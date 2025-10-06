Hallaron en Entre Ríos al hombre que había desaparecido en La Plata cuando iba a retirar a su hija del colegio

La foto más reciente del hombre que era buscado desde el 30 de septiembre pasado

Las autoridades de la ciudad de Tolosa, La Plata, buscaron por una semana a un hombre de 33 años que había sido visto por última vez el 30 de septiembre, cuando salió de su vivienda en bicicleta con la intención de buscar a su hija en la zona de Los Hornos, pero nunca llegó. Fuentes del caso dijeron este lunes a Infobae que lo encontraron en la provincia de Entre Ríos, sano y salvo.

Desde el puesto de Control Vial de Mabragaña, dependiente de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos, avisaron en las últimas horas a las autoridades platenses a cargo de la causa, entre ellas la fiscal María Cecilia Corfield, del hallazgo del hombre buscado, con problemas de salud mental.

Los policías enviaron una foto del hombre que su hermano reconoció y que encabeza esta nota. También y avisaron que “se encontraba en buen estado de salud y no había sido víctima de ningún ilícito”, ampliaron las fuentes del caso.

Ante esto, la Policía Bonaerense dio de baja el rastrillaje en el Parque Pereyra que se había programado en el marco de la causa por la búsqueda del hombre desaparecido. De igual forma, al ser un adulto, cesó la causa por averiguación de paradero y se dio por finalizado el Protocolo de búsqueda de Personas. La Justicia ya nada más tiene que hacer en este caso y todo queda en la órbita privada.

La foto que se usó para la búsqueda, ahora con la cara tapada porque ya fue hallado

Antes de ello, se pidieron informes de la SUBE (no posee movimientos); de Migraciones (el último registro que posee es en 2019); y de la Red link (no tiene movimientos de la cuenta). Se pidieron también los movimientos del teléfono del desaparecido y se envió una nota a SIFEBU.

También se realizó el relevamiento de las cámaras particulares, desde la salida de la vivienda del hombre desaparecido y dos amigas y su hermano declararon en la causa.

Hay que recodar que la denuncia formal había sido presentada por la madre del hombre desaparecido y que se había abierto un expediente por averiguación de paradero.

La investigación estaba bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 de la fiscal Corfield y el Juzgado de Garantías N°4, desde el viernes pasado, cuando la mujer de 69 años se presentó en la Comisaría a denunciar que no sabía nada de su hijo desde el 30 de septiembre.

De acuerdo con la información, el hombre buscado había sido visto por última vez cerca de las 14.30 del martes pasado, cuando se retiró de su domicilio en la calle 531 en una bicicleta todoterreno negra.

Se dirigía hacia el colegio donde asiste su hija, ubicado frente a la Plaza Moreno, pero desde entonces no se tuvieron más noticias de él. Tampoco se presentó en la casa de su ex pareja.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae, la madre del hombre indicó que recibió un llamado telefónico de su hijo después de las 15 del día de la desaparición, en donde le manifestó su intención de ir hasta el Parque Pereyra Iraola.

Luego de esa breve comunicación, el teléfono del hombre quedó inactivo y no volvió a responder mensajes ni realizar nuevas llamadas. A partir de la denuncia, se activó el protocolo de búsqueda diseñado para estos casos por la Policía Bonaerense.

Personal del Gabinete de Búsqueda de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) inició con las tareas de rastreo en las zonas mencionadas, incluyendo el área del parque. A la investigación se sumó la Red de Comisarías y de efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO), bajo directivas de la UFI N°6.

La madre dijo a las autoridades que al momento de su desaparición llevaba puestas zapatillas de lona negras con detalles en blanco. Además, informaron que el hombre sufría de consumo problemático de estupefacientes.

A efectos de ampliar el radio de acción y la circulación de la información, los familiares hicieron una publicación de Facebook: “Buscamos a mi hermano. Fue visto por última vez el lunes en 11 e/ 45 y 46 (La Plata). Su celular está apagado y no podemos localizarlo. Se encontraba en un estado depresivo y necesita ayuda. Su hija, su familia y todos lo estamos esperando con muchísima preocupación. La denuncia ya está realizada, pero necesitamos máxima difusión”.