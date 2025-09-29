Tiempo en el AMBA: tras las lluvias, llegan las temperaturas primaverales con el inicio de octubre

Las altas presiones dominarán el AMBA generando estabilidad atmosférica y temperaturas en ascenso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de un fin de semana con cambios climáticos bruscos, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para una seguidilla de jornadas estables y con ambiente primaveral. El pronóstico anuncia cinco días consecutivos sin lluvias, con temperaturas que irán en aumento y cielos despejados. Los detalles anticipan máximas que rondarán entre los 23 y 26 grados, en una transición hacia octubre que promete condiciones ideales para actividades al aire libre.

Para el lunes, la previsión indica una jornada con sol predominante, aunque con algunas nubes dispersas hacia la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 13 y 24 grados, con viento leve del sector norte.

El martes continuará con un panorama similar. La mínima se ubicará en 14 grados y la máxima alcanzará los 25. Será un día con ambiente plenamente primaveral, acompañado por cielos despejados y condiciones estables. El viento rotará levemente hacia el este durante la noche, manteniendo un marco sin precipitaciones.

El miércoles, que dará inicio al mes de octubre, se espera un cambio en la dirección del viento, que soplará con componente este. Este factor pondrá un freno al ascenso térmico, aunque sin descender de manera abrupta. Se prevén mínimas en torno a los 12 grados y máximas de hasta 23. El cielo seguirá con escasa nubosidad, favoreciendo tardes templadas.

El pronóstico anuncia mínimas entre 12 y 16 grados y máximas que alcanzarán hasta 26 en la semana

El jueves y el viernes mantendrán un patrón prácticamente idéntico. Ambos días estarán dominados por el sol, con algunas nubes aisladas y temperaturas que oscilarán entre 22 y 25 grados.

En el detalle, el jueves se prevé una mínima de 14 y una máxima de 23, mientras que el viernes la mínima subirá a 16 y la máxima alcanzará los 26.

La última semana de septiembre se perfila bajo el dominio de estas altas presiones, con un escenario de estabilidad generalizada, cielo mayormente despejado y temperaturas en ascenso. Según el portal especializado Meteored, se trata de “días ideales de primavera para disfrutar al aire libre”.

En el mapa de alertas elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional, no se registran advertencias para la región metropolitana en los próximos días. Las zonas que se encuentran bajo un nivel amarillo de alerta corresponden al sur del país y a sectores puntuales de Patagonia y Cuyo, sin impacto en Buenos Aires.

El Servicio Meteorológico Nacional no registra alertas para la región metropolitana en los próximos días

La perspectiva semanal, entonces, señala una seguidilla de cinco días sin lluvias y con temperaturas en ascenso, un escenario que contrasta con la inestabilidad de jornadas anteriores. Meteored remarcó que “la última semana de septiembre estará marcada por el dominio de estas altas presiones, lo que significa estabilidad generalizada, cielo mayormente despejado y temperaturas en ascenso”.

El informe también recordó que octubre suele caracterizarse por una elevada frecuencia de precipitaciones en el AMBA, con un promedio de 120 milímetros, lo que lo ubica entre los meses más húmedos del año. En cuanto a los registros térmicos habituales, se destacan mínimas cercanas a los 13 grados y máximas alrededor de los 22, lo que contrasta con el ascenso anticipado de estos días finales de septiembre.

El pronóstico para el corto plazo indica que el lunes las condiciones serán estables y secas, el martes se consolidará el ascenso térmico, el miércoles se moderarán las marcas por efecto del viento del este y, finalmente, jueves y viernes ofrecerán un cierre de semana con cielos despejados y temperaturas agradables.

De este modo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano encaran el inicio de octubre bajo un panorama que, al menos en la primera parte de la semana, asegura estabilidad, ausencia de lluvias y un progresivo aumento térmico. Tal como resumió Meteored, “el sol y las temperaturas agradables serán protagonistas, sin sobresaltos meteorológicos a la vista”.