Murió un motociclista en Recoleta tras chocar contra una parada de colectivo

El hecho ocurrió a las 5 de la mañana (Captura TN)

Un hombre murió en las primeras horas de este viernes luego de chocar con su moto contra una parada de colectivo en el barrio porteño de Recoleta. El trágico episodio ocurrió cerca de las 5 de la mañana, en la intersección de la Avenida del Libertador y Agüero.

De acuerdo con fuentes policiales consultadas por Infobae, los efectivos arribaron al lugar minutos después del impacto, alertados por un conductor inconsciente en la vía pública. Allí, se encontraron con la víctima tendida en el asfalto y, a pocos metros, la moto con la que se desplazaba, una Honda XR 250 Tornado.

Las primeras informaciones descartan la participación de otros vehículos en el siniestro. Cuando la ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) arribó al lugar, el motociclista ya había fallecido. Según trascendió, la víctima sería un hombre de alrededor de 40 años, aunque por el momento no se brindaron mayores precisiones sobre su identidad.

En el caso interviene personal de la Comuna 2 de la Policía de la Ciudad. Además, se aguardan los resultados de las pericias científicas, tanto viales como forenses.

En paralelo, en el barrio de Liniers, un auto chocó contra otro que se encontraba estacionado en la intersección de Mariano Fragueiro y Reservistas Argentinos.

Noticia en desarrollo...