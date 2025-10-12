Contuvieron tres incendios en Córdoba, mientras sigue activo el fuego en el Parque Nacional Quebrada del Condorito

Las altas temperaturas y vientos ayudaron a que las llamas se extendieran en la zona (Parques Nacionales de Argentina)

El incendio en el Parque Nacional Quebrada del Condorito continúa activo y se transformó en el foco más complejo de contener en Córdoba. Pese a que las condiciones climáticas propiciaron el inicio de múltiples incendios forestales y la movilización de los brigadistas, las autoridades informaron que tres de ellos ya se encuentran bajo control.

A lo largo del sábado, los termómetros alcanzaron los 40 grados y se registraron ráfagas de hasta 130 km/h, condiciones que propiciaron la propagación del fuego en distintas zonas, especialmente en la Quebrada del Condorito. No obstante, también se dispararon alertas en Monte Cristo, Villa Giardino, San Francisco del Chañar y Despeñaderos.

“El riesgo de incendios continúa siendo extremo”, advirtieron las autoridades provinciales, según información difundida por el Gobierno de Córdoba a través del Plan Provincial de Manejo del Fuego. Asimismo, destacaron que el foco que afecta a la reserva natural se consolidó como el epicentro de la emergencia, con un frente que avanza hacia el valle y representa el mayor desafío operativo.

Asimismo, explicaron que “allí se registran dos sectores de mayor actividad: el sur, en la zona de la quebrada, donde los recursos se concentrarán este domingo, y el área cercana a la ruta 34, donde los equipos trabajan durante la noche para frenar el avance de las llamas”.

Las tareas de sofocamiento continuarían el domingo

Según la información publicada por El Doce.tv, el ingreso de aire más fresco favoreció las tareas de contención, aunque el frente permanece activo y exige un despliegue considerable de recursos. Por esto, en el operativo participaron 150 efectivos, entre brigadistas del Plan Provincial, Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC), Bomberos Voluntarios, Policía, Parques Nacionales y Gendarmería.

Además, se sumaron dos aviones y dos helicópteros del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, junto a un avión hidrante provincial, para reforzar la lucha contra el fuego en los sectores más comprometidos. “Nuestra provincia cuenta con uno de los sistemas de lucha contra el fuego más robustos del país, con tecnología y equipamiento que permiten enfrentar las llamas tanto por aire como por tierra”, destacó el gobernador Martín Llaryora al confirmar que todos los recursos fueron puestos a disposición.

“Quiero expresar un profundo agradecimiento a los hombres y mujeres que, por estas horas, continúan realizando la ardua tarea de combatir el fuego en los frentes que se desencadenaron a lo largo de la jornada”, reconoció el mandatario al señalar que “su labor nos inspira y nos recuerda que la solidaridad y el esfuerzo colectivo son siempre la mejor respuesta frente a la adversidad”.

En representación del Gobierno nacional, el ministro del Interior, Lisandro Catalán, confirmó en redes sociales que estuvo en contacto con el gobernador cordobes. “En momentos difíciles, la coordinación y la solidaridad son nuestra mayor fortaleza”, destacó al señalar que también trabajaron agentes de Parques Nacionales y de la Agencia Federal de Emergencias (AFE).

Las autoridades trabajaron durante la madrugada del sábado para evitar la propagación de las llamas (Ministerio de Seguridad de Córdoba)

Sin embargo, la situación no se limita a la Quebrada del Condorito. De acuerdo con el último parte emitido por el Gobierno cordobés, en Villa Giardino el foco sigue activo y presenta riesgo de interfase por su proximidad a zonas habitadas. “Se solicitó apoyo adicional con autobombas y camiones cisterna para reforzar las tareas durante la jornada de mañana”, informaron.

Mientras que en San Francisco del Chañar no se registró actividad durante todo el día y se confirmó que no hubo propagación del fuego, en Monte Cristo las llamas fueron contenidas tras afectar rastrojos de maíz. No obstante, los Bomberos de las Regionales 4 y 12 continúan con tareas de enfriamiento y guardia de cenizas para evitar rebrotes.

Por su parte, en Despeñaderos el foco fue rápidamente contenido y permanece bajo guardia de cenizas. A pesar de esto, recordaron que la alerta por riesgo extremo de incendios continuará activa durante el domingo y lunes.

Por este motivo, la Secretaría de Gestión del Riesgo recordó que se encuentra prohibido encender fuego en zonas rurales y forestales y pidieron alertar sobre el inicio de otros focos al cuartel de bomberos más cercano o al número de emergencias 0800-888-FUEGO (38346).