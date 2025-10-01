La familia de la mujer que murió tras saltar en paracaídas pide que se investiguen las causas del fatal accidente

El círculo íntimo de la paracaidista fallecida pide esclarecer las causas del fallo en el paracaídas

El círculo íntimo de Rossana Back, la paracaidista que perdió la vida durante un salto en la ciudad de Miramar, permanece sumido en el dolor y la perplejidad. En una sala velatoria de Mar del Plata, donde se encontraba viviendo, familiares y allegados ofrecieron su último adiós el miércoles, en medio de una incógnita que atraviesa el episodio: qué sucedió exactamente durante ese salto que terminó de forma abrupta y trágica.

El testimonio de Patricia, hermana de la víctima, apunta a la búsqueda de respuestas y al reclamo para que se profundice la investigación que quedó en manos de la fiscalía de Delitos Culposos.

Rossana Back, de 53 años y nacida en Misiones, alternaba su labor como acompañante terapéutica con la práctica de paracaidismo, disciplina a la que se dedicaba desde hacía tres años. Su salto del domingo era el número 46, paso fundamental para conseguir la certificación que le permitiría avanzar de nivel en el deporte.

Rossana Back, de 53 años, realizaba su salto número 46 para avanzar de nivel en el paracaidismo

Según relató su hermana, la actividad despertaba temores en el seno familiar. La pérdida de otra hermana tiempo atrás generó que la familia le pidiera que abandonara esa afición considerada riesgosa.

“Veníamos de perder una hermana y le habíamos pedido que no haga esa actividad, que es de mucho riesgo. No estábamos de acuerdo porque en algún momento podía pasar algo así”, expresó la mujer en diálogo con 0223.

La semblanza de Rossana destaca también su historia reciente: tras 30 años de matrimonio y una separación, la mujer eligió el paracaidismo como actividad. “Empezó a practicar paracaidismo cuando se separó, hacía natación, salía a caminar. Tenía una vida muy activa”, detalló Patricia.

Además, la describió como un pilar emocional para la familia. “Amaba la vida, ella era una persona con un corazón enorme, una persona con una sobredosis de empatía, un gran ser humano. Era el sostén emocional de sus hijos”, dijo.

Luego, agregó: “Siempre tenía una palabra de aliento para todos. Para su hermana que operaron por un cáncer muy agresivo hace una semana y ella viajó para acompañarla… no merecía tener una muerte así, es una persona que tenía que seguir en este mundo, era un ser de luz”.

Respecto de lo sucedido el domingo, Patricia apuntó que Rossana abordó el salto rodeada de compañeros y que todo se desarrolló con normalidad hasta el momento de la caída. En el aire, lograron formar una estrella junto a sus compañeros, maniobra características de este deporte, hasta que se separaron y la deportista inició la etapa final del descenso.

Fue entonces cuando notaron que el paracaídas de Rossana no llegó a abrirse. “Queremos que el fiscal investigue si hubo responsabilidad de terceros en que haya pasado esto, que no se abrió su paracaídas”, insistió la hermana.

Las primeras pericias arrojaron que el equipo utilizado el día del accidente posiblemente no era el habitual de la víctima, según le confirmaron a Infobae. Los mismos compañeros alertaron a las autoridades.

Testigos sostienen que ese domingo, en la Asociación Civil Paracaidismo de Mar del Plata, el kit empleado por Rossana habría sido intercambiado antes del salto. Este punto adquiere relevancia en la investigación, ya que uno de los paracaídas nunca se desplegó después de que la mujer saltara desde la avioneta.

Testigos señalan un posible intercambio de paracaídas antes del salto fatal en Mar del Plata

La tragedia ocurrió cerca de las 14. Tras el salto fallido, el grupo activó el protocolo de emergencia y notificó de inmediato a los equipos de rescate. Las tareas de búsqueda se canalizaron en la zona rural próxima a la ruta 77, a la altura del kilómetro 5, y minutos más tarde hallaron el cuerpo en el camino Los Jazmines, en las inmediaciones del aeródromo.

Personal de emergencias y efectivos del Destacamento Las Flores, dependiente de la Estación de Policía Comunal de Miramar, participaron en las actuaciones dispuestas por el fiscal Germán Vera Tapia, entre ellas el secuestro del arnés y mochila del paracaídas.

Según 0223, la autopsia reveló una falla multiorgánica y múltiples fracturas tras la caída, aunque resta esclarecer el motivo del fallo en el equipo. Una de las hipótesis bajo análisis es la posibilidad de que la deportista haya sufrido un pico de glucosa, dado que era insulinodependiente.

“Tenía la bomba de insulina. Ella siempre se controlaba, incluso en su mochila siempre tenía juguitos, caramelos, chupetines, sus pastillas, sus inyectables... la bomba funcionaba automática”, remarcó Patricia.

La noticia causó impacto también en los círculos de paracaidismo y en la comunidad de Miramar. Desde el aeroclub de Miramar se difundió un mensaje de apoyo a los familiares y compañeros de actividad, y se deslindó toda relación con la organización o supervisión de los saltos, recordando que la entidad no tenía vínculo con la actividad de paracaidismo en el predio.