Del calor al frío en pocas horas: así será el cambio del tiempo en el AMBA desde el sábado

El SMN indicó que aumentará la nubosidad en los próximos días, de cara a las lluvias del fin de semana (Freepik).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, para lo que queda de la semana, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continuará con días nublados y climas cálidos hacia el fin de semana, momento en el que se esperan precipitaciones. Además, siete provincias cuentan con alertas amarillas.

Para esta mañana, el SMN señaló que la jornada estará mayormente nublada, con menor densidad de nubes en la tarde. La temperatura oscilará entre los 14°C y los 24°C, con vientos del noreste y este.

Este jueves, durante la madrugada y la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una probabilidad muy baja de precipitaciones del 10% y una mínima de 16°C. Por la tarde (23°C) y en la noche (19°C) el firmamento pasará a estar parcialmente nublado.

El viernes será el día más caluroso, ya que contará con una máxima de 26°C y una mínima de 16°C. Además, estará mayormente nublado y habrá mínimas chances de precipitaciones durante toda la jornada.

El SMN indicó días nublados y desmejora hacia el fin de semana.

Desde Meteored explicaron, en relación con la inestabilidad y las posibles lluvias: “El frente frío avanza desde el sur de la región pampeana hacia el norte, provocando tormentas de variada intensidad. Este cambio no solo traerá lluvias más organizadas y generalizadas, sino también un marcado descenso de temperatura que pondrá fin al período de ambiente cálido y húmedo.

Para el sábado están previstas tormentas aisladas en la mañana y tormentas en la tarde, con un descenso de la temperatura a los 18°C de mínima y 20°C de máxima. Para el domingo, la baja de la temperatura será aún más marcada, por sus 11°C de mínima y 17°C de máxima, con un firmamento mayormente nublado.

El tiempo para la Provincia de Buenos Aires

El organismo climatológico señaló que, para estas primeras horas del miércoles, hay bancos de niebla al este y sureste, por lo que se pide extremar las precauciones a la hora de conducir. Mientras, la nubosidad es variable en el norte y noroeste y se registran tormentas aisladas en el suroeste. Por la tarde, las neblinas se despejarán, dando paso a un cielo parcialmente nublado. Por la noche, las lluvias continuarán en el suroeste.

La madrugada del jueves tendrá bancos de niebla en el centro, sureste y este, que se mantendrán durante la mañana, al igual que las tormentas fuertes al suroeste; y se pronostican tormentas aisladas en el norte. Por la tarde y en la noche, las precipitaciones mencionadas continuarán en el sur, mientras en el resto del territorio bonaerense la nubosidad será variable.

El viernes, el frente tormentoso afectará a casi toda la provincia, con excepción del este bonaerense. “Los acumulados previstos a partir del 19 serán significativos y con capacidad de generar impactos negativos en la actividad agropecuaria y en la infraestructura. El avance del sistema frontal también favorecerá el desarrollo de tormentas intensas, acompañadas de ráfagas de viento y actividad eléctrica. Esta situación requiere especial atención, ya que las condiciones podrían volverse adversas en poco tiempo”, argumentaron desde Meteored.

Hacia el fin de semana, toda la provincia tendrá lluvias y tormentas por la mañana. En tanto, por la tarde, si bien se mantienen las precipitaciones, al sur serán de menor intensidad. El domingo se esperan lluvias desde Necochea hasta Punta Indio, mientras la nubosidad será viable en el resto de las localidades.

Las alertas en el resto del país

Para hoy, el SMN indicó que rige una alerta amarilla por tormentas en Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba, Provincia de Buenos Aires, La Pampa y Río Negro. En estos casos se recomienda no sacar la basura y retirar los objetos que impidan que escurra, evitar las actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad ni permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Alertas amarillas por tormentas y por viento Zonda en Mendoza.

Para mañana, la alerta amarilla por tormentas afectará a Formosa, Salta, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, Mendoza, Buenos Aires, La Pampa y Río Negro. A su vez, habrá una alerta amarlla por viento Zonda al sur de Mendoza, por lo cual se pide asegurar cualquier elemento que pueda volarse, estar lejos de árboles ni estacionar autos debajo de ellos. Y mantener cerrado el hogar de la manera más hermética posible.