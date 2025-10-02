Sociedad

Una ONG rescató a los perros que estaban en la casa donde se cometió el triple femicidio narco de Florencio Varela

Pantera y León permanecieron dos días en la casa de Villa Vatteone, hasta que la fundación Planeta Vivo logró contactarse con los dueños para retirarlos y ponerlos bajo atención veterinaria y cuidados especiales

Juan Manuel Godoy

Por Juan Manuel Godoy

Guardar
Una ONG rescató a los perros que estaban en la casa donde se cometió el triple femicidio narco de Florencio Varela

En medio de la conmoción por el triple femicidio narco en Florencio Varela, un hecho paralelo llamó la atención de los vecinos en los días posteriores: dos perros quedaron en la vivienda de Villa Vatteone donde habían sido hallados los cuerpos de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi. Entre móviles policiales y cámaras de televisión, los animales permanecieron allí hasta que una organización decidió intervenir.

Los protagonistas de esta historia son Pantera y León, dos perros que vivían en la vivienda señalada en la causa judicial. Según relató Fernando Pieroni, director de la fundación Planeta Vivo, el operativo policial se llevó adelante sin que existiera una respuesta clara sobre qué iba a pasar con ellos. “Vimos que dos perritos estaban ahí en medio de todo el caos. Preocupados por su futuro, junto a nuestros abogados comenzamos a llamar a la Fiscalía, a la Policía y a las autoridades correspondientes, para ponernos a disposición y ayudar con los animales, pero sin ninguna respuesta concreta”, contó.

Al no obtener respuestas oficiales, la organización decidió acercarse a la casa. Allí, hablaron con vecinos que estaban atentos a la situación y que confirmaron que los perros no estaban solos. Según explicaron, tanto los dueños como los propios habitantes del barrio les estaban dando alimento, aunque coincidieron en que no podían permanecer más tiempo en ese lugar. Esa información trajo algo de alivio, pero la fundación siguió insistiendo en encontrar una salida definitiva.

Dos días después, y gracias a la intermediación de los vecinos, Planeta Vivo logró comunicarse con los propietarios de la vivienda. “Entendieron la situación, nos dijeron que ellos no podían hacerse cargo y nos permitieron retirarlos para darles la vida que merecen”, señaló Pieroni en diálogo con Infobae. Fue así como Pantera y León quedaron bajo la protección de la ONG.

Los animales rescatados del escenario
Los animales rescatados del escenario del triple femicidio narco de Florencio Varela atraviesan un proceso de recuperación sanitaria y emocional

La primera impresión no fue alentadora. Los perros estaban en malas condiciones de higiene y con signos evidentes de descuido. “Claramente sucios, muy sucios. Están llenos de garrapatas y de pulgas. León, que es el más peludo, tiene hasta rastas en todo lo que es su pelo. Eso es una clara señal de abandono, de tenerlos ahí en el techo y en el patio”, describió. A esto, se sumaba la cuestión emocional. Mientras que Pantera mostraba un comportamiento más inquieto y con ganas de salir, León se mostraba temeroso y desconfiado, incluso al momento de ser retirado.

El proceso de recuperación ya está en marcha. La organización inició controles médicos con una veterinaria, que incluye estudios de sangre para descartar hemoparásitos, una enfermedad transmitida por garrapatas. A ambos se les aplicó una inyección para eliminar parásitos externos, y después pasarán por baños y peluquería.

Una vez estabilizados, se procederá a la castración. La etapa más compleja será la de la rehabilitación emocional, en especial para León, que deberá aprender a confiar nuevamente en los humanos y acostumbrarse a salir con correa.

En cuanto al futuro, Planeta Vivo ya abrió la posibilidad de adopción. “Me encantaría que vayan los dos juntos, porque han estado siempre acompañados. Pero sabemos que eso es muy difícil”, dijo Pieroni. Lo que buscan es que lleguen a “familias responsables, que le den el tiempo, el amor y el cariño que ellos necesitan. Que tengan tiempo para poder sacarlos a pasear, para que empiecen a conocer lo que es el exterior, porque no nos olvidemos que estaban encerrados en una casa”.

Vecinos y dueños colaboraron para
Vecinos y dueños colaboraron para alimentar a los perros en la casa de Florencio Varela antes de que la fundación Planeta Vivo pudiera retirarlos

El director de la ONG también planteó una reflexión sobre la forma en que la Justicia suele manejarse en estos casos. Explicó que cada vez que la Policía ingresa a una vivienda en el marco de un procedimiento judicial, muchas veces los animales quedan dentro sin que nadie se haga cargo.

“Sería importantísimo y necesario que la Justicia, la Policía o autoridades responsables empiecen a contar con fundaciones y ONGs para que nos hagamos cargo de este tipo de cuestiones. Porque claramente no hay que olvidarse que cuando se cierra una puerta de una casa, lo que queda dentro encerrado son vidas”, remarcó.

La historia de Pantera y León se desarrolla en paralelo a una de las investigaciones criminales más resonantes del año. Mientras avanzan las indagatorias por el triple crimen —que ya tiene a nueve personas detenidas, incluido Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, considerado el autor intelectual—, los dos perros comienzan una etapa distinta. El objetivo de quienes los rescataron es que puedan dejar atrás ese escenario y tener una vida digna en un nuevo hogar.

Quienes deseen iniciar el proceso de adopción pueden comunicarse con la fundación, que mantiene abiertos todos los canales de diálogo para consultas sobre Pantera y León, los dos animales que sobrevivieron a la tragedia de Florencio Varela y esperan un nuevo comienzo.

Temas Relacionados

Florencio VarelaBrenda del CastilloMorena VerdiLara GutierrezFundación Planeta VivoMaltrato animalPerros abandonadosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Detuvieron a tres delincuentes que le robaron dos veces a la misma persona en cuestión de días

Por el hecho, ocurrido en San Nicolás, detuvieron a un joven de 20 años y aprehendieron a otras dos personas

Detuvieron a tres delincuentes que

Intentaron ingresar un teléfono celular a un penal de Córdoba dentro de una chocotorta

Sucedió en el Establecimiento Penitenciario N°7 de San Francisco

Intentaron ingresar un teléfono celular

Traficaban 444 kilos de cocaína ocultos entre un cargamento de bananas y fueron capturados

Como parte del operativo, hay cuatro detenidos: tres ciudadanos bolivianos y un argentino

Traficaban 444 kilos de cocaína

La Feria Internacional de Turismo cerró su edición en Buenos Aires: más de 140 mil visitantes

Desde la organización confirmaron que se alcanzó un récord en cuanto a la cantidad de gente que concurrió al evento. Fue en La Rural y duró del 27 al 30 de septiembre

La Feria Internacional de Turismo

Se prendió fuego una casa en Río Negro y una mujer murió atrapada en las llamas: aún no lograron identificarla

El incendio consumió a la vivienda por completo y dejó al cuerpo de la mujer en un estado “irreconocible”. Buscan a la pareja que convivía con la fallecida

Se prendió fuego una casa
ÚLTIMAS NOTICIAS
De la fascinación al pensamiento

De la fascinación al pensamiento crítico: usos de la inteligencia artificial en la escuela

De la política a la organización: cómo liderar en una crisis

Inteligencia artificial, salud y un mundo longevo

La negociación con EEUU para lograr un salvataje financiero se demora por diferencias sobre la agenda política y la relación con China

Plan canje para celulares: cómo es el programa para recibir hasta $700.000 por un teléfono usado

INFOBAE AMÉRICA
Carlos Zanón: “El libro es

Carlos Zanón: “El libro es un enfermo con una salud de hierro”

La precuela de Frida Kahlo: un nuevo museo muestra sus raíces familiares

Kamala Harris cuenta cómo vivió el caos y las traiciones en su campaña presidencial

El G7 y la UE celebraron el restablecimiento de sanciones de la ONU contra Irán por su programa nuclear

Qué es la barrera hematoencefálica y cómo logra proteger al cerebro

TELESHOW
Guido Kaczka rompió en llanto

Guido Kaczka rompió en llanto en vivo por una historia de superación que lo movilizó como nunca: “Así es la vida”

Marcelo Tinelli reveló que sus hijas le daban consejos de amor cuando estaba soltero

Oriana habló de su relación con Gabriela Sabatini y contó si la extenista la llamó por su embarazo

Graciela Borges recibió el Doctorado Honoris Causa de la UBA en el marco del FIC.UBA 2025: “El amor es lo que nos mueve”

Entre confesiones y creatividad, Louis Tomlinson abrió las puertas de su nuevo álbum: “Intentar superarte es algo positivo”