Sociedad

Buscan intensamente una mujer que desapreció hace más de una semana en San Juan

Daniela Alejandra García fue vista por última vez el pasado 4 de octubre. Tras la denuncia, se activaron todos los protocolos de búsqueda

Daniela Alejandra García desapareció el pasado 4 de octubre en San Juan (Tiempo de San Juan)

La Policía de San Juan desplegó todos sus dispositivos oficiales para dar con el paradero de Daniela Alejandra García, una mujer de 32 años que lleva más de siete días sin ser vista.

El caso adquirió notoriedad en la región y motivó la intervención urgente de los organismos provinciales de seguridad. En este contexto, vecinos y allegados colaboran con las autoridades en la difusión de los datos que pueden resultar relevantes para el hallazgo de la joven.

La familia de Daniela García solicitó públicamente que cualquier persona que cuente con información concreta se comunique de manera inmediata con el 911, a fin de facilitar la investigación y proveer la asistencia que requiere la búsqueda.

De acuerdo con la búsqueda de García, se trata de una mujer de tez trigueña, ojos marrones y contextura delgada. Su estatura alcanza los 1,70 metros y mantiene el cabello corto, lacio y color negro. Una particularidad expuesta por los familiares y la Policía es la presencia de manchas de pigmentación en el rostro, detalle que puede ser determinante para reconocerla.

En línea con la información publicada por el medio local El Tiempo de San Juan, Daniela fue vista por última vez el sábado 4 de octubre, cuando llevaba consigo una mochila color gris. Las fuentes indicaron que no se cuenta con mayores precisiones sobre la vestimenta utilizada por la joven el día de su desaparición.

Una vez presentada la denuncia, se puso en marcha el operativo “San Juan te Busca”, que mantiene activas patrullas, brigadas de búsqueda especializada y monitoreo en puntos estratégicos, mientras se reciben aportes ciudadanos a través de la línea 911.

Los trabajos incluyen tareas de rastrillaje terrestre, revisiones en áreas urbanas y rurales, y recorridas en sectores donde la joven podría haber sido vista.

Las características físicas de la joven desaparecida (Tiempo de San Juan)

Buscan a una mujer y a su bebé de un mes en La Plata

Desde mediados de septiembre que nada se sabe del paradero de Soledad Nazarena Sanabria, una mujer de 35 años de La Plata, que fue denunciada por presuntamente haberse llevado a su bebé de un mes. Según relató su hija, tendría problemas de consumo problemático, por lo que le habrían quitado la custodia.

Con el paso de los días, sin tener noticias de la recién nacida y su madre, la familia expresó su preocupación por la salud de la beba y solicitó que se verifique el estado de las desaparecidas. Asimismo, reclamaron que se tomen medidas inmediatas para resguardar a la menor.

De acuerdo con la denuncia presentada por la hija mayor de la mujer, el viernes 19 de septiembre de 2025, Soledad se habría llevado a Renata desde una parada de colectivos ubicada en la localidad de Melchor Romero. El día de la desaparición, la madre acudió a visitar a su hija y ambas acordaron dirigirse al hospital porque la beba no se sentía bien.

Al llegar a la parada de colectivos, la mujer le pidió a la joven que regresara a buscar la mamadera y la leche. Cuando volvió, no encontró ni a la madre ni a la beba. La denunciante intentó comunicarse con ellas, pero no obtuvo respuesta, según la información publicada por el sitio La Plata 1.

“Se la llevó y se fue sin rastros. Nunca llamó y no tiene intención de devolver a la bebé”, contó la joven en una publicación realizada en sus redes sociales. Por este motivo, la denunciante pidió que “si la ven, reténganla y llamen al 911″.

Cayó el líder de una

La triste carta de los

Once días atado, racismo y

De fundar “Varones Unidos” a

Comienza la segunda jornada del Coloquio de IDEA, con foco en innovación e impuestos

