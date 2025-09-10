Sociedad

Los desechos de uranio que dejó una minera en Córdoba y generan un reclamo histórico

El complejo minero Los Gigantes operó en la década del 80. Al concluir la actividad quedaron diques con material químico contenido en piletones de hormigón. Su ubicación, a 300 metros de un arroyo, genera preocupación constante

Luis Cáceres

Por Luis Cáceres

Guardar
La CNEA desmintió la rotura
La CNEA desmintió la rotura reciente de los diques y aseguró que no hay riesgo de contaminación ambiental

Entre 1982 y 1989 una empresa minera extrajo uranio de una cadena montañosa de la provincia de Córdoba, llamada Los Gigantes. Esa actividad, a su vez, produjo cuatro millones de toneladas de residuos, sólidos y líquidos, que permanecen hasta el día de hoy en cinco diques construidos al pie de una montaña.

36 años después, los vecinos de la zona siguen expresando periódicamente su preocupación y cada tanto algún comentario despierta temor por la posibilidad de que ese material radiactivo se escape y alcance al arroyo más cercano, que se encuentra a sólo 300 metros de los diques.

El último llamado de atención se produjo esta semana. Una publicación del portal No a la Mina afirmó que el temor crónico se había concretado: según su crónica, “la geomembrana que garantizaba la impermeabilización del Dique 3 de la mina de uranio”, se había roto.

La versión obligó a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) a emitir un comunicado para desmentir la fractura del dique, que rápidamente se había expandido como noticia en distintos portales y redes sociales. “No se ha registrado ninguna rotura reciente en los diques del ex Complejo Minero Fabril Los Gigantes, en Córdoba, y no existe ningún riesgo de contaminación ambiental ni en los cursos de agua”, enfatizó el organismo.

No obstante, el texto informó un antecedente: “El último episodio de este tipo ocurrió en septiembre de 2021, cuando vientos extraordinarios de más de 100 km/h dañaron la membrana del dique auxiliar, una estructura preventiva construida en 2003”. Luego aclaró: “ese hecho no produjo ningún impacto ambiental y fue completamente reparado en 2023, con una nueva impermeabilización y refuerzos geotextiles. Actualmente, el dique se encuentra íntegro y vacío”.

La versión inicial acerca de la fractura de uno de los diques se conoció en medios de la provincia de Chubut, donde actualmente tiene lugar un debate acerca de la posible llegada de inversiones mineras para la extracción de uranio.

Las cuencas hídricas cercanas abastecen
Las cuencas hídricas cercanas abastecen de agua potable a Villa Carlos Paz, Tanti y Córdoba Capital.

El episodio, no obstante, terminó exponiendo el pasivo ambiental que dejó la actividad hace casi cuatro décadas. Según datos históricos expuestos por el sitio mencionado, la extracción de uranio estuvo a cargo de la empresa Minera Sánchez Granel Ingeniería S.A. Durante los 8 años que duró su actividad, se produjeron 206 toneladas de uranio, y eso devino en cuatro millones de residuos, hoy custodiados por los diques en la inmensidad del macizo de Los Gigantes.

Un informe de Telefé, emitido en 2008, mostró el testimonio de vecinos de la zona. Esencialmente, la gente advirtió que cualquier catástrofe natural, como un terremoto, o una lluvia torrencial, podría provocar el derrame de los residuos. El recuerdo de la tragedia de Mina Gerais, en Brasil, sobrevuela.

Las cuencas hídricas que rodean al macizo de Los Gigantes son el motivo principal de preocupación, ya que abastecen de agua potable a las ciudades más cercanas. Villa Carlos Paz y Tanti se encuentran a sólo 30 kilómetros, en tanto que Córdoba Capital está a 90 kilómetros. Así lo manifestaron distintos integrantes de la Asociación de Amigos del Río San Antonio (ADARSA).

De acuerdo a un informe publicado por La Voz, en 2008 el Banco Mundial aprobó un crédito de 30 millones de dólares para la remediación del pasivo ambiental en el complejo minero Los Gigantes. Sin embargo, ese proyecto quedó inconcluso.

El macizo Los Gigantes es, en paralelo, un sitio de gran atractivo turístico. Según la agencia de Turismo de Córdoba, las paredes de roca son habitualmente transitadas por quienes practican trekking, y cuenta con 400 rutas equipadas para la escalada deportiva.

El uranio es un elemento químico radiactivo de número atómico 92 y símbolo U, presente en la naturaleza y destacado por ser la principal fuente de combustible en los reactores nucleares. En la corteza terrestre, es uno de los elementos más abundantes y se encuentra en rocas, suelo, agua e incluso en el cuerpo humano.

Temas Relacionados

mineríauranioCórdobaambienteVilla Carlos PazÚltimas noticias

Últimas Noticias

La Justicia de Neuquén archivó la denuncia contra los fiscales que autorizaron el desalojo de mapuches

Tras el operativo contra las comunidades encadenadas en el ingreso a la Casa de Gobierno, se resolvió que el accionar de los integrantes del Ministerio Público Fiscal y de la policía provincial no constituyó delito

La Justicia de Neuquén archivó

Los servicios del tren Mitre estarán interrumpidos por obras: cómo afectará al servicio

Los ramales J. L. Suárez y Bartolomé Mitre estarán afectados. Los trenes de larga distancia que unen Rosario, Córdoba y Tucumán con Buenos Aires también tendrán complicaciones

Los servicios del tren Mitre

Manejaba borracho, a alta velocidad y fue detenido: tenía 1,55 gramos de alcohol en sangre

El conductor fue detenido por un patrullero tras una persecución en la Avenida de Mayo, en barrio Villa El Libertador, en Córdoba Capital. Días atrás, otro hombre evadió un control sobre la ruta 9 y ofreció dinero para evitar el procedimiento

Manejaba borracho, a alta velocidad

Llegó a su casa y encontró a tres delincuentes que atacaban a su madre y a sus hermanas: seis detenidos

Se trata de cuatro hombres y dos mujeres, uno de los cuales ya se encontraba había sido arrestado semanas atrás por otra causa. Las cámaras fueron claves para identificarlos

Llegó a su casa y

Imputaron a Julieta Makintach por cohecho, abuso de autoridad y malversación en la causa que lleva la justicia de San Isidro

Las acusaciones se formalizaron en el expediente iniciado por el escándalo del documental en el juicio nulo por la muerte de Maradona. También le endilgan violación de los deberes de funcionario público y peculado de servicios y solicitaron al jury su desafuero. Burlando también pidió su destitución

Imputaron a Julieta Makintach por
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Justicia de Neuquén archivó

La Justicia de Neuquén archivó la denuncia contra los fiscales que autorizaron el desalojo de mapuches

Argentina será sede de un encuentro clave sobre biobancos y conservación de muestras para investigación médica

Jornada financiera: el dato de inflación respaldó un firme rebote de precios para acciones y bonos

Los préstamos otorgados por fintech crecieron un 68% en el último año y llegaron a más de 5 millones de usuarios

Los servicios del tren Mitre estarán interrumpidos por obras: cómo afectará al servicio

INFOBAE AMÉRICA
El primer ministro de Qatar

El primer ministro de Qatar dijo que el ataque de Israel a Doha “mató cualquier esperanza” de un acuerdo por los rehenes en Gaza

Cómo la globalización está redefiniendo la confianza en los casinos en línea

Israel intensificó su ofensiva contra los hutíes: lanzó otro ataque con drones

El líder de la ONU advirtió sobre el “riesgo real” de una expansión de la guerra de Ucrania tras la incursión de drones rusos en Polonia

La Corte Suprema de Chile expulsó a la jueza Verónica Sabaj por sus vínculos con un caso de corrupción

TELESHOW
Nicki Nicole habló por primera

Nicki Nicole habló por primera vez de su romance con Lamine Yamal: “Estoy muy enamorada”

Marcela Tinayre habló del furor de su audio viral “Voy a ir, pero con la peor de las ondas”: “Es impresionante”

La palabra de Jimena Buttigliengo tras la denuncia a su exmarido: “El mentiroso reúne pruebas de sus mentiras”

La emoción de Tamara Báez por el cumpleaños de Jamaica: “Mamá siempre va a estar para verte brillar”

El fuerte ida y vuelta ente Wanda Nara y Mauro Icardi: nuevos tatuajes, lobos e indirectas