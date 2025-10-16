Sociedad

Un camión chocó contra un puente peatonal en la avenida General Paz y lo derrumbó

Ocurrió a la altura de la calle Madariaga, en Villa Lugano. No hubo heridos

Guardar
Cayo puente sobre la General Paz

El barrio porteño de Villa Lugano fue escenario de una accidente que por poco termina en tragedia: un camión con pluma impactó contra un puente peatonal metálico que atraviesa la avenida General Paz y lo derrumbó.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, el hecho ocurrió este mediodía a la altura de la calle Madariaga y no se registraron muertos ni personas heridas.

En el lugar trabajaron, personal de la autopista y agentes de la Comisaría Vecinal 8C, así como varias ambulancias del SAME y efectivos del Cuerpo de Bomberos. Debido al operativo, el tránsito en la General Paz fue completamente cortado hasta la avenida 27 de febrero.

Cayó un puente peatonal sobre la General Paz

Las fuentes consultadas por este medio indicaron que parte de la estructura metálica del puente fue derrumbada parcialmente. En el video, al que accedió también Infobae, se ve cómo trabajan las autoridades en el lugar y cómo parte del puente cayó sobre la calzada, en sentido al Riachuelo.

Persecución sobre la autopista Dellepiane

A plena luz del día y con un importante tráfico sobre la autopista Dellepiane, personal de la Policía de la Ciudad protagonizó una feroz persecución a alta velocidad que culminó con la detención de un menor acusado de robar una motocicleta en el barrio de Villa Crespo.

El operativo se desplegó tras activarse el sistema de Alerta Temprana, que detectó el paso del rodado sustraído mediante las cámaras integradas al Anillo Digital.

Según precisaron desde el Ministerio de Seguridad porteño, el hecho ocurrió este miércoles cuando el detector de patentes detectó una Honda NX4 Falcon de color gris, reportada como robada, en la intersección de Olivera y la autopista Perito Moreno.

El propietario, que había estacionado el vehículo sobre la calle Tres Arroyos al 600 antes de ingresar a su trabajo, confirmó el robo tras observar las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona. En el material, vio a un desconocido llevándose la moto.

Feroz persecución sobre la autopista Dellepiane para detenerr al ladrón de una moto

Inmediatamente, el sistema del Anillo Digital emitió una alerta y los operadores del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) iniciaron un seguimiento en tiempo real.

“Se da a la fuga”, se escucha decir a uno de los agentes de la División Motorizada de la Policía de la Ciudad, mientras intentaba detener la marcha del sospechoso sobre la avenida Dellepiane. Incluso, lo golpeó con su moto para desestabilizarlo, pero no lo logró y el delincuente alcanzó a descender de la autopista para intentar perderse entre las calles del barrio lindero.

La persecución culminó en el cruce de las avenidas General Paz y Roca, en el barrio porteño de Villa Riachuelo. Según reportó la fuerza de seguridad, el ladrón, menor de edad, intentó huir a pie tras desprenderse de la moto robada, pero finalmente fue alcanzado y reducido.

La intervención quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Número 47, dirigida por el doctor Marcelo Solimine, Secretaría Única del doctor Aranda. Por disposición judicial, el adolescente fue trasladado a la sede policial y la motocicleta fue incautada.

Temas Relacionados

General PazChoquepuente peatonalcamión con plumaúltimas noticias

Últimas Noticias

La Justicia determinó qué provocó la explosión en la escuela de Palermo: investigan si hubo responsabilidad de los docentes

El hecho está a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°5. No se descartan imputaciones

La Justicia determinó qué provocó

Video: la Justicia investiga un viaje que hizo Pablo Laurta una semana antes del doble femicidio de Córdoba

Las imágenes son de las cámaras de seguridad del colectivo que tomó el presunto femicida. Se lo ve con una mochila y, según los investigadores, iba a la ciudad de Concordia

Video: la Justicia investiga un

El argentino Eitan Horn regresó a su casa después de pasar 737 días secuestrado por Hamas: “No tengo palabras, solo agradecimiento”

El hombre de 38 años y oriundo del barrio porteño de Villa Crespo había sido secuestrado por la organización terrorista el 7 de octubre de 2023. Los videos de su emotiva llegada a su hogar en Kfar Saba, en el centro de Israel, rodeado de cientos de personas

El argentino Eitan Horn regresó

“No han aprendido”, dijo la directora del alumno que se disfrazó de “mujer violada” y viralizó un video indignante

Cecilia Miatelo, titular del Instituto Provincial de Educación Técnica (IPET) N.º 267, aseguró que los jóvenes reciben Educación Sexual Integral (ESI)

“No han aprendido”, dijo la

Dictaron cuatro meses de prisión preventiva para Pablo Laurta por el crimen del remisero en Entre Ríos

El detenido se había negado a declarar en las últimas horas en los tribunales de Concordia. Ahora deberá responder ante la justicia cordobesa por los femicidios de Luna Giardina y Mariel Zamudio

Dictaron cuatro meses de prisión
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Ley de buena muerte”: cómo

“Ley de buena muerte”: cómo son los distintos proyectos de eutanasia que se impulsan en Argentina

El Gobierno declaró al mapuche de los binoculares y a su grupo como organización terrorista

Video: la Justicia investiga un viaje que hizo Pablo Laurta una semana antes del doble femicidio de Córdoba

IDEA: YPF y ENI analizan dónde construir una planta de líquidos y, otra vez, Río Negro se posiciona mejor que Buenos Aires

La Justicia determinó qué provocó la explosión en la escuela de Palermo: investigan si hubo responsabilidad de los docentes

INFOBAE AMÉRICA
Turquía quiere sustituir a Irán

Turquía quiere sustituir a Irán y rodear a Israel

Israel prometió continuar con su ofensiva tras la muerte del jefe militar de los hutíes: “Los alcanzaremos a todos”

El Fondo Monetario Internacional mantuvo las previsiones de crecimiento para Centroamérica

Pakistán y Afganistán mantienen un frágil alto el fuego de 48 horas

Al menos cuatro soldados muertos tras el estallido de una bomba en un autobús del ministerio de Defensa sirio

TELESHOW
Emilia Attias mostró cómo la

Emilia Attias mostró cómo la recibe su hija Gina cuando vuelve del trabajo: “No te puedo amar más”

Griselda Sicliani reveló qué actor famoso fue su amor platónico: “Le pedí a Luciano que me lo presente”

Quienes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

El divertido video de Eva Bargiela en la semana 39 del embarazo: “Dale Faustino”

A un año de la muerte de Liam Payne, su última novia visitó el lugar donde se conocieron