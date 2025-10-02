Cuánto sale y cómo comprar un pasaje de tren a Tucumán en octubre 2025

Trenes Argentinos habilita la compra de boletos online y en boleterías, con descuentos para jubilados, menores y personas con discapacidad EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Los pasajes de tren para viajar de Buenos Aires a Tucumán en octubre de 2025 se ofrecen con distintas tarifas y modalidades de compra, según las últimas actualizaciones de argentina.gob.ar y medios nacionales. La venta de boletos para este servicio de larga distancia se encuentra habilitada tanto para la web oficial de Trenes Argentinos como en boleterías físicas, mientras que la demanda obliga a adquirir los tickets con anticipación para asegurar disponibilidad.

Cuánto sale el pasaje de tren a Tucumán

El servicio de Trenes Argentinos que une la estación Retiro en la Ciudad de Buenos Aires con Cevil Pozo, en Tucumán, presenta tres categorías de tarifas activas para octubre de 2025. Según informó argentina.gob.ar, el precio del pasaje en primera clase es de $38.000, mientras que la opción Pullman cuesta $46.200 y el camarote para dos personas asciende a $131.200.

El trayecto Buenos Aires-Tucumán incluye 21 estaciones intermedias y puede demorar hasta 32 horas bajo condiciones normales

Los valores rigen durante todo el mes y se encuentran publicados en los canales oficiales de la empresa estatal. Un dato de interés para pasajeros frecuentes, jubilados y familias: los jubilados y pensionados acceden a un 40% de descuento sobre la tarifa presentando la acreditación correspondiente al momento de la compra. Por otro lado, las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) pueden obtener su boleto sin cargo, según anunciaron voceros de Trenes Argentinos. Además, los menores de entre 3 y 12 años abonan el 50% del valor total del pasaje.

Las promociones también incluyen un 10% de descuento para quienes realicen la compra online, otorgando así un incentivo adicional a la modalidad digital, informaron fuentes de argentina.gob.ar y Canal 26.

Cuáles son los horarios de salida del tren a Tucumán

Durante octubre de 2025, el tren de Buenos Aires a Tucumán sale dos veces por semana desde ambas cabeceras. De acuerdo con lo informado por argentina.gob.ar, desde la estación Retiro los pasajeros pueden abordar los miércoles y domingos a las 21:10. El trayecto inverso, desde la estación Cevil Pozo en Tucumán hacia la capital, parte los martes y viernes a las 21:30.

Los pasajes de tren a Tucumán deben confirmarse entre 72 y 24 horas antes del viaje, según normativa oficial

El recorrido, que atraviesa más de 1.100 kilómetros, incluye 21 estaciones intermedias, entre ellas Campana, Zárate, San Nicolás, Rosario Sur, Rosario Norte, Rafaela y La Banda. Según los datos de la web oficial, este trayecto puede demorar hasta 32 horas bajo condiciones normales de servicio.

Un requisito administrativo obligatorio consiste en confirmar el viaje entre las 72 y 24 horas previas a la partida. Esta gestión puede realizarse en la web de Trenes Argentinos, en boleterías, por la aplicación móvil “Confirmá tu viaje” o telefónicamente al 0800-222-8736, según informaron fuentes estatales.

Cómo comprar un pasaje de tren a Tucumán

La compra de boletos puede realizarse de dos modos principales. El primero es la vía online, accediendo al sitio oficial de Trenes Argentinos (www.trenesargentinos.gob.ar), donde además se aplica el descuento exclusivo del 10%. La plataforma permite seleccionar fecha y clase, consultar disponibilidad en tiempo real y abonar con medios digitales.

La alta demanda de pasajes en octubre obliga a comprar con anticipación para asegurar disponibilidad en el tren a Tucumán (Crédito: Trenes Argentinos)

Otra opción es la adquisición presencial, disponible en las boleterías de las principales estaciones cabecera e intermedias de larga distancia. Para quienes requieran el acceso a tarifas sociales u otros beneficios, la gestión presencial puede resultar conveniente, dado que la acreditación de la documentación es inmediata. Los voceros de Trenes Argentinos recordaron que los boletos son nominativos y es obligatorio presentar documento de identidad al momento de viajar.

Por recomendación oficial, dada la alta demanda de pasajes durante octubre, se sugiere comprar los tickets con anticipación, ya que suelen agotarse rápidamente en temporadas de receso escolar y feriados.

Otros destinos en el país de Trenes Argentinos

El sistema de Trenes Argentinos conecta la Ciudad de Buenos Aires con diferentes regiones del país mediante sus servicios de larga distancia. Durante octubre de 2025, según un relevamiento de Canal 26, los principales destinos habilitados incluyen:

Mar del Plata : servicios diarios desde la estación Constitución con boletos desde $25.000 y frecuencias especiales durante fines de semana y feriados.

Rosario : una frecuencia diaria desde Retiro a las 19:30, con tarifas a partir de $11.700.

Córdoba : dos salidas semanales, jueves y domingos desde Retiro, con boletos desde $25.000 en primera clase.

Bragado : tres servicios semanales, lunes, miércoles y viernes, con precios entre $7.500 y $8.475 según demanda.

Junín: salidas diarias a las 18:15 con diversas escalas en el trayecto.

A estos destinos se suman trenes regionales y de media distancia con conexiones intermedias en el interior bonaerense y otros puntos del país. Los descuentos para compra online, jubilados, menores y personas con CUD rigen de igual modo en todos los servicios de largo recorrido, según detalla la web oficial de Trenes Argentinos.

La web oficial de Trenes Argentinos y el centro de atención telefónica brindan información actualizada sobre horarios, tarifas y condiciones de viaje

Para consultar horarios, tarifas y condiciones de viaje de cada destino, el sitio web de la empresa estatal proporciona información actualizada, mientras que el centro de atención telefónica responde consultas y brinda asistencia sobre disponibilidad y normativa específica para cada trayecto.