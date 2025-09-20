Un hombre volcó con su camioneta y murió mientras viajaba por la Ruta Nacional 205: el vehículo terminó dado vuelta

Las intensas lluvias y el estado resbaladizo de la calzada son las principales hipótesis del siniestro, que no involucró a otros vehículos

Un hombre identificado como Rodolfo Edberto Fuentes, de 67 años y oriundo de Bolívar, perdió la vida este sábado tras volcar con su camioneta Ford Ranger en el kilómetro 287 de la Ruta Nacional 205, en las inmediaciones de la localidad bonaerense de La Nicolasa, mientras un fuerte temporal afectaba la zona.

Fuentes se desplazaba sin acompañantes y, de acuerdo a los reportes policiales levantados por Diario La Mañana, falleció en el acto debido a la gravedad del impacto.

El siniestro sucedió en horas de la mañana, ya aproximándose al mediodía, cuando las intensas lluvias azotaban la zona de Bolívar, donde rige una alerta naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Tras el vuelco, la camioneta terminó en la banquina contraria a la que transitaba, completamente dada vuelta y con daños que destrozaron casi por completo el vehículo, como se puede apreciar en la imagen de la nota.

Si bien las causas del accidente continúan bajo investigación, las primeras hipótesis apuntan al resbaladizo estado de la calzada como posible factor determinante. Hasta el momento, no se observó la participación de otros vehículos en el episodio.

Al lugar acudieron rápidamente efectivos de la policía local, una dotación de Bomberos Voluntarios, una ambulancia del servicio 107 y personal de la Dirección de Defensa Civil. El operativo estuvo coordinado por el comisario Pedro Poveda y los trabajos en el sitio se centraron en retirar el cuerpo del conductor, que había quedado atrapado en el interior del habitáculo, de acuerdo con la información de Diario La Mañana.

En paralelo, agentes de la Policía Científica se presentaron para efectuar las pericias correspondientes, con el fin de esclarecer las circunstancias del hecho. Pese al inmediato arribo de los servicios de emergencia, no fue posible reanimar a la víctima.

El camino conecta a Bolívar con localidades del sur del AMBA hasta conectar con la Autopista Presidente Arturo Frondizi para ingresar a la Ciudad de Buenos Aires.

Más muertes por otro accidente durante el sábado

En Córdoba, tres personas murieron en un choque frontal sobre la Ruta Nacional 9 bajo condiciones climáticas adversas

Tres personas perdieron la vida esta mañana en la provincia de Córdoba tras un choque frontal entre dos vehículos sobre la Ruta Nacional N° 9, a la altura del kilómetro 580, en jurisdicción de Tío Pujio, dentro del departamento General San Martín. Este siniestro, al igual que el ya descrito en la nota, se produjo con condiciones climáticas adversas: en esta ocasión presencia de niebla.

Estuvieron involucrados un Renault Clío conducido por un hombre de 52 años y un Renault 12 manejado por un hombre de 72 años. Los dos conductores murieron en el acto, mientras que una mujer de 80 años, acompañante en el Renault 12, sufrió heridas graves y fue trasladada de urgencia en una ambulancia de emergencia al Hospital Pasteur.

Según los reportes oficiales preliminares, la mujer presentaba múltiples traumatismos de diversa gravedad. Horas más tarde, fuentes del hospital comunicaron que la paciente falleció debido a la severidad de las lesiones sufridas.

El siniestro generó la intervención de fuerzas policiales y de los equipos de investigación vial, que intentan reconstruir el desarrollo del incidente. Las circunstancias precisas de la colisión se encuentran bajo investigación, de acuerdo con información oficial. Por el momento, no se conocen detalles sobre la dinámica exacta del hecho ni se difundieron las identidades de los involucrados.

Efectivos de la seguridad vial se desplazaron hasta el sitio donde realizaron las pericias correspondientes y coordinaron el ordenamiento del tránsito en el área.