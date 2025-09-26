Sociedad

Una amenaza de tiroteo obligó a suspender hoy las clases en un colegio secundario de Tapiales

Mensajes anónimos que circularon en redes sociales generaron alarma en la Escuela Media N°4 “Dr. Eduardo Acevedo”. El presunto objetivo era disparar a mansalva como así también asesinar a la directora del instituto educativo

Entrevista al padre de uno de los alumnos (Telefé Noticias)

El clima en la puerta de la Escuela Media N°4 de Tapiales era de máxima preocupación durante esta mañana luego que anoche se difundieron mensajes en un grupo de Instagram en el cual un grupo anónimo anticipaba un ataque armado, incluyendo amenazas de muerte dirigidas específicamente a la directora, Ana Abraham.

Frente a este escenario, las autoridades del colegio decidieron suspender totalmente las clases y reforzar la seguridad con presencia policial. “Amenazaron con tirotear la escuela y asesinar a la directora”, declaró Roque, papá de un alumno de sexto año, durante una entrevista con Telefé Noticias.

Según el relato de familias, la cadena de pánico arrancó cuando comenzó a viralizarse la existencia de un grupo llamado Escuela número cuatro, Tiroteo en la popular red social. El perfil posteó mensajes como: “Mañana vamos a caer y vamos a tirotear al que tengamos que matar y a cada gil que se cruza lo hacemos pollo. Mañana que se pique, mañana se mueren todos. Fuimos planeando todos los lugares de nuestro colegio que vamos a empezar a tirotear mañana a partir de las siete de la mañana”, además de referencias concretas a la docente a cargo del establecimiento: “prometían balas también para la directora”. Las amenazas fueron directas y explícitas, generando terror en la comunidad.

El frente de la Escuela
El frente de la Escuela Media 4 Eduardo Acevedo, en Tapiales

Las capturas de pantalla de las publicaciones comenzaron a circular primero por WhatsApp, amplificadas en los grupos de padres y madres. Eso disparó consultas, rumores, llamados a las autoridades y finalmente la resolución de suspender las clases como medida preventiva. “Hoy no iban a dictar clases, podía ser una broma estudiantil, pero ante la duda deciden no dictar las clases y que los chicos vuelvan a sus casas para preservar su seguridad, que es lo que más importa a esta hora”, resumió la cronista de Telefé Noticias en el lugar.

“No sabemos si es un arma de juguete o de verdad, pero las balas no son de mentira y nosotros no podemos arriesgarnos a que vengan nuestros nenes o nenas”, explicó Roque sobre la decisión de no enviar a su hijo y ver las fotos de municiones publicadas en el grupo.

Muchas familias relataron el desconcierto y la preocupación vividos durante la noche, al enterarse “por privado” y a través de distintos canales digitales lo que estaba sucediendo. “Hay padres que han llegado a la once de la noche, otros a la una de la mañana que vieron por las redes sociales, por Instagram y, bueno, tiene que estar ahí, tiene que quedar o la marca del teléfono o de Instagram, tiene que quedar y hay que investigar”, insistió Roque respecto al pedido de la comunidad para que las amenazas no queden impunes.

Además, el padre manifestó su inquietud sobre la falta de protocolos claros para después del día de la amenaza: “Suspendieron las clases hoy, pero no es la solución porque hoy es viernes y el lunes, ¿qué hacemos? ¿Qué prevención tenemos? ¿Va a haber psicología, va a haber alguien que lo va a atender a los chicos?”.

También señaló la necesidad de medidas de contención para las víctimas indirectas de la intimidación: “Tratamos de mantener calma con los padres ante la situación. No hemos subido fotos ni nada por el estilo y nos vinimos a interiorizar con la vicedirectora y con la directora, pero vemos que están trabajando”.

La directora, Ana Abraham, resultó especialmente mencionada en los posteos intimidatorios, con fotos de su persona. Ante la consulta sobre posibles antecedentes de conflictos previos, Roque fue tajante: “La conozco y tengo charla con ella, es muy buena persona y está siempre al frente de la escuela. No puedo decir nada en su contra”. Además, reivindicó el trabajo conjunto de la conducción educativa con la comunidad: “Los directores y la vicedirectora están acá trabajando en conjunto con la comunidad. Pero lo que nosotros necesitamos es que los apoyen para que puedan trabajar tranquilos”.

Si bien no pudo confirmar si la amenaza se habría gestado dentro o fuera del ámbito escolar, expresó su preocupación por el impacto psicológico en los chicos: “Mi hijo me dijo, ‘tomalo con calma, papá’, pero no va. Y en los grupos de los nenes hablando que no iban a participar...”.

Esta mañana se registró la presencia de efectivos en la puerta de la escuela y contactos con los directivos para monitorear la evolución de la situación. Las familias insisten en la necesidad de garantizar la seguridad en el corto y mediano plazo: “No podemos dejar nada al azar”, remarcó Roque.

