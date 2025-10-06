Crimen y Justicia

Hallaron en Entre Ríos al hombre que había desaparecido en La Plata cuando iba a retirar a su hija del colegio

De 33 años, este lunes fue encontrado sano y salvo. Había salido de su vivienda en bicicleta el 30 de septiembre y, desde entonces, nada se sabía de él

Guardar
La foto más reciente del
La foto más reciente del hombre que era buscado desde el 30 de septiembre pasado

Las autoridades de la ciudad de Tolosa, La Plata, buscaron por una semana a un hombre de 33 años que había sido visto por última vez el 30 de septiembre, cuando salió de su vivienda en bicicleta con la intención de buscar a su hija en la zona de Los Hornos, pero nunca llegó. Fuentes del caso dijeron este lunes a Infobae que lo encontraron en la provincia de Entre Ríos, sano y salvo.

Desde el puesto de Control Vial de Mabragaña, dependiente de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos, avisaron en las últimas horas a las autoridades platenses a cargo de la causa, entre ellas la fiscal María Cecilia Corfield, del hallazgo del hombre buscado, con problemas de salud mental.

Los policías enviaron una foto del hombre que su hermano reconoció y que encabeza esta nota. También y avisaron que “se encontraba en buen estado de salud y no había sido víctima de ningún ilícito”, ampliaron las fuentes del caso.

Ante esto, la Policía Bonaerense dio de baja el rastrillaje en el Parque Pereyra que se había programado en el marco de la causa por la búsqueda del hombre desaparecido. De igual forma, al ser un adulto, cesó la causa por averiguación de paradero y se dio por finalizado el Protocolo de búsqueda de Personas. La Justicia ya nada más tiene que hacer en este caso y todo queda en la órbita privada.

La foto que se usó
La foto que se usó para la búsqueda, ahora con la cara tapada porque ya fue hallado

Antes de ello, se pidieron informes de la SUBE (no posee movimientos); de Migraciones (el último registro que posee es en 2019); y de la Red link (no tiene movimientos de la cuenta). Se pidieron también los movimientos del teléfono del desaparecido y se envió una nota a SIFEBU.

También se realizó el relevamiento de las cámaras particulares, desde la salida de la vivienda del hombre desaparecido y dos amigas y su hermano declararon en la causa.

Hay que recodar que la denuncia formal había sido presentada por la madre del hombre desaparecido y que se había abierto un expediente por averiguación de paradero.

La investigación estaba bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 de la fiscal Corfield y el Juzgado de Garantías N°4, desde el viernes pasado, cuando la mujer de 69 años se presentó en la Comisaría a denunciar que no sabía nada de su hijo desde el 30 de septiembre.

De acuerdo con la información, el hombre buscado había sido visto por última vez cerca de las 14.30 del martes pasado, cuando se retiró de su domicilio en la calle 531 en una bicicleta todoterreno negra.

Se dirigía hacia el colegio donde asiste su hija, ubicado frente a la Plaza Moreno, pero desde entonces no se tuvieron más noticias de él. Tampoco se presentó en la casa de su ex pareja.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae, la madre del hombre indicó que recibió un llamado telefónico de su hijo después de las 15 del día de la desaparición, en donde le manifestó su intención de ir hasta el Parque Pereyra Iraola.

Luego de esa breve comunicación, el teléfono del hombre quedó inactivo y no volvió a responder mensajes ni realizar nuevas llamadas. A partir de la denuncia, se activó el protocolo de búsqueda diseñado para estos casos por la Policía Bonaerense.

Personal del Gabinete de Búsqueda de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) inició con las tareas de rastreo en las zonas mencionadas, incluyendo el área del parque. A la investigación se sumó la Red de Comisarías y de efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO), bajo directivas de la UFI N°6.

La madre dijo a las autoridades que al momento de su desaparición llevaba puestas zapatillas de lona negras con detalles en blanco. Además, informaron que el hombre sufría de consumo problemático de estupefacientes.

A efectos de ampliar el radio de acción y la circulación de la información, los familiares hicieron una publicación de Facebook: “Buscamos a mi hermano. Fue visto por última vez el lunes en 11 e/ 45 y 46 (La Plata). Su celular está apagado y no podemos localizarlo. Se encontraba en un estado depresivo y necesita ayuda. Su hija, su familia y todos lo estamos esperando con muchísima preocupación. La denuncia ya está realizada, pero necesitamos máxima difusión”.

Temas Relacionados

La PlataLos HornosTolosaúltimas noticiaspersonas desaparecidasEntre Ríos

Últimas Noticias

La foto de “Pequeño J” y una de las víctimas, dos semanas antes del triple femicidio narco

La imagen, extraída de una cámara de seguridad privada, retrata al presunto autor intelectual de los crímenes y a Lara Gutiérrez, en el barrio porteño de Flores

La foto de “Pequeño J”

Los negocios del nigeriano sospechado de financiar el terrorismo en África con una megaestafa en Argentina

“Anthony” Ndubuisi, el segundo al mando de una banda acusada de robarle más de un millón de dólares a víctimas porteñas, cayó tras volver al país con una circular roja en su contra

Los negocios del nigeriano sospechado

Aterrizó y lo atraparon: cayó en Ezeiza un fugitivo nigeriano buscado por fraude internacional y lavado de activos

El sospechoso, de 49 años, es vinculado a una sofisticada organización delictiva transnacional dedicada a cometer extorsiones y defraudaciones con medios informáticos y sistemas bancarios

Aterrizó y lo atraparon: cayó

El video del hombre que confesó haber matado a su hijastro de 4 años con la víctima en brazos y envuelto en una sábana

Infobae accedió a las imágenes de una cámara de seguridad que registró la salida de Cristian Deivy Torrico Mendoza, de la casa donde asfixió Sebastián Emanuel Yafrate, hijo de su pareja

El video del hombre que

Capturaron en Misiones a un prófugo brasileño acusado por femicidio y sicariato

El brasileño Jair de Christo, de 35 años, fue arrestado en la localidad de Garupá, a unos 16 kilómetros de Posadas

Capturaron en Misiones a un
ÚLTIMAS NOTICIAS
Marcelo Mindlin quedó a un

Marcelo Mindlin quedó a un paso de convertirse en uno de los dueños del gigante brasileño que controla Loma Negra

Fumar tabaco aumenta el riesgo de hipertensión arterial, según científicos

La Libertad Avanza presentó el pedido para reemplazar a Espert por Santilli y reimprimir las boletas

Rescataron a 87 erizos africanos de un criadero ilegal en Balvanera

Javier Milei presenta su último libro con un show en el Movistar Arena: la previa del acto, en vivo

INFOBAE AMÉRICA
El legado de Orson Welles:

El legado de Orson Welles: creatividad, exilio y la lucha por la libertad artística en el siglo XX

El superávit comercial de Brasil cayó un 22,5 % hasta septiembre

Mark Carney viajó a Washington para reunirse con Donald Trump y negociar concesiones sobre los aranceles

Trump anunció reuniones con Lula en Brasil y Estados Unidos tras una videoconferencia “muy buena”

Sicariato en Medellín contra albanés con nacionalidad ecuatoriana

TELESHOW
El quiebre en la relación

El quiebre en la relación entre la China Suárez y Pampita: el fuerte gesto de la actriz

Dany Martin se sinceró sobre el romance de Chico Novarro y Cecilia Milone: “Él era un picaflor”

El esperado reencuentro de Marley con sus hijos Mirko y Milenka después de dos meses afuera del país

La emoción de El Polaco al recibir su pasaporte como ciudadano de Polonia: “Algo que cierra cosas de mi vida”

Lali Espósito reveló el motivo del particular nombre de su gato: “En mi corazón significa mucho”