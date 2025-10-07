Sociedad

Diputados rindió homenaje con una placa a las víctimas de Hamas, a dos años del atentado del grupo terrorista

El acto, que reunió a legisladores, representantes de la comunidad judía y familiares, reclamó por los 48 secuestrados que continúan en cautiverio —entre ellos, tres argentinos— y reafirmó el compromiso institucional en la lucha contra el antisemitismo y la defensa de los derechos humanos

El evento contó con la
El evento contó con la presencia del juez Mariano Borinsky, diputados, dirigentes comunitarios y familiares de víctimas del atentado

En un acto cargado de simbolismo y compromiso, al cumplirse dos años del atentado del grupo terrorista Hamas, se llevó a cabo la colocación de una placa conmemorativa con la leyenda “Devuélvanlos a casa YA!” en la Cámara de Diputados de la Nación. Este homenaje recuerda y honra a las víctimas de la masacre terrorista ocurrida el 7 de octubre de 2023 en Israel, un ataque que dejó miles de muertos, heridos y secuestrados, de los cuales actualmente permanecen en cautiverio 48 personas, 3 de ellas argentinas.

El acto contó con la presencia de los diputados Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Fernando Iglesias, Karina Banfi, del juez de la Cámara Federal de Casación, Mariano Borinsky, del representante del Club Naútico Hacoaj, Pablo Engelberg, así como por el dirigente Claudio Avruj y familiares de las víctimas, entre otros.

La iniciativa, que fue aprobada en Acuerdo por la Cámara de Diputados de la Nación, refuerza el compromiso de otro de los poderes del Estado con la lucha contra el antisemitismo en todas sus formas y continúa con el ejemplo dado por la Justicia en la sede del edificio de los tribunales federales de Comodoro Py, por la Policía Federal Argentina en su edificio central, por la Universidad de Buenos Aires en su sede de Ciudad Universitaria, entre otras instituciones.

El 7 de octubre de 2023 el mundo fue testigo de uno de los ataques más crueles y coordinados contra Israel. Miles de terroristas de Hamás atravesaron la frontera desde Gaza, invadieron comunidades israelíes cercanas y perpetraron una masacre que dejó más de 1.200 muertos (israelíes y extranjeros).

Entre las víctimas fatales del horroroso atentado se contaron más de 350 jóvenes que participaban en el festival de música de Re’im y cientos de civiles en los asentamientos fronterizos. A ello se sumó el secuestro de más de 240 personas, que fueron llevadas a Gaza, 48 de las cuales al día de la fecha permanecen secuestradas.

En un gesto de apoyo sin precedentes, la colocación de la placa forma parte de diversas medidas que se impulsan a fin de visibilizar y combatir el antisemitismo, así como también para construir una sociedad más justa, inclusiva y libre de discriminación.

