Dos mujeres policías resultaron heridas tras un choque entre un colectivo y un auto en Chacarita

Una de las oficiales de la Policía de la Ciudad es trasladada al Hospital Tornú.

En la mañana de este martes, un choque entre un colectivo de la línea 71 y un auto particular generó complicaciones en el tránsito en la intersección de Federico Lacroze y Guzmán, en el barrio porteño de Chacarita. El incidente se registró esta mañana a la altura de Lacroze al 4150, donde acudieron equipos de emergencia para asistir a los involucrados.

Fuentes policiales del caso informaron a Infobae que el vehículo particular implicado es un Toyota Corolla, que era manejado por dos oficiales de la Policía de la Ciudad, ambas, de 24 y 31 años. Y que fueron trasladadas al Hospital Tornú para su atención, “sin riesgo de vida”.

“Las damnificadas son oficiales de la Policía de la Ciudad, por lo cual la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo del Dr. De Brasi, dispuso la intervención de la Policía Federal”, agregaron. Según informó Todo Noticias, el colectivo no reportó pasajeros lesionados.

El vehículo particular involucrado terminó con daños en la parte delantera izquierda, del lado del conductor, producto del impacto. La colisión dejó parte del frente del auto destrozado.

Christian, conductor de la línea 71, habló en C5N sobre el siniestro vial: “Venía circulando por Corrientes a la altura de Lacroze, que está la curva y está la parada de la línea 39, con lo cual siempre en este horario hay carga de pasajeros. Atrás se encontraba un Gol gris y atrás de este estaba el Toyota Corolla negro, lo cual estoy doblando y siento el impacto, que sale sin mirar y me pega al costado lateral derecho mío”.

El Toyota Corolla implicado en el choque.

En este sentido, el chofer criticó: “Si hay una línea amarilla se supone que no se puede estacionar, pero bueno. Estacionan siempre y son cosas que pasan. Lo bueno es que no hay pasajeros heridos”.

A raíz del accidente, la circulación sobre Federico Lacroze se redujo a un solo carril en el sentido hacia Álvarez Thomas, lo que provoca demoras en la zona desde hace horas. El SAME y personal policial trabajan en el lugar para asegurar el área, atender a las mujeres heridas y permitir la remoción de los vehículos.

En este sentido, las autoridades recomendaron optar por vías alternativas mientras continuaron las tareas de asistencia y reordenamiento del tránsito.

En agosto, Chacarita tuvo otro accidente, ocurrido en el cruce de Guevara y Avenida Forest. Allí colisionaron dos vehículos particulares. El primero de ellos una camioneta Ford Ranger en la que circulaban dos hombres adultos, uno de ellos fue trasladado al Hospital Durand con diagnóstico de politraumatismo, mientras que el conductor bajó del vehículo por sus propios medios.

El otro vehículo involucrado es un Suzuki Fun, conducido por Carlos Dreller, mayor de edad y que quedó atrapado adentro del vehículo luego del impacto. Y fue noticia, ya que estaba alcoholizado y casi produce una tragedia.

Lo increíble de esta colisión es que el conductor de este automóvil, según informó TN, circuló a gran velocidad durante 10 cuadras de contramano por la bicisenda de la Avenida Corrientes, a la cual llegó luego de doblar por la avenida Juan B. Justo.

Al llegar al cruce de Forest, y sin cruzar a ningún ciclista o peatón que circulase por allí, la camioneta que iba a doblar por Guevara, impactó contra el Suzuki, que inesperadamente venía en dirección contraria, de manera totalmente ilegal.