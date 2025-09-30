Sociedad

Vandalizaron un mural de Maradona en el estadio de Gimnasia de La Plata y fue restaurado

El mural de mosaicos dedicado a Diego en el estadio Juan Carmelo Zerillo apareció con manchas de pintura roja en la madrugada de este martes y socios del lobo trabajaron desde la mañana para limpiar la obra

El homenaje a Diego Maradona
El homenaje a Diego Maradona fue impulsado por el colectivo Armando Gimnasia y realizado por artistas de Mosaico Nacional (@LetraG)

El estadio Juan Carmelo Zerillo de La Plata amaneció con una escena inesperada. El mural de mosaicos dedicado a Diego Armando Maradona, instalado en uno de los paredones del Bosque, apareció vandalizado con manchas de pintura roja.

El ataque se produjo durante la madrugada y afectó no solo la obra de la figura del ídolo, sino también otros símbolos que forman parte de las intervenciones artísticas de la zona.

La obra había sido inaugurada el 15 de septiembre de 2021, en coincidencia con los dos años de la llegada de Maradona como director técnico del club. Fue impulsada por el colectivo Armando Gimnasia y realizada por artistas del movimiento Mosaico Nacional, que conformaron el denominado “Comando Intervención Diego Armando Maradona”.

El mosaico se convirtió en un punto de referencia para los hinchas triperos y en un espacio de recuerdo de la etapa en que el campeón del mundo en México 1986 estuvo al frente del equipo entre 2019 y 2020.

Socios y simpatizantes de Gimnasia
Socios y simpatizantes de Gimnasia realizaron tareas de limpieza tras el ataque con pintura roja al mural de mosaicos (@LetraG)

Las pintadas se descubrieron este martes temprano, cuando los vecinos y socios del club advirtieron las manchas rojas que cubrían buena parte del mural. En cuestión de horas, integrantes de la comunidad tripera se acercaron a las inmediaciones del Bosque con baldes, trapos y cepillos para intentar recuperar la imagen. Durante la mañana se realizaron tareas de limpieza que permitieron rescatar gran parte de la figura de Maradona y de las intervenciones dañadas.

El hecho despertó un fuerte repudio entre los hinchas de Gimnasia, quienes lo interpretaron como un ataque a uno de los símbolos más importantes del club en los últimos años.

El mural de Diego Maradona no había sido la primera obra alcanzada por este tipo de hechos. En los últimos meses se habían registrado ataques similares tanto en el Bosque como en el Estadio UNO de Estudiantes, especialmente en las semanas previas a la disputa del partido que enfrenta a los dos equipos más importantes de la ciudad.

En este caso, el ataque ocurrió con poco más de dos semanas de anticipación al nuevo cruce entre el Lobo y el León, un encuentro que suele paralizar la vida de La Plata y que históricamente estuvo rodeado de tensión dentro y fuera de la cancha.

El paso de Maradona por Gimnasia

Maradona se convitó en técnico
Maradona se convitó en técnico de Gimnasia en Septiembre de 2019 (REUTERS/Agustín Marcarian)

La figura de Maradona en Gimnasia marcó un antes y un después en la historia reciente de la institución. Su llegada fue confirmada el 5 de septiembre de 2019, en un momento en el que el “lobo” se encontraba comprometido con la lucha por no descender.

La presentación oficial se realizó el domingo 8 de ese mismo mes, en una jornada que congregó a miles de hinchas y que funcionó como un envión anímico para todos en el club. El entonces presidente Gabriel Pellegrino encabezó las gestiones para cerrar el acuerdo con el entorno de Maradona luego de su buen paso por el Dorados de Sinaloa.

El día de su presentación, el Bosque vivió una de las convocatorias más masivas de su historia. Hubo banderas, fuegos artificiales y un recibimiento que se transformó en un recuerdo colectivo para los hinchas. Desde ese instante, la relación entre Maradona y la hinchada tripera se consolidó con una intensidad que se mantuvo hasta su último día en el cargo.

El mural inaugurado en 2021 buscaba mantener vivo ese recuerdo. Los artistas que participaron de la obra señalaron entonces que la fecha elegida, el 15 de septiembre, respondía a un motivo claro: los dos años de la llegada de Maradona como director técnico del club. La pieza se levantó como una especie de recordatorio visual de aquella jornada y como un homenaje permanente al exjugador que, aunque de paso breve, dejó una marca en la institución.

