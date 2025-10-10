Así será el cronograma de los servicios públicos durante el feriado por el Día de la Diversidad Cultural

Los subtes y premetro funcionarán entre las 08:00 y 22:00 horas

Este viernes 10 de octubre, la Ciudad de Buenos Aires aplicará un esquema especial de servicios públicos debido a la designación de la fecha como “jornada no laborable” con fines turísticos por el Día de la Diversidad Cultural. Esto implicará modificaciones en la circulación, el transporte y la apertura de las dependencias administrativas.

Según la información oficial difundida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la prestación de servicios esenciales estará garantizada, mientras que otras áreas experimentarán cambios en sus horarios y funcionamiento.

En el sector sanitario, los hospitales mantendrán operativas las guardias, las áreas críticas, el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y las Unidades Febriles de Urgencia. Por el contrario, las escuelas permanecerán cerradas durante toda la jornada.

Respecto a los servicios funerarios, los cementerios de Chacarita, Flores y Recoleta, junto con el Crematorio de la Ciudad, realizarán inhumaciones entre las 07:30 y las 14:00, con el último trámite admitido hasta las 13:00 y la última inhumación programada para las 13:30.

Los hospitales solamente brindarán servicio de guardia

Las oficinas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, la Dirección General de Rentas y las Sedes Comunales no atenderán al público. Asimismo, el Registro Civil también permanecerá cerrado, aunque se dispondrá de una guardia de defunciones de 9:00 a 12:00. En cuanto a la recolección de residuos, el servicio se prestará con normalidad.

En materia de tránsito, el estacionamiento estará permitido en avenidas y calles donde habitualmente rige la prohibición en días hábiles de 7:00 a 21:00. De la misma manera, el estacionamiento medido no estará vigente durante la jornada.

En línea con esto, las excepciones estarán debidamente señalizadas, tanto para autorizar el estacionamiento en lugares donde normalmente está prohibido como para indicar restricciones adicionales. Además, la restricción de 24 horas se mantendrá en pasajes, calles con Metrobús, zonas de convivencia y espacios paralelos a ciclovías.

Para aquellos ciudadanos que utilicen los peajes, indicaron que estos operarán bajo el esquema de fin de semana, con horario pico de 11:00 a 15:00 en dirección a Provincia de Buenos Aires y de 17:00 a 21:00 hacia el Centro.

El servicio de recolección de basura funcionará con normalidad

El transporte subterráneo presentará horarios especiales: subtes y premetro funcionarán entre las 08:00 y las 22:00. Sin embargo, es necesario recordar que la Línea B extenderá su servicio hasta la 01:30 del viernes. El sistema de bicicletas públicas Ecobici mantendrá su servicio habitual.

Por otro lado, el Registro de licencias para conducir de la sede Roca permanecerá cerrado, mientras que la Pista de aprendizaje estará disponible en su horario regular. Asimismo, las siete plantas de Verificación Técnica Vehicular (VTV) no abrirán sus puertas y la Dirección General de Infracciones no brindará atención al público.

No así como los servicios de Policía y Bomberos de la Ciudad, junto con las líneas de Emergencias 911, Logística, Defensa Civil, Guardia de Auxilio y Emergencias 103, que operarán con guardias activas durante las 24 horas.

En el ámbito de los espacios verdes, el Jardín Botánico Carlos Thays, el Ecoparque, la Reserva Ecológica Costanera Sur, la Reserva Ecológica Costanera Norte y la Reserva Ecológica Lago Lugano estarán abiertos al público.

Las líneas de trenes funcionarán según el cronograma de feriados (AP)

En torno a la agenda cultural, los museos dependientes del Gobierno de la Ciudad abrirán de 11:00 a 20:00. La Torre Monumental recibirá visitantes de 10.00 a 18:00, mientras que el Planetario funcionará de 11:00 a 21:00. Asimismo, las bibliotecas Güiraldes, Parque de la Estación, Casa de la Escritura y la Lectura y Reina Batata estarán abiertas de 10:00 a 20:00.

En el caso del Complejo Teatral de Buenos Aires y el Centro Cultural San Martín no ofrecerán actividades. En contraste, el Centro Cultural 25 de Mayo, el Centro Cultural Recoleta, la Usina del Arte, el Teatro Colón y el Circuito de Espacios Culturales abrirán sus puertas al público.

Por último, Trenes Argentinos comunicó que los servicios ferroviarios funcionarán con el cronograma de feriados, lo que implica frecuencias reducidas. Por esto, los usuarios podrán consultar los horarios actualizados en la página web oficial, donde se encuentran publicados los diagramas correspondientes.