Video: circulaba a alta velocidad, no logró frenar y provocó un violento choque en Tigre

Así fue el choque en Benavídez que terminó con un conductor herido.

En las últimas horas, se conocieron las imágenes de un fuerte choque en la ciudad de Benavídez, partido de Tigre, en donde un auto impactó a gran velocidad contra otro vehículo. Como resultado, uno de los conductores tuvo que ser trasladado al hospital.

El accidente ocurrió en la intersección de la avenida Juan Domingo Perón con 9 de Julio. Tal como se puede observar en el video adjunto en esta nota, el vehículo que protagonizó el choque circulaba a alta velocidad, lo que le impidió frenar a tiempo y causó el impacto. Primero, chocó contra un auto y luego contra un poste, que terminó torcido. Finalmente, el vehículo quedó de costado sobre la avenida.

La parte delantera del auto que recibió el impacto quedó prácticamente destrozada. Incluso se observó un inicio de fuego, pero fue controlado rápidamente.

El choque ocurrió a alta velocidad (Captura)

Tras el choque, un vecino de la zona alertó al tótem de seguridad inteligente sobre la colisión. Luego del aviso, los agentes locales activaron el protocolo de asistencia: en el lugar se presentaron móviles del COT; personal de Tránsito, que retiró los vehículos; Defensa Civil, que colocó material absorbente para contener el derrame de fluidos; y médicos del SET, quienes brindaron atención a los involucrados.

Fuentes cercanas confirmaron a Infobae que el conductor fue asistido por el Sistema de Emergencias Tigre (SET) y trasladado al Hospital de Diagnóstico Inmediato (HDI) de Don Torcuato para realizar estudios, aunque permanece fuera de peligro.

Choque y vuelco entre un auto y una camioneta en Parque Patricios: dos personas resultaron heridas

Una camioneta terminó completamente volcada en la intersección de Sánchez de Loria y Rondeau, en el corazón del barrio porteño de Parque Patricios, tras chocar contra un auto Volkswagen Country durante la tarde de la jornada del martes. Un hombre y una mujer tuvieron que ser atendidos y trasladados a un hospital por lesiones.

El siniestro ocurrió a las 16:15. Un llamado al 911 alertó a las autoridades movilizó a personal de la Comisaría Vecinal 4A, según supo Infobae.

El personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) acudió rápidamente al sitio y trasladó a las dos personas, quienes presentaban heridas como saldo del fuerte impacto, aunque no eran de gravedad. Ambos se encontraban a bordo de la camioneta siniestrada, tipo furgón, que quedó lateralizada sobre la cinta asfáltica tras el violento accidente.

El otro vehículo involucrado, un auto particular, registró daños materiales en la parte frontal, pero sus ocupantes resultaron ilesos. Toda la atención médica se destinó a los ocupantes de la camioneta, trasladados posteriormente al Hospital Penna.

Mientras tanto, Bomberos de la Ciudad se desplazaron al lugar para estabilizar el vehículo volcado y garantizar la seguridad en la zona. La circulación en el cruce de Sánchez de Loria y Rondeau fue restringida en una primera instancia, aunque posteriormente la medida se extendió a un corte total del tránsito para permitir las tareas investigativas pertinentes, según comunicó BA Tránsito a través de su cuenta oficial de X.

El choque múltiple en la General Paz provocó un caos de tránsito.

Ese mismo martes, se produjo una colisión en cadena con 10 autos y un micro sobre la avenida General Paz, específicamente a la altura de Arcos, en el barrio de Núñez, conforme a la información proporcionada por la Policía de la Ciudad.

Debido a la magnitud del siniestro, el tránsito en sentido hacia el Río de la Plata debió interrumpirse por completo, lo que permitió que los equipos de emergencia pudieran actuar en la zona afectada sin obstáculos adicionales.

Las imágenes de un vídeo, que circularon ampliamente en pocas horas, mostraron el momento en el que un micro perdió el control repentinamente y colisionó contra varios autos en forma simultánea, provocando daños considerables y una reacción en cadena entre los vehículos presentes.

El sistema de asistencia médica de emergencias SAME desplegó un importante dispositivo, que incluyó seis ambulancias, cuatro motos médicas para acceso rápido, una unidad de TRIAGE para la evaluación inicial de los afectados y dos móviles rápidos destinados a las tareas de soporte logístico y atención primaria.

Gracias a esta rápida intervención, las personas involucradas recibieron atención médica en el lugar de los hechos, y posteriormente se dispuso el traslado de un hombre al Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano, donde ingresó con un diagnóstico de politraumatismos a raíz de la colisión.