Por qué la vida privada de Débora Estrella y José Luis García sigue generando interés tras la tragedia

El trabajar en empresas diferentes reforzó la decisión de ambos de mantener su intimidad fuera del ojo público y ha despertado curiosidad tras el fallecimiento de la conductora al ser una figura reconocida

Por Mariana Campos

Durante su relación se les vio con una gran química, por lo que su separación sorprendió a todos.

La reciente muerte de Débora Estrella, reconocida conductora de noticias en México, ha generado conmoción entre su público, principalmente luego de que se viralizara la relación que tuvo con su exesposo, José Luis García, también periodista.

La tragedia ocurrida el pasado 20 de septiembre de 2025 en García, Nuevo León, conmocionó al periodismo mexicano y llevó a muchos a preguntarse por la historia personal y familiar de la periodista y su expareja, cuya relación se mantuvo en gran medida fuera del escrutinio público.

Quién era Débora Estrella, conductora de Telediario que murió en un impactante accidente aéreo en Nuevo León

¿Quién es José Luis García?

Es un conductor de televisión mexicano con una trayectoria consolidada en medios nacionales. Su carrera profesional se ha desarrollado principalmente en Televisa, donde ocupó el rol de presentador en diversos espacios informativos. Aunque su presencia en pantalla le otorgó notoriedad, García optó por mantener un perfil discreto fuera del ámbito laboral, evitando la exposición mediática de su vida privada. Su vínculo con Débora Estrella lo situó ocasionalmente en el centro de la atención pública, especialmente en momentos clave de su vida personal.

La relación entre García y Estrella se extendió por más de una década. Ambos iniciaron su historia juntos hace más de diez años y, tras un largo periodo de convivencia, decidieron poner fin a su matrimonio de manera amistosa.

El anuncio de la separación se realizó a través de redes sociales, donde compartieron un mensaje conjunto: “La historia que juntos empezamos a escribir, hace ya 10 años, llega a un final”. En ese comunicado, la expareja subrayó que el respeto y el cariño mutuo prevalecerían, y que seguirían considerándose amigos y familia. Ante rumores que circularon en redes sociales sobre la posible intervención de terceras personas, García negó esas versiones y afirmó que la ruptura se produjo en un ambiente de paz y sin conflictos.

En cuanto a la vida familiar de la pareja se confirmó que José Luis García y Débora Estrella no tuvieron hijos durante su matrimonio. Aunado a ello, ambos optaron por resguardar los detalles de su intimidad, evitando compartir aspectos personales en los medios o en sus redes sociales.

Sin conocer el contexto, el periodista reveló la terrible noticia.

¿Qué ocurrió con la conductora?

El fallecimiento de Débora Estrella ocurrió la tarde del 20 de septiembre de 2025, cuando la avioneta en la que viajaba se desplomó en las inmediaciones del Parque Industrial Ciudad Mitras, cerca del Río Pesquería, en el municipio de García, Nuevo León. Protección Civil del Estado confirmó que en el accidente perdieron la vida dos personas, incluida la periodista, quien horas antes había compartido en redes sociales que abordaría la aeronave.

Las autoridades locales, junto con elementos del Ejército y peritos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, continúan investigando las causas del siniestro. La noticia generó una ola de reacciones en el ámbito periodístico y entre el público, dada la trayectoria de Estrella en medios como TV Azteca Noreste, Milenio TV y Multimedios Televisión.

A lo largo de su relación, tanto García como Estrella eligieron mantener una estricta reserva sobre su vida personal, evitando que los detalles de su entorno familiar trascendieran al ámbito público. Esta postura, sostenida durante años, definió la manera en que ambos enfrentaron la notoriedad derivada de sus carreras en los medios.

