Bolivia: el Comité Pro Santa Cruz dictó un cuarto intermedio al llamado para desbloquear el departamento

Fuerzas de seguridad en un bloqueo de rutas en Bolivia (REUTERS/Claudia Morales)

El Comité Pro Santa Cruz resolvió dictar un cuarto intermedio a la movilización que tenía prevista para este martes, con la que buscaba desbloquear las rutas tomadas por manifestantes en distintos puntos del departamento.

La decisión se tomó en la noche del lunes, tras una reunión con Monseñor René Leigue, arzobispo de Santa Cruz, quien llamó a evitar enfrentamientos y priorizar el diálogo como salida a la crisis.

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La convocatoria original había sido lanzada por el presidente del Comité, Stello Cochamanidis, quien citó a la ciudadanía a las 8:00 a los pies del monumento al Cristo Redentor para marchar en conjunto hacia la Chiquitanía, una de las zonas con mayor tiempo de corte vial, con casi dos semanas sin libre circulación.

Los bloqueos son protagonizados por sectores afines al ex mandatario Evo Morales, que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

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“Pedimos al pueblo cruceño, en unidad y en fe, tomen todas las provisiones para estos días, ya sean de víveres, alimentos y agua. Mañana (martes), a los pies del Cristo Redentor, a las 08:00, convocamos a los valientes cruceños para que juntos hagamos prevalecer nuestro legítimo y constitucional derecho a libre tránsito en el departamento”, había declarado el cívico al lanzar la convocatoria.

Fuerzas de seguridad y manifestantes se enfrentan en Apacheta, Bolivia (REUTERS/Claudia Morales)

El cambio de planes

Pasadas las 22:00 del lunes, Cochamanidis salió a informar públicamente el giro en la postura del Comité. En sus propias palabras: “Hemos tomado la decisión de dar un cuarto intermedio en las acciones que teníamos previstas para el día de mañana (martes) y repito, es un cuarto intermedio, para no entorpecer todo lo antes mencionado (instalación de mesas de diálogo) porque lo que tiene que primar aquí es la vida de los ciudadanos bolivianos, lo que debe primar acá es el respeto a la democracia, a la libertad y por eso es que nos acompañan las fuerzas del orden que son quienes tienen la responsabilidad constitucional de hacerlo”.

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El líder cívico fue explícito en que la postergación no implica un abandono de las acciones, sino una pausa estratégica tomada “pensando única y exclusivamente en las familias bolivianas”. También dejó en claro que no quieren convertirse en un pretexto para quienes, según sus palabras, “quieren destruir el país y buscar las situaciones que ellos esperan”.

Con este cuarto intermedio, Cochamanidis sostuvo que el Comité demuestra el compromiso que tiene tanto con Santa Cruz como con Bolivia. Aun así, lanzó un mensaje al gobierno: “Le decimos al presidente Rodrigo Paz, a su gabinete y a todos los asambleístas nacionales, piensen y actúen pensando en la patria, piensen y actúen en hacer lo correcto y lo que corresponde para establecer el orden en todo el territorio nacional".

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Ciudadanos bolivianos portan una bandera gigante del departamento de Santa Cruz durante una manifestación que exige el fin de los bloqueos de protesta que han contribuido a la escasez de alimentos, suministros médicos y combustible, en Santa Cruz, Bolivia. 21 de mayo (REUTERS/Ipa Ibanez)

La voz de la Iglesia

En ese contexto, Monseñor René Leigue se convirtió en una voz de moderación. El arzobispo de Santa Cruz se reunió con los cívicos antes de que se tomara la decisión del cuarto intermedio y pidió evitar cualquier tipo de enfrentamiento con los bloqueadores. En su lugar, insistió en la necesidad de retomar el diálogo con los sectores movilizados y atender sus demandas.

“Creo que habría que ser más intenso en esto, en el diálogo y los que están bloqueando pensar también en su familia. Yo creo que ellos tienen familia, tienen hijos, tienen papás y todas, al igual que cualquier otra persona, como yo también, sufren”, expresó la autoridad eclesiástica.

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Monseñor Leigue consideró que la posición intransigente de los manifestantes no permite avanzar y remarcó que “hay que buscar una salida y ahora es el momento para hacerlo”. Como Iglesia, subrayó: “Siempre defendemos la vida, siempre vamos a estar a favor de la vida”, y fue categórico al señalar que la institución no está de acuerdo en que haya un enfrentamiento.

Las autoridades usan maquinaria pesada para despejar barricadas y abrir "corredores humanitarios" en medio de protestas a nivel nacional en Bolivia (REUTERS/Claudia Moraes)

Los bloqueos activos en Santa Cruz

Al momento de la decisión del Comité, tres puntos de bloqueo permanecen activos en el departamento: uno en Yapacaní, otro en San Julián y un tercero en Guarayos.

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A eso se suma la amenaza de instalar un corte adicional en la zona de los Valles cruceños, todos protagonizados por sectores sociales alineados con la protesta, reseñó el periódico local El Deber.

Ante ese panorama, el comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, David Gómez, confirmó que el contingente desplegado durante la tarde del lunes llegó hasta Mairana.

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“Ya están realizando todo el trabajo de patrullaje por el sector de Mairana. Hasta el momento no han reportado ningún punto de bloqueo y lo que queremos es prevenir cualquier acción ilegal de algunas personas que se encuentren en el lugar y obviamente evitar que se produzcan bloqueos ya que es un reclamo ansioso de los productores que quieren el día de mañana sacar sus productos de todo ese sector”, indicó el oficial.