane para detenerr al ladrón de una moto

Inmediatamente, el sistema del Anillo Digital emitió una alerta y los operadores del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) iniciaron un seguimiento en tiempo real.

“Se da a la fuga”, se escucha decir a uno de los agentes de la División Motorizada de la Policía de la Ciudad, mientras intentaba detener la marcha del sospechoso sobre la avenida Dellepiane. Incluso, lo golpeó con su moto para desestabilizarlo, pero no lo logró y el delincuente alcanzó a descender de la autopista para intentar perderse entre las calles del barrio lindero.

La persecución culminó en el cruce de las avenidas General Paz y Roca, en el barrio porteño de Villa Riachuelo. Según reportó la fuerza de seguridad, el ladrón, menor de edad, intentó huir a pie tras desprenderse de la moto robada, pero finalmente fue alcanzado y reducido.

La intervención quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Número 47, dirigida por el doctor Marcelo Solimine, Secretaría Única del doctor Aranda. Por disposición judicial, el adolescente fue trasladado a la sede policial y la motocicleta fue incautada.