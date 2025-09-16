Quién es el argentino de 17 años que fue elegido entre los diez mejores estudiantes del mundo

A pocos días de ser elegido entre los 10 estudiantes más destacados del mundo en el Global Student Prize, Gastón Díaz se convirtió en el único argentino y representante de América Latina en la competencia, que podría otorgarle el título de ‘mejor estudiante del mundo’.

“No me conformo con lo que sé ni con lo que hago”, aseguró el finalista, en diálogo con Infobae En Vivo. El joven de 17 años continúa en competencia junto a otros nueve nominados, y en octubre se definirá quién se llevará el primer puesto.

La iniciativa, organizada por Chegg.org y la Fundación Varkey, busca reconocer los logros de estudiantes de todo el mundo que actúan como agentes de cambio en sus comunidades; el ganador recibirá 100.000 dólares.

Durante el streaming matutino, Díaz ofreció detalles sobre el certamen y explicó cómo se está preparando para la final: “Yo creo que hay chances, así que me mantengo expectante. Me enteré que ya hicieron la decisión, pero no sé quién es”.

A Gastón le apasiona la robótica y la programación.

El adolescente -único representante de América Latina que sigue en esta instancia- se encuentra cursando el último año de la escuela secundaria en el Instituto Santa Faz, ubicado en Lanús. Su madre es licenciada en Comercio Internacional y dirige un instituto de clases particulares, mientras que su padre trabaja como comerciante ferretero.

Entre los logros del joven se destaca la creación de una app de marketing digital que identifica señales de compra según el comportamiento del consumidor; la coautoría de una ley de alfabetización financiera y tecnológica juvenil, ya implementada en más de 70 ciudades argentinas; y la obtención de una medalla por sus conocimientos de geometría en la Olimpíada Matemática Argentina.

También se desempeña como voluntario, dando clases a alumnos de escuelas primarias de barrios vulnerables.

El joven es oriundo de Lanús.

“Desde muy chico siempre fui muy inquieto, me movía mucho, me gustaba hacer mucho. En primario no contaba bien y ahí empecé con un montón de problemas en matemática. Yo creo que eso me marca y empiezo a meterme más en las matemáticas, a resolver más problemas“, desarrolló, en conversación con los periodistas Gonzalo Sánchez, Maru Duffard, Cecilia Boufflet y Ramón Indart.

Según explicó, su interés por aprender más allá de los límites convencionales nació del aburrimiento, especialmente durante las vacaciones de verano. Desde niño empezó a enamorarse de los problemas de matemática.

En su casa, además, creció con el uso de pantallas limitado. “Me acuerdo que no podía usar la tablet más que una hora por día. Desde muy chico fomentaron la lectura. Mi mamá siempre quería que esté con un libro en la mano. A mí no me gustaba tanto la literatura, después me empezó a gustar leer biografías, todo ese tipo de cosas más ‘reales’”, siguió.

"Mi mamá siempre quería que esté con un libro en la mano", aseguró.

Lo que más le apasiona son la programación y la robótica: “Me gustaría usar la tecnología para generar soluciones de impacto en las masas. Lo orientaría hacia el lado de emprendedor tecnológico”.

Según detalló, lidia con la presión de la perfección: “Todo es perfectible, hasta la Capilla Sixtina. Entonces, siempre se puede mejorar, y eso es difícil porque mantener la presión sobre uno cuesta y me pasa a diario de ‘no estoy haciendo lo suficiente’. Intento meditar antes de irme a dormir, escribir”.

Actualmente se encuentra en proceso de postulación para estudiar en Estados Unidos y, en dos meses, postulará a Stanford, donde busca especializarse en sistemas de inteligencia artificial (IA). Según explicó, quiere asumir un “desafío distinto”, aunque su plan B es estudiar en una universidad argentina.

Respecto a su principal “rival” en el certamen, señaló a Grace Liu, finalista de los Estados Unidos: “Hizo un proyecto que se extendió en casi los 50 estados, que era acerca de tecnología para chicos muy chiquitos. Algo parecido a lo que hice, tiene un perfil muy competitivo”.

En octubre se conocerá al ganador.

En una anterior entrevista con este medio, el joven había precisado que, en caso de resultar ganador del Global Student Prize, usaría los 100 mil dólares para aumentar el alcance de las iniciativas en las que se encuentra involucrado.

“Me gustaría utilizar el financiamiento para clases de tecnología, programación y robótica para jóvenes, especialmente para aquellos que hoy no tienen acceso. Y me parece fundamental complementar estas clases con formación en emprendimiento, para que ellos puedan aplicar sus conocimientos tecnológicos y crear soluciones para sus compañeros", explicó, en aquel momento.

El Global Student Prize está abierto a estudiantes de al menos 16 años que estén matriculados en instituciones académicas o programas de formación de todo el mundo. El proceso de selección evalúa sus logros académicos, impacto en los pares, capacidad de generar cambios en la comunidad y más allá, superación de obstáculos, creatividad, innovación y ciudadanía global. En 2024 la ganadora fue Ángela Elena Olazarán Laureano, de México. Otra estudiante argentina, Martina Bahiana Basgall Sequeira, había quedado entre los 10 finalistas.

Los otros nueve finalistas de esta edición son Valeria Corrales de España, Adama Finda Borway de Sierra Leona, Mississauga Krishiv Thakuria de Canadá, Omar Ahmed de Egipto, Adarsh Kumar de India, Grace C. Liu de Estados Unidos, Fatma Deniz Aydin de Turquía, Dalia Zidan de los Emiratos Árabes Unidos y Shohail Ismail del Reino Unido. El ganador será seleccionado por la Academia del Global Student Prize, integrada por referentes, educadores y líderes de distintos países.