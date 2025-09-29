Lomas de Zamora: una mujer amenazó a un chofer de colectivo y le rompió el parabrisas con un ladrillo

Un episodio insólito se registró en la calle Arana Goiri, en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, cuando una mujer se interpuso en medio del camino para frenar el interno 36 de la línea 544 y, acto seguido, lanzó un ladrillo que impactó y rompió el parabrisas del colectivo. La secuencia quedó grabada y generó tensión entre los pasajeros y los vecinos que presenciaron el hecho.

El episodio tuvo como protagonista a una mujer que, según confirmaron desde la Empresa de Transporte Público Yitos S.A., mantenía un conflicto personal con el chofer de la unidad. La compañía, que administra las líneas 541, 543, 544, 549, 561 y 562, repudió lo sucedido y denunció que la agresora actuó junto a cómplices para llevar a cabo el ataque.

Celina Velayos, una de las responsables de la empresa familiar, señaló: “Repudiamos totalmente este acto cometido por esta persona al tener un problema personal con el chofer. No solo se trata de vandalismo, sino la responsabilidad ante la vida de los otros pasajeros ya que en ese momento viajaban chicos”.

Además, explicó que la denuncia ya fue presentada en fiscalía y remarcó: “No podemos permitir la impunidad y que no importen las personas”.

Según la empresa la agresora mantenía un conflicto personal con el chofer a quien acusaba de deberle dinero

La agresora había mantenido contacto previo con la compañía a través de mensajes privados, en los que expuso su problema con el conductor. De acuerdo con lo relatado por Velayos, la mujer aseguró que el chofer le debía dinero y que no obtenía respuesta. Ante esa situación, desde Yitos le aclararon que no podían intervenir sin una orden judicial: “No le podemos tocar su sueldo. Y le recomendamos que haga la denuncia por fiscalía para que sea más rápido. Es un problema entre ellos”, explicó.

La directiva también detalló que, frente a la acusación, el chofer fue citado por el área de Recursos Humanos para brindar su versión de los hechos y que la empresa ya tomó nota de la situación interna.

En medio de este episodio, la compañía expresó preocupación por la seguridad de los pasajeros que se encontraban en la unidad al momento del ataque. “Por el bien de todo el pasaje, que debe viajar seguro y con la responsabilidad por parte del conductor del transporte”, remarcaron desde Yitos, en un intento de llevar tranquilidad a los usuarios.

El incidente se suma a otras situaciones de tensión que involucran a trabajadores del transporte, aunque en este caso, según lo informado, el trasfondo responde a un conflicto privado que derivó en un ataque directo contra la unidad de la línea 544. La investigación quedó a disposición de la fiscalía, mientras la empresa aguarda que no se repitan hechos similares.

Un colectivo atropelló y mató a una perra en Lomas de Zamora: la empresa decidió despedir al conductor

Un colectivero de la línea 544 atropelló y mató a una perra en Lomas de Zamora

El lunes 18 de agosto, en el barrio Villa Independencia, cercano a Santa Marta, un hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y desató una ola de indignación en redes sociales y en la comunidad de Lomas de Zamora. Una unidad de la línea 544, perteneciente a la empresa Yitos SA, atropelló a Mariel, una perra que murió casi de manera instantánea tras el impacto. El conductor del colectivo no se detuvo y siguió su recorrido hacia la estación.

Las imágenes que quedaron registradas en el video que encabeza esta nota, muestran cómo, al cruzar la esquina de Arana Goiri al 1190, entre las calles El Zonda y Uspallata, el colectivo pasó con las ruedas delanteras y luego con las traseras por encima del animal.

La dueña de Mariel, Dora Riquelme, dio su testimonio tras la pérdida. En diálogo con El Diario Sur sostuvo: “Voy a iniciar todo lo que tenga que hacer en contra de la empresa Yitos y el chofer porque no fue un accidente como ellos dicen. La perrita no se cruzó, ella estaba en la calle distraída mirando hacia otro lugar y no pudo esquivar”.

Agregó: “El chófer, que venía desde el Olimpo, sí tuvo lugar para esquivar a la perrita y su decisión fue no hacerlo. Le pasó las ruedas delanteras y luego las traseras por encima. Nunca frenó y bajó a asistirla. Queremos que se haga justicia”.