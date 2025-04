El libro de 1.000 páginas más viral entre las nuevas generaciones cumple 10 años: “Te marca de por vida”

Hanya Yanagihara y su libro 'Tan poca vida' (Lumen)

Ha sido considerado por The Guardian como uno de los mejores 100 libros de lo que llevamos de siglo. Fue finalista del prestigioso Man Booker Prize y se convirtió en un éxito de ventas cuando se publicó en 2015.

Sin embargo, su verdadera repercusión llegó más tarde, cuando comenzó a recomendarse a través de la redes sociales y a convertirse en un autentico acontecimiento literario de largo recorrido, hasta el punto de erigirse casi como un símbolo literario para la Generación Z.

Se trata de Tan poca vida (Lumen), la segunda novela de la (hasta entonces) desconocida Hanya Yanagihara que ha ido poco a poco alcanzando la categoría de hito contemporáneo gracias a las constantes recomendaciones dentro de la comunidad virtual lectora. Casi todas las reseñas coinciden en algo, que el libro deja al lector totalmente devastado.

De qué va ‘Tan poca vida’

Cuatro compañeros de universidad se trasladarán a Nueva York con la esperanza de triunfar en sus diferentes profesiones. Willem es guapo y quiere ser actor; JB es pintor y es tan ingenioso como cruel; Malcolm es arquitecto y un poco soñador y, por último encontramos a Jude, un chico tan retraído como brillante y enigmático que se convertirá en el centro del grupo y que arrastra graves problemas psicológicos de su pasado.

'Tan poca vida' (Lumen)

A lo largo de varias décadas seguiremos a estos personajes a través de sus relaciones y diferentes experiencias, que nos llevan del trauma a las adicciones, del éxito a la culpa.

El libro cuenta con algunas particularidades que seguramente hayan contribuido a que alcance este estatus de obra de culto. Entre ellas se encuentra una revisión profunda de las identidades masculinas a través de la descripción de otro tipo de hombre que se aleja de los clichés estereotipados. Los protagonistas se muestran vulnerables y se acercan a las nuevas sensibilidades.

El libro que te hace llorar

En ese sentido, se abordan diferentes formas de hablar alrededor de temas como el amor y el deseo, a través de la exploración, de la experimentación más allá de los límites convencionales. Y se aborda de forma abierta del sexo, la complicidad, el cuidado, el afecto, pero también de la insatisfacción y del sufrimiento.

La amistad se sitúa en el centro, pero también la salud mental, el cuerpo, la enfermedad y todo esto se plasma de una forma absolutamente visceral, descarnada y perturbadora. Tal es la impresión que causa que, la mayoría de las personas que lo recomiendan, al mismo tiempo también reconocen que tras su lectura han quedado desolados.

En la crítica de The New Yorker se podía leer “Te vuelve loco, te consume, te marca de por vida”. La cantante Dua Lipa también se convirtió en una de las mayores fans de una novela que, en inglés se titula A Little Life: “Desafió todo lo que creía saber sobre el amor”, dijo sobre ella.

Además, en TikTok se pueden encontrar miles de vídeos de personas leyendo el libro y llorando a lágrima viva. También se hizo una adaptación teatral en la que los actores contaron con ayuda psicológica para poder abordar unos papeles tan crudos e incluso se llegaba a prevenir a la audiencia de que lo que iban a ver podía dejarles secuelas emocionales.