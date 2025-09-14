“Boquitas pintadas”, el clásico de Manuel Puig que conmovió en redes gracias a un gesto entrañable

Un emotivo regalo familiar compartido en X se volvió viral (Freepik)

Un libro, una dedicatoria y un señalador tejido a mano han generado una ola de emociones en la red social X. Laura Espi, usuaria de la plataforma, compartió la historia de cómo la abuela de su pareja le regaló por su cumpleaños un ejemplar de Boquitas pintadas, la célebre novela de Manuel Puig, acompañado de una nota manuscrita.

El gesto, cargado de simbolismo y afecto, no solo conmovió a la joven, sino que también atrajo la atención de miles de internautas: en menos de 12 horas, la publicación superó los 43.000 ‘me gusta’ y se acercó al millón de visualizaciones.

La dedicatoria, escrita a mano por la abuela, decía: “Laura, ¡muchas felicidades! Deseo que disfrutes de este libro, como lo hice yo cuando tenía más o menos tu edad. Te abrazo con mi corazón, preciosa”, junto a un dibujo de una flor.

La abuela de su pareja le dejó una nota manuscrita muy sentida (X: @_lauraespi_)

Para Laura Espi, este mensaje simbolizó la profundidad del vínculo que ha forjado con la abuela de su pareja a través de la literatura. En su publicación, la joven expresó: “La abuela de mi novio—con quien tengo una gran conexión gracias a la literatura— me regaló hoy, por mi cumpleaños que fue hace dos semanas, un ejemplar de este libro tan especial para ella—y un marcapáginas que me hizo de ganchillo—. ¿Lo habéis leído?”.

La elección de Boquitas pintadas como obsequio añade una dimensión especial al gesto. Considerada un clásico de la literatura argentina, la novela narra la historia de Juan Carlos Etchepare, un donjuán que, tras ser diagnosticado con tuberculosis, debe permanecer internado. En ese contexto, Manuel Puig explora las relaciones humanas y el valor de los lazos afectivos frente a los vínculos marcados por el deseo.

Un libro con dedicatoria y un señalador tejido por la abuela de su pareja emocionaron a una usuaria de X y conquistaron a miles (X: @_lauraespi_)

La repercusión de la publicación de Laura Espi se reflejó en la avalancha de respuestas que recibió en X. Entre los comentarios destacados, la usuaria @milagaguirre escribió: “Dios, ojalá te cases con su nieto, porque si no nos van a romper el corazón a medio país”. Ante la cantidad de mensajes, Laura Espi aclaró que mantiene una relación de seis años con su pareja, iniciada en la adolescencia, y manifestó su deseo de que continúe.

Otras voces en la red social subrayaron el valor simbólico de regalar un libro. La usuaria @Daniazult comentó: “Qué belleza, siempre he pensado que las personas que te regalan un libro que para ellos ha sido importante es como un pedacito de su alma, un pedacito de ellos en ese momento. Y muchas felicidades”.