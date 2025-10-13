Habló la madre de la joven golpeada a la salida de un boliche en La Plata: “Podría haber muerto como Báez Sosa”

Brutal pelea a la salida de un boliche en La Plata

La madre de la joven que fue brutalmente golpeada a la salida de un boliche en La Plata por un grupo de chicas habló sobre el episodio ocurrido y no pudo evitar recordar lo acontecido en la ciudad balnearia de Villa Gesell, donde Fernando Báez Sosa murió en 2020 producto de los golpes que recibió en una circunstancia similar. El último ataque ocurrió en la madrugada del viernes y la joven debió ser trasladada a un centro de salud para recibir asistencia médica.

“Me la quisieron matar. Lo hacen por diversión, es la sensación que me queda”, sostuvo la mujer. Según relató, todo comenzó cuando “una chica la acusó de haberle pegado a alguien” y, después de esa situación, un grupo de seis jóvenes la agredió dentro y fuera del boliche. “Le agarraron de los pelos y le empezaron a pegar. Me dijo que se defendió porque sentía que la iban a matar”, afirmó sobre el relato de su hija.

Las imágenes que circularon sobre el ataque en el boliche de la calle 49, entre 6 y 7, mostraba con claridad el nivel de violencia ejercido sobre la víctima cuando cae al suelo. Las agresoras le daban patadas en la cabeza y en el cuerpo, mientras otros de los presentes miraban, gritaban o filmaban. “Cuando me llamaron, me dijeron que mi hija no despertaba, que estaba tirada en una ambulancia. La podría haber perdido. Lo que hicieron fue una salvajada”, señaló el portal 0221.com. Actualmente, la joven permanece en su casa del Barrio Aeropuerto bajo observación médica, con hematomas, dolores y fuertes secuelas emocionales. “No tiene apetito, está en reposo, tengo que controlar que no vomite ni tenga fiebre”, describió su madre sobre el estado de salud de su hija.

La mujer que recibió golpes en el piso recibió atención médica por lesiones en la cabeza y el tórax

La chica ingresó al Hospital Rossi con golpes recibidos en la cabeza y el tórax. Le realizaron estudios y las intervenciones pertinentes. “Gracias a Dios la tomografía dio bien, pero tiene moretones por todos lados”, compartió la mujer; mientras la víctima continúa con su recuperación. En otro de los videos que circuló se escucha a una de las agresoras gritar “¡al piso las putas!”, mientras el grupo seguía golpeando

“Ver esos videos fue terrible. Mi hija podría haber terminado muerta como Fernando Báez Sosa. No lo digo para exagerar, sino porque lo primero que se me cruzó por la cabeza fue eso: los pibes lo hacen por diversión, y los que miran no hacen nada, solo filman”, remarcó Silvana.

Otra joven, amiga de la víctima principal y también agredida, sufrió lesiones leves y fue atendida en el mismo centro hospitalario, tras intentar defenderla de los golpes. Ambas familias presentaron la denuncia en la Comisaría Primera de La Plata y solicitaron medidas para evitar nuevos episodios similares. La investigación, en curso, está a cargo de la Fiscalía 1 donde se analiza material fílmico y las grabaciones de las cámaras del Centro de Monitoreo Municipal con el objetivo de identificar a los responsables del ataque ocurrido en pleno centro de la capital bonaerense. Se trata de un sector conocido por su intensa vida nocturna.

Por el momento, no se informaron detenciones. El material audiovisual es analizado como prueba central de la causa y podría derivar en acciones judiciales contra las autoras identificadas de la violencia, mientras continúa la búsqueda de otros implicados. “Había agentes de prevención en el lugar y no evitaron el ataque, pido justicia”, se quejó la madre. E insistió que “faltó prevención y a mi hija casi me la matan, todavía tiene marcas en la cabeza y en otras partes del cuerpo”, indicó. “La pelea comenzó adentro del boliche y culminó afuera, a mi hija intentaron asesinarla, esto fue un homicidio en tentativa”, concluyó.