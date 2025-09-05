Violento choque en Parque Avellaneda: uno de los autos volcó y trasladaron a tres heridos a un hospital

Violento choque en Parque Avellaneda: uno de los autos volcó y tres adultos lesionados fueron derivados a un hospital

Un violento choque entre una Renault Duster y un Fiat Palio tuvo lugar en el barrio de Parque Avellaneda de la Ciudad de Buenos Aires. A raíz del impacto se generó el vuelco de uno de los vehículos. Tres personas, dos mujeres y un hombre, fueron trasladadas a un hospital por las lesiones generadas.

El accidente sucedió en la intersección de Pergamino y Tandil. Los ocupantes lograron salir por sus propios medios antes de la llegada de los servicios de emergencia, a pesar de las heridas que presentaban.

En las imágenes del video que encabeza la nota se puede apreciar la potencia del choque que dejó a los autos destruidos. El Palio terminó volcado en medio de la cinta asfáltica, mientras que la Duster tenía el frente completamente roto.

Un Palio volcado y una Duster destruida: así fue el impacto en Parque Avellaneda

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) informó el traslado de tres adultos al Hospital Piñero, ya que presentaban politraumatismos.

En la escena, intervinieron bomberos y siete móviles del SAME que acudieron rápidamente para asistir a los afectados.

Las tareas de rescate y asistencia se desarrollaron en el lugar tras el incidente, mientras el equipo médico evaluaba la condición de los lesionados y garantizaba su traslado seguro al centro de salud correspondiente.

Durante la madrugada de este viernes, ocurrió otro hecho similar en Chubut. Una colisión tras una picada movilizó a efectivos policiales y personal médico en Avenida Hipólito Yrigoyen y Ramos Mejía, en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

El siniestro involucró a un Ford Focus y un Volkswagen Gol Trend. Los conductores de ambos vehículos no registraron lesiones, aunque un acompañante reportó molestias en una mano y fue trasladado preventivamente a un hospital, donde los médicos descartaron heridas graves.

Secuestran vehículos y realizan test de alcoholemia tras el choque en Comodoro Rivadavia

En el lugar, se revisó la documentación de los rodados y se practicaron test de alcoholemia a los conductores, con resultados negativos.

Por disposición policial, los vehículos se secuestraron de forma preventiva. Mientras tanto, personal de Criminalística trabajó en la escena para realizar las diligencias correspondientes y recabar información sobre la dinámica del hecho.

Otro fuerte accidente vial que terminó con lesionados

Un accidente de tránsito tuvo lugar la semana pasada en la intersección de San Martín y Paraguay, en la localidad de Ensenada, en la Provincia de Buenos Aires. Dejó a dos motociclistas gravemente heridos. El siniestro involucró a un repartidor afiliado a una aplicación y a un conductor particular, y ambos jóvenes sufrieron politraumatismos de gravedad.

Violento choque entre dos motos en Ensenada

Durante el incidente, uno de los vehículos colisionó además contra un patrullero de la Policía Bonaerense que permanecía estacionado en la zona.

Las víctimas son un repartidor de 20 años y un conductor de 24, quienes fueron trasladados de manera urgente al hospital local y continúan internados en condición delicada, según informó el medio 0221.

Las cámaras de seguridad municipales registraron la totalidad del hecho. En dichas imágenes se observa cómo ambos motociclistas circulaban por el mismo carril y, por motivos aún sujetos a investigación, impactaron violentamente entre sí.

La magnitud del choque provocó que uno de los motovehículos se estrellara contra el patrullero, mientras los dos conductores resultaron despedidos varios metros sobre la calzada. El registro audiovisual constituye una prueba central para la investigación judicial, que avanza bajo la figura penal de “lesiones culposas”.

El video también revela la presencia de un testigo que, al presenciar lo ocurrido, se acercó rápidamente para asistir a los accidentados. Su relato podría resultar clave para esclarecer lo sucedido. La investigación permanece abierta mientras las autoridades procuran determinar el motivo exacto del accidente.