Sociedad

La metáfora del rasguño de un gato: ¿cuántas heridas utilizás como excusas para no volver a amar?

El zarpazo seco e inesperado que un gato me dio en la infancia fue la excusa perfecta para justificar el miedo a acercarme, a confiar, a que no me lastimen. Me dio licencia para quedarme a salvo, alejado, en control

Juan Tonelli

Por Juan Tonelli

Guardar
¿Por qué me aferré tanto
¿Por qué me aferré tanto tiempo a esa herida? ¿Por qué asumí ese arañazo como una traición imperdonable? ¿Por qué marcó mi conducta tantos años? (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tendría unos ocho años cuando experimenté mi primera traición. Jugaba con un gatito que no era mío. Había aparecido en la vereda, flaco, desconfiado, con ese aire esquivo y encantador que tienen los gatos cuando no saben si quedarse o seguir su camino. Yo quise acariciarlo. Él, al principio, pareció dejarse, ronroneaba, se cruzaba entre mis piernas. Hasta que, confiado y feliz con mi nuevo amigo, intenté abrazarlo y me rasguñó la cara. Un zarpazo seco, inesperado. Me dejó una marca de varios centímetros que me ardió y sangró un poco. Me quedé entre perplejo y enojado. ¿Cómo podía ser? ¿Qué le había hecho para que reaccionara así? En la emocionalidad de un chico de ocho años, esa marca significaba muchas emociones: rechazo, hostilidad, desconfianza.

La herida se fue en pocos días, pero la sensación de que me habían traicionado, no. Es sentimiento permaneció casi cuarenta años. Durante todo ese tiempo, cada vez que me cruzaba con un gato, me invadían un sinnúmero de emociones, todas negativas. Si podía los molestaba, los corría. Como si al hacerlo, el ocasional gato sufriera un poco lo que me había hecho sufrir aquel gatito.

Hasta que llegó la pandemia, y con ella el encierro, el tedio, y ese deseo urgente de encontrar pequeñas alegrías. Fue entonces cuando mi hijo más chico me pidió tener un gato. Mi primera reacción fue un “ni loco”. Pero en su insistencia percibí que para él era importante, así que finalmente accedí.

No fue fácil resignarme a perder cierta libertad, poner redes en los balcones para que no se pudiera caer y matar, aceptar que rompiera algunos muebles. Adoptamos uno y al principio lo observaba como si fuera un enemigo disfrazado de mascota. Me costaba confiar. Pero con el tiempo algo me empecé a aflojar y la desconfianza recíproca fue desapareciendo. Jugábamos, nos buscábamos, a veces me rasguñaba, incluso más fuerte que aquel de mi infancia. Me dejaba algunas marcas. Pero yo ya no lo vivía como una traición. Era parte del vínculo.

Si “me lastimaron” puedo justificar
Si “me lastimaron” puedo justificar no confiar, no abrirme, no arriesgar. Porque si tengo una herida, tengo una razón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hoy al recordar aquel hecho de infancia me pregunto: ¿por qué viví ese rasguño como algo terrible? ¿Por qué me aferré tanto tiempo a esa herida? ¿Por qué asumí ese arañazo como una traición imperdonable? ¿Por qué marcó mi conducta tantos años?

Lo primero que pienso es en la sensibilidad de un niño. Por eso la desproporción entre lo que pasó y cómo lo viví yo. También, viéndolo ahora a la distancia, me doy cuenta de algo incómodo: el rasguño fue la excusa perfecta para justificar el miedo a acercarme, a confiar, a que no me lastimen. Me dio licencia para quedarme a salvo, alejado, en control.

Esta anécdota tan sencilla de mi niñez me resulta hoy una metáfora de la vida. A veces una herida pequeña es todo lo que necesitamos para convencernos de que es mejor no volver a intentarlo.

Porque si “me lastimaron” puedo justificar no confiar, no abrirme, no arriesgar. Porque si tengo una herida, tengo una razón. Y esa razón me protege. Me permite quedarme quieto, a salvo, cristalizado. Lo que no nos animamos a nombrar es que, muchas veces, esa herida es más útil que dolorosa. Nos evita el miedo más grande: volver a sentirnos vulnerables.

Claro que esa protección tiene un costo alto: dejar de vivir. Congelamos emociones, evitamos relaciones, nos quedamos en zonas cómodas, seguras, por miedo a repetir un dolor que, muchas veces, ya no duele, pero nos pone “a salvo” de nuevos eventuales dolores. ¿A salvo?

¿Cuántas de tus heridas todavía te sirven para justificar el miedo que te impide entregarte, abrirte aún asumiendo el riesgo de salir lastimado? ¿Qué parte de ti necesita seguir creyendo que aquel rasguño fue imperdonable, cuando tal vez solo fue una forma torpe del otro de defenderse?

¿Y si no se tratara de perdonar, sino de dejar de usar ese viejo dolor como escudo? ¿Qué heridas sigues necesitando para no tener que volver a confiar?

* Juan Tonelli es speaker y escritor. El texto es parte del libro “Un elefante en el living, historias sobre lo que sentimos y no nos animamos a hablar”. www.youtube.com/juantonelli

Temas Relacionados

TraiciónMascotasGatoJuan Tonelli

Últimas Noticias

Del nombre más popular a uno único: la madre quería ponerle “Benjamín” a su primer hijo y un abuelo propuso una denominación inédita

El niño, de apenas 1 años y 7 meses, tiene un nombre único en Argentina. Noelia Kowaluk, su mamá, contó la historia detrás de esta decisión e hizo referencia a los otros nombres que fueron descartados

Del nombre más popular a

El trágico final de la dama de la realeza inglesa que eligió la Argentina para vivir su historia de amor junto a un polista

Madre de Sarah Ferguson y amiga de Lady Di, Susan Barrantes murió a causa de un choque en la ruta 23 en 1998. Su vida y el legado que dejó en la estancia El Pucará, en Tres Lomas, provincia de Buenos Aires

El trágico final de la

Detuvieron a un hombre que golpeó con una viga y atacó a tiros a dos personas en Moreno

Una de las víctimas permanece en estado crítico por los golpes, mientras que el otro recibió un disparo en la mano

Detuvieron a un hombre que

Asesinó a un hombre a sangre fría, estuvo prófugo más de una década y cayó en Berazategui

Pese a los múltiples operativos realizados en el marco de la causa, la Policía no podía dar con su paradero desde 2014. Finalmente, lo detuvieron en plena vía pública y no opuso resistencia

Asesinó a un hombre a

Revelaron los resultados de las pericias psicológicas de la mujer que mató a su hijo a puñaladas en Río Cuarto

Desde la noche del crimen, la acusada permanece detenida en la cárcel a la espera de que se defina su situación procesal

Revelaron los resultados de las
ÚLTIMAS NOTICIAS
Del nombre más popular a

Del nombre más popular a uno único: la madre quería ponerle “Benjamín” a su primer hijo y un abuelo propuso una denominación inédita

En agosto, la balanza comercial registró un saldo a favor de USD 1.402 millones

Schiaretti se afianza en Córdoba como el principal opositor a Milei y apuesta a empujar a Provincias Unidas

La tasa de desocupación se mantuvo en 7,6% en el segundo trimestre y creció la informalidad

Gonzalo Roca, la apuesta de Milei en Córdoba: “La provincia puede volver a salvar al país del kirchnerismo”

INFOBAE AMÉRICA
Alerta en Occidente: Kim Jong-un

Alerta en Occidente: Kim Jong-un acelera los ensayos con drones suicidas y ordena modernizar el arsenal norcoreano con IA

Huelga sindical en Francia: más de 300 detenidos y choques con la Policía en rechazo al ajuste fiscal del Gobierno

El nuevo álbum de The Divine Comedy sublima memoria y dolor en tono de pop orquestal

Trump y Xi Jinping intentarán cerrar un acuerdo sobre TikTok en una charla decisiva para el futuro de la app en EEUU

Qué leer esta semana: Elísabet Benavent, un misterio de Dan Brown y los amores de Borges

TELESHOW
Los Pericos adelantan la primavera

Los Pericos adelantan la primavera con un concierto íntimo en el Sheraton Pilar: “Será un show hitero”

Gastón Pauls y su infierno detrás del éxito: “Iba a rodar Nueve Reinas sin dormir por mi consumo”

Unidos en el amor y el trabajo: las famosas argentinas que eligieron a sus maridos como socios de vida

El reencuentro de Érica Rivas y Dario Lopilato luego de la polémica vuelta de Casados con hijos

Peligra Maxi López en MasterChef Celebrity por un inesperado conflicto con Wanda Nara: “La plata no aparece”