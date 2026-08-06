Estados Unidos emite alertas para sus ciudadanos por la erupción del Volcán de Fuego y un poderoso tifón

Estados Unidos emitió alertas para sus ciudadanos en Guatemala y Japón por la actividad del volcán de Fuego y la llegada del tifón Dolphin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las autoridades de Estados Unidos emitieron advertencias oficiales para ciudadanos estadounidenses presentes en Guatemala y Japón debido al aumento de la actividad del volcán de Fuego y la inminente llegada del tifón Dolphin. Ambas situaciones, ocurridas desde el 6 de agosto, modifican la movilidad, la seguridad y la planificación de viajes en dos destinos con amplia presencia de residentes y turistas estadounidenses, según fuentes diplomáticas y organismos de monitoreo. Las alertas incluyen interrupciones de vuelos, suspensión de clases, restricciones de acceso y recomendaciones de precaución, con el objetivo de reducir riesgos.

De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) reportó un aumento relevante en la emisión de ceniza, rocas y gases calientes provenientes del volcán de Fuego. Esta situación motivó la publicación de una alerta de desastre natural en los departamentos de Sacatepéquez, Escuintla y Chimaltenango. En Japón, la Embajada de Estados Unidos instó a sus ciudadanos en Okinawa a prepararse ante la inminente llegada del tifón Dolphin, que ha sido catalogado como ciclón de categoría 5, siguiendo las recomendaciones de la Agencia Meteorológica de Japón y los servicios de emergencia locales.

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El volcán de Fuego es uno de los más activos de Centroamérica y ha causado graves emergencias en el pasado, incluida una erupción en 2018 que dejó cientos de víctimas mortales. En Japón, la temporada de tifones suele afectar infraestructura y logística, lo que exige la activación de sistemas de alerta y planes de contingencia, según registros históricos y reportes de organismos oficiales.

¿Qué dice la alerta oficial de la Embajada de Estados Unidos sobre el volcán de Fuego en Guatemala?

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala emitió una alerta el 5 de agosto tras la notificación del INSIVUMEH sobre el aumento de actividad del volcán de Fuego. El comunicado detalla que el volcán, ubicado cerca de Antigua Guatemala, presenta emisión de ceniza, rocas y gases calientes, cambios que pueden intensificarse en las próximas horas.

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La alerta destaca que los departamentos de Sacatepéquez, Escuintla y Chimaltenango podrían verse directamente afectados por la caída de ceniza y material volcánico. El Ministerio de Educación de Guatemala suspendió clases en municipios como San Juan Alotenango, Escuintla y Yepocapa, medida preventiva para proteger a la población escolar. El acceso al cráter del volcán de Fuego, así como a los parajes de Acatenango y el área conocida como El Camellón, está restringido, mientras que la ruta nacional RN-14, entre los kilómetros 83 y 103, permanece cerrada. Las condiciones de viento y ceniza pueden provocar interrupciones temporales en el Aeropuerto Internacional La Aurora, aunque al momento del comunicado el aeropuerto seguía operativo.

La embajada comunicó: “El INSIVUMEH está reportando un aumento significativo en las emisiones del volcán de Fuego, que expulsa una mezcla de ceniza, rocas y gases calientes. Los flujos son de intensidad moderada, pero se espera que aumenten”.

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La Embajada de Estados Unidos en Guatemala advirtió que el volcán de Fuego aumentó la emisión de ceniza, rocas y gases calientes cerca de Antigua Guatemala. (TikTok)

¿Qué deben hacer los viajeros estadounidenses en Guatemala ante la erupción del volcán?

Las autoridades estadounidenses recomiendan a sus ciudadanos y a la población general evitar las áreas afectadas, seguir las instrucciones de las autoridades locales, monitorear los medios de comunicación y preparar suministros de emergencia. También sugieren revisar el estado de los vuelos con las aerolíneas y consultar actualizaciones en los portales de CONRED (Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres), INSIVUMEH y PROVIAL.

Las recomendaciones específicas incluyen:

Mantener pasaportes y documentos de viaje actualizados y a la mano.

Reducir la exposición a la ceniza, especialmente en personas con enfermedades respiratorias, usando mascarillas y cerrando puertas y ventanas.

Preparar un kit de emergencia que contenga agua, medicamentos, alimentos no perecederos y una radio a baterías.

Evitar el uso de aplicaciones de navegación que no reflejen cierres de carreteras en tiempo real.

La embajada advirtió que, en caso de evacuación, los gastos correrán por cuenta de los afectados, conforme a la legislación estadounidense para este tipo de operaciones. Las autoridades insistieron en la importancia de consultar únicamente fuentes oficiales y no desplazarse en zonas de riesgo.

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¿Cuáles son los antecedentes del volcán de Fuego y su impacto en Guatemala?

El volcán de Fuego ha registrado episodios eruptivos frecuentes en las últimas décadas. La erupción más grave ocurrió en junio de 2018, cuando la emisión de flujos piroclásticos y ceniza provocó la muerte de más de 200 personas y pérdidas materiales extensas, según datos de INSIVUMEH y reportes oficiales.

Las comunidades que residen en las laderas del volcán suelen experimentar caída de ceniza durante periodos de actividad, lo que obliga a cierres temporales de rutas, evacuaciones preventivas y suspensión de servicios. Los sistemas de alerta y monitoreo han sido reforzados en los últimos años para minimizar el impacto de estos eventos. Actualmente, las autoridades mantienen vigilancia instrumental y visual sobre el volcán e insisten en la colaboración ciudadana para acatar las disposiciones de protección civil.

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La alerta por el volcán de Fuego alcanza a Sacatepéquez, Escuintla y Chimaltenango, donde rigen suspensión de clases, restricciones de acceso y cierres viales. (REUTERS/Cristina Chiquin)

¿Qué sucede en Japón con el tifón Dolphin y cómo afecta a Okinawa?

En Japón, la llegada del tifón Dolphin ha movilizado a la población y a las autoridades. El ciclón alcanzó la categoría 5 el 31 de julio, con vientos sostenidos de 265 kilómetros por hora, y se mantiene con velocidades superiores a 145 kilómetros por hora al 6 de agosto, según la Agencia Meteorológica de Japón. La embajada de Estados Unidos en Tokio instó a sus ciudadanos en Okinawa a abastecerse de alimentos, agua y medicamentos para varios días y a permanecer en interiores mientras persista la alerta.

El tifón generó la emisión de alertas por lluvias intensas, vientos extremos, marejadas, inundaciones y deslizamientos de tierra en la isla y zonas cercanas. Las autoridades japonesas y estadounidenses advirtieron sobre posibles interrupciones en vuelos, ferris y servicios de transporte local, y recomendaron consultar con las aerolíneas y operadores antes de realizar desplazamientos.

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La embajada de Estados Unidos informó: “Se recomienda a los ciudadanos estadounidenses permanecer en lugares seguros, mantener dispositivos electrónicos cargados y contar con provisiones suficientes ante posibles cortes de energía o restricciones de movilidad”.

¿Qué medidas han tomado las autoridades en Japón y Guatemala?

En Guatemala, la CONRED y el INSIVUMEH mantienen la vigilancia sobre el volcán de Fuego y actualizan las recomendaciones conforme evoluciona la situación. El Ministerio de Educación tomó la decisión de suspender clases en zonas de riesgo y se mantienen cerradas rutas y áreas de acceso al volcán.

En Japón, los organismos meteorológicos y de protección civil mantienen activo el sistema de alerta y actualizan pronósticos e instrucciones para la población de Okinawa y otras áreas potencialmente afectadas. La embajada estadounidense y los consulados han difundido mensajes de alerta y recomendaciones específicas para la preparación y la seguridad.

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Entre las medidas recomendadas se encuentran:

Permanecer en interiores y evitar desplazamientos innecesarios durante la tormenta.

Mantener provisiones de agua, alimentos y medicamentos para varios días.

Consultar actualizaciones en medios oficiales y portales institucionales.

Verificar el estado de vuelos y medios de transporte antes de viajar.

Mantener cargados teléfonos y dispositivos electrónicos ante posibles cortes de electricidad.

El tifón Dolphin amenaza a Okinawa con lluvias intensas, vientos extremos, marejadas, inundaciones, deslizamientos y posibles interrupciones de vuelos y ferris. (Photo by Yuichi YAMAZAKI / AFP)

¿Qué impacto tienen estos fenómenos en la movilidad y seguridad de estadounidenses?

Los fenómenos naturales afectan la movilidad y la seguridad de residentes, turistas y trabajadores extranjeros. En Guatemala, los cierres viales y la suspensión de clases buscan reducir el riesgo ante la posible intensificación de la actividad volcánica. Los servicios de emergencia permanecen en alerta para eventuales evacuaciones y cierres adicionales de rutas y servicios.

En Japón, el tifón Dolphin genera preocupación por la posibilidad de cortes de energía, suspensión de vuelos y servicios, y daños a la infraestructura, especialmente en zonas costeras. Las autoridades insisten en la importancia de seguir fuentes oficiales y evitar desplazamientos innecesarios.

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Las embajadas estadounidenses en ambos países mantienen canales de comunicación activos para informar novedades y actualizaciones, en cumplimiento de sus funciones de protección consular.

¿Qué se puede esperar a partir de ahora?

Las autoridades de Guatemala y Japón continúan monitoreando en tiempo real la evolución de ambos fenómenos. En Guatemala, el INSIVUMEH y la CONRED mantienen la vigilancia sobre el volcán de Fuego y actualizan sus recomendaciones conforme cambian las condiciones. En Japón, los servicios meteorológicos y de protección civil actualizan pronósticos y directrices para la población.

Quienes residen, trabajan o viajan en ambas regiones deben consultar fuentes institucionales, acatar las instrucciones y estar preparados para cambios abruptos en la situación.