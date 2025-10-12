Sociedad

Contuvieron tres incendios en Córdoba, mientras sigue activo el fuego en el Parque Nacional Quebrada del Condorito

Más de 100 efectivos participaron en las tareas de extinción en el área natural, pero no logró ser contenido. Además, hay otro foco en Villa Giardino con riesgo de interfase

Guardar
Las altas temperaturas y vientos ayudaron a que las llamas se extendieran en la zona (Parques Nacionales de Argentina)

El incendio en el Parque Nacional Quebrada del Condorito continúa activo y se transformó en el foco más complejo de contener en Córdoba. Pese a que las condiciones climáticas propiciaron el inicio de múltiples incendios forestales y la movilización de los brigadistas, las autoridades informaron que tres de ellos ya se encuentran bajo control.

A lo largo del sábado, los termómetros alcanzaron los 40 grados y se registraron ráfagas de hasta 130 km/h, condiciones que propiciaron la propagación del fuego en distintas zonas, especialmente en la Quebrada del Condorito. No obstante, también se dispararon alertas en Monte Cristo, Villa Giardino, San Francisco del Chañar y Despeñaderos.

“El riesgo de incendios continúa siendo extremo”, advirtieron las autoridades provinciales, según información difundida por el Gobierno de Córdoba a través del Plan Provincial de Manejo del Fuego. Asimismo, destacaron que el foco que afecta a la reserva natural se consolidó como el epicentro de la emergencia, con un frente que avanza hacia el valle y representa el mayor desafío operativo.

Asimismo, explicaron que “allí se registran dos sectores de mayor actividad: el sur, en la zona de la quebrada, donde los recursos se concentrarán este domingo, y el área cercana a la ruta 34, donde los equipos trabajan durante la noche para frenar el avance de las llamas”.

Las tareas de sofocamiento continuarían
Las tareas de sofocamiento continuarían el domingo

Según la información publicada por El Doce.tv, el ingreso de aire más fresco favoreció las tareas de contención, aunque el frente permanece activo y exige un despliegue considerable de recursos. Por esto, en el operativo participaron 150 efectivos, entre brigadistas del Plan Provincial, Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC), Bomberos Voluntarios, Policía, Parques Nacionales y Gendarmería.

Además, se sumaron dos aviones y dos helicópteros del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, junto a un avión hidrante provincial, para reforzar la lucha contra el fuego en los sectores más comprometidos. “Nuestra provincia cuenta con uno de los sistemas de lucha contra el fuego más robustos del país, con tecnología y equipamiento que permiten enfrentar las llamas tanto por aire como por tierra”, destacó el gobernador Martín Llaryora al confirmar que todos los recursos fueron puestos a disposición.

“Quiero expresar un profundo agradecimiento a los hombres y mujeres que, por estas horas, continúan realizando la ardua tarea de combatir el fuego en los frentes que se desencadenaron a lo largo de la jornada”, reconoció el mandatario al señalar que “su labor nos inspira y nos recuerda que la solidaridad y el esfuerzo colectivo son siempre la mejor respuesta frente a la adversidad”.

En representación del Gobierno nacional, el ministro del Interior, Lisandro Catalán, confirmó en redes sociales que estuvo en contacto con el gobernador cordobes. “En momentos difíciles, la coordinación y la solidaridad son nuestra mayor fortaleza”, destacó al señalar que también trabajaron agentes de Parques Nacionales y de la Agencia Federal de Emergencias (AFE).

Las autoridades trabajaron durante la madrugada del sábado para evitar la propagación de las llamas (Ministerio de Seguridad de Córdoba)

Sin embargo, la situación no se limita a la Quebrada del Condorito. De acuerdo con el último parte emitido por el Gobierno cordobés, en Villa Giardino el foco sigue activo y presenta riesgo de interfase por su proximidad a zonas habitadas. “Se solicitó apoyo adicional con autobombas y camiones cisterna para reforzar las tareas durante la jornada de mañana”, informaron.

Mientras que en San Francisco del Chañar no se registró actividad durante todo el día y se confirmó que no hubo propagación del fuego, en Monte Cristo las llamas fueron contenidas tras afectar rastrojos de maíz. No obstante, los Bomberos de las Regionales 4 y 12 continúan con tareas de enfriamiento y guardia de cenizas para evitar rebrotes.

Por su parte, en Despeñaderos el foco fue rápidamente contenido y permanece bajo guardia de cenizas. A pesar de esto, recordaron que la alerta por riesgo extremo de incendios continuará activa durante el domingo y lunes.

Por este motivo, la Secretaría de Gestión del Riesgo recordó que se encuentra prohibido encender fuego en zonas rurales y forestales y pidieron alertar sobre el inicio de otros focos al cuartel de bomberos más cercano o al número de emergencias 0800-888-FUEGO (38346).

Temas Relacionados

CórdobaParque Nacional Quebrada del CondoritoAltas CumbresIncendios forestalesÚltimas noticias

Últimas Noticias

Qué se sabe del caso de Vicente Cordeyro, el comisario retirado que fue encontrado muerto en un cerro de Salta

El ex titular de la Policía de Investigaciones desapareció el jueves y su cuerpo fue hallado este sábado. Se espera que se conozcan los resultados de la autopsia este domingo a la mañana

Qué se sabe del caso

Lo contrataron para hacer un viaje privado, le perdieron el rastro y hallaron su auto incendiado en Córdoba

Se trata de Martín Sebastián Palacio, un hombre de 49 años que partió desde la Ciudad de Buenos Aires hacia Concordia. Las autoridades investigan qué ocurrió desde la última vez que se contactó con su familia

Lo contrataron para hacer un

Rescataron a dos jóvenes que fueron captadas por una red de trata: les ofrecieron un trabajo en Brasil

La familia de las víctimas denunciaron que no habían regresado a su casa y fueron encontradas antes de que cruzaran la frontera

Rescataron a dos jóvenes que

Cafetines de Buenos Aires: fútbol, tango y la herencia familiar de un bar centenario que sobrevive en una esquina de Boedo

Un rincón de 120 años resiste inalterable en la esquina de Quintino Bocayuva y Carlos Calvo. Es el Bar Quintino, hoy atendido por el hijo y la viuda del responsable de la movida tanguera nocturna que había alcanzado el café a lo largo de décadas. Entre recuerdos de tango y fútbol, hoy la familia enfrenta el desafío de mantener viva la tradición de otro Bar Notable de la Ciudad de Buenos Aires

Cafetines de Buenos Aires: fútbol,

Luciano Pavarotti cumpliría 90 años: una infancia en la guerra, su amor por la vida y las pastas que preparaba con gorro de chef

El célebre tenor italiano, nacido el 12 de octubre de 1935 en Módena en el seno de una familia humilde, se reconocía como una persona “solar”, que extraía el lado positivo de las cosas. Fue en uno de los mejores cantantes líricos de la historia, que difundió como nadie el género de forma masiva, además de colaborar con músicos de otros géneros como el rock y el pop

Luciano Pavarotti cumpliría 90 años:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Lo contrataron para hacer un

Lo contrataron para hacer un viaje privado, le perdieron el rastro y hallaron su auto incendiado en Córdoba

Rescataron a dos jóvenes que fueron captadas por una red de trata: les ofrecieron un trabajo en Brasil

Lorena Giorgio, de Equilibra: “El mayor desequilibrio que enfrenta el Gobierno es en el plano político”

Descuentos agresivos y cuotas sin interés: qué preparan las marcas de ropa para sostener las ventas en octubre

Dispersión de expectativas: las proyecciones del tipo de cambio tras las elecciones generan incertidumbre entre economistas

INFOBAE AMÉRICA
Rusia lanzó un nuevo ataque

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones en la región ucraniana de Kharkiv: al menos cinco heridos

El poder nutritivo y medicinal del algarrobo, el árbol emblemático de América que ofrece alimento, sombra y ayuda a la salud

Los mejores discos de metal del siglo XXI, según especialistas

El hallazgo que revolucionó la medicina: cómo la Isla de Pascua dio origen a un medicamento clave

Un barco chino embistió “deliberadamente” un buque de Filipinas y generó caos en el mar de China Meridional

TELESHOW
Quiénes son los cuatro participantes

Quiénes son los cuatro participantes de La Voz Argentina que compiten por el gran premio

Ricardo Darín: “La cultura pasa por expresarse, si solo te referís al resultado es un poco perverso”

Miguel Cantilo: “La vulgaridad y lo hecho por conveniencia de mercado no me atrae”

Masterchef Celebrity: uno por uno, quiénes son los 24 participantes de la nueva edición

Un mes entre la angustia, la fe y la esperanza y un final feliz: el apoyo incondicional de Daniela Celis a Thiago Medina