La Justicia ordenó a una comunidad mapuche restituir tierras usurpadas a Manu Ginóbili

El empresario y ex deportista denunció a la comunidad Paichil Antriao por la usurpación de un predio en Villa la Angostura. Los mapuches tienen 30 días para desocupar el predio y si no lo hacen, podrían ser desalojados

Francisco Poppe

Francisco Poppe

El fallo favorece a Emanuel Ginóbili, quien adquirió el terreno en 2004 para un desarrollo inmobiliario (Imagen ilustrativa)

Los integrantes de la conflictiva comunidad mapuche Paichil Antriao de Villa La Angostura deberán desalojar un predio de 13 hectáreas que ocupan desde 2018, en el marco de una supuesta reivindicación ancestral.

El ex alero de San Antonio Spurs adquirió el predio en 2004, con el objeto de subdividirlo e impulsar un desarrollo inmobiliario. Varios años después, integrantes de la comunidad mapuche Paichil Antriao se instalaron en el lugar, aduciendo una supuesta reivindicación territorial e impidiendo el avance del proyecto.

A través de sus abogados, Ginóbili denunció a siete integrantes de esa comunidad por usurpación y amenazas, aunque la justicia desestimó la acusación. Sin embargo, ahora el juez Francisco Astul Bonorino falló a favor del ex basquetbolista en una causa por reivindicación de dominio, por lo que los intrusos deberán desalojar el predio en un lapso de 30 días.

La comunidad mantiene conflictos territoriales con privados de Villa La Angostura, está en juicio con el municipio local e incluso bloqueó la construcción de la ruta de Circunvalación, que fue ideada para evitar la circulación de camiones chilenos por el casco urbano de la localidad turística.

Además mantiene un litigio con el municipio local y avanzó sobre otras propiedades privadas. Uno de los propietarios afectados por el avance mapuche, incluso, optó por cerrar un complejo en el que brindaba alojamiento por los conflictos que durante años mantuvo con los mapuches.

El lote del deportista ex estrella de la NBA tiene 13 hectáreas, está ubicado en inmediaciones del lago Correntoso, sobre una de las laderas del cerro Belvedere y fue adquirido para lotearlo en 24 parcelas. Sin embargo, la irrupción de los “encapuchados” se produjo luego de esa compra y entorpeció el proyecto inmobiliario.

La sentencia establece que la comunidad demandada deberá devolver la posesión del inmueble en un plazo de 30 días, bajo apercibimiento de librarse mandamiento de desahucio en caso de incumplimiento.

En 2024, la comunidad mapuche que frenó la construcción de una ruta

En cuanto a las costas procesales, el magistrado impuso el cargo a la comunidad Paichil Antriao, al considerarla parte vencida en la acción declarativa y reivindicatoria.

Para los mapuches, Manu Ginóbili no es propietario y jamás fue poseedor de las tierras en litigio, de modo que “carece de legitimación sustancial para promover el juicio de reivindicación” y refieren que son ellos los legítimos propietarios del lugar por aplicación directa y operativa de las normas de la Constitución Nacional, del Convenio 169 de la O.I.T, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros tratados e instrumentos internacionales, e incluso por aplicación del art. 53 de la Constitución de la Provincia del Neuquén.

A pesar de que al momento de concretar la operación, en enero de 2004, la comunidad permanecía en el lugar, dato que fue contrastado durante el proceso judicial.

Con esta resolución, la Justicia reafirma el derecho de propiedad del ex basquetbolista sobre el terreno en disputa y fija un plazo concreto para la restitución.

En 2019, poco después de la irrupción del grupo en las tierras del conflicto, el fiscal general de Neuquén, José Gerez, se trasladó a Villa La Angostura con el objetivo de facilitar un proceso de mediación y conciliación entre los miembros de la comunidad mapuche y Ginóbili, respaldado por la Confederación Mapuche. Sin embargo, el intento de mediación no prosperó, lo que llevó a la suspensión provisional del juicio, originalmente programado para febrero de 2020.

El abogado defensor de la comunidad, Virgilio Sánchez, presentó distintos recursos judiciales para evitar el desalojo de sus defendidos y logró la dilación del expediente.

Los mapuches aducen que su presencia en el territorio data de cientos de años, aunque al momento de concretar la operación no se registró su presencia en el territorio.

Comunidad Paichil Antriao Ginóbili Confederación Mapuche Villa La Angostura Neuquén Lago Correntoso Constitución Nacional

Tragedia en Santa Fe: un hombre murió atacado por un enjambre de abejas

