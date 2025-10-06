Buscan a un hombre que desapareció hace una semana en La Plata cuando iba a retirar a su hija del colegio

El hombre de 33 años es intensamente buscado desde el 30 de septiembre (Foto: Facebook)

Las autoridades de la ciudad de Tolosa, La Plata, buscan a un hombre de 33 años, que fue visto por última vez el 30 de septiembre, cuando salió de su vivienda en bicicleta con la intención de buscar a su hija en la zona de Los Hornos, pero nunca llegó.

La denuncia formal fue presentada por la madre del hombre identificado como Jorge Damián Da Rocha, quedando el caso caratulado como averiguación de paradero. La investigación está bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 (UFI 6) y el Juzgado de Garantías N° 4, desde el viernes cuando la mujer de 69 años se presentó en la Comisaría.

De acuerdo con la información detallada por el portal 0221, Da Rocha fue visto por última vez cerca de las 14.30 horas del martes, cuando se retiró de su domicilio en la calle 531 entre 118 y 119, en una bicicleta todoterreno negra. Se dirigía hacia el colegio donde asiste su hija, ubicado frente a la Plaza Moreno, pero desde entonces no se tienen noticias de él. Tampoco se presentó en la casa de su ex pareja. A partir de la denuncia, se activó el protocolo de búsqueda diseñado para estos casos por la Policía Bonaerense.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae, la madre del hombre indicó que recibió un llamado telefónico de su hijo después de las 15 horas, previo a que desapareciera, en donde le manifestó su intención de ir hasta el árbol de cristal que se encuentra en el Parque Pereyra Iraola. Luego de esa breve comunicación, el teléfono de Da Rocha quedó inactivo y no volvió a responder mensajes ni realizar nuevas llamadas. Personal del Gabinete de Búsqueda de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) inició con las tareas de rastreo en las zonas mencionadas, incluyendo el área del parque.

A la investigación se sumó la Red de Comisarías y de efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO), bajo directivas de la UFI N° 6. El jefe de la Superintendencia Región Capital 1 La Plata, comisario general Alejandro N. Rey, remitió un informe donde especifica que las unidades a su cargo mantienen el contacto permanente con los familiares y autoridades judiciales abocadas a la causa.

El mensaje que escribió el hermano días atrás

Según la información difundida, el hombre mide aproximadamente 1,90 metros, pesa unos 90 kilos, tiene tez trigueña, ojos marrones, cabello corto de color negro, cicatriz visible en la frente y tatuajes en ambos brazos. La madre dijo a las autoridades que al momento de su desaparición llevaba puestas zapatillas de lona negras con detalles en blanco. Además, informaron que el hombre tenía un consumo problemático de estupefacientes.

A efectos de ampliar el radio de acción y la circulación de la información, los familiares publicaron los números de contacto de la madre y del hermano, para que cualquier persona que aporte datos pueda comunicarse de manera directa, tal como detalló el hermano en una publicación de Facebook. En paralelo, los efectivos se encuentran realizando tareas de campo.

“Buscamos a mi hermano Jorge Damián Da Rocha. Fue visto por última vez el lunes en 11 e/ 45 y 46 (La Plata). Su celular está apagado y no podemos localizarlo. Se encontraba en un estado depresivo y necesita ayuda. Su hija, su familia y todos lo estamos esperando con muchísima preocupación. La denuncia ya está realizada, pero necesitamos máxima difusión. Cualquier información comunicarse al 221-534-8761”, mencionó el hermano.

El reporte oficial indica que la UFI N° 6 tomó conocimiento de cada paso efectuado y dictó las medidas de rigor, entre ellas la solicitud de colaboración a diferentes áreas policiales y unidades especializadas. A su vez, las autoridades reiteraron que la colaboración ciudadana resulta indispensable en estos contextos, y exhortan a quienes tengan información relevante a comunicarse con las líneas habilitadas.