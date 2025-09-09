Sociedad

“Micrometeoritos”: el extraordinario fenómeno que vivió un grupo de geólogos en Salta

Lo que en un principio pareció una pedrada fue identificado luego como polvo cósmico tras el análisis de académicos que presenciaron el impacto sobre sus vehículos durante una excursión en Chicoana

Guardar
El impacto de los fragmentos
El impacto de los fragmentos cósmicos astilló parabrisas de vehículos en los que viajaban docentes y estudiantes salteños

Una salida de campo que parecía una jornada tranquila de observación geológica se convirtió, sin previo aviso, en el escenario de un fenómeno inesperado. El cielo estaba despejado, sin una nube a la vista, cuando un grupo de estudiantes y docentes de la Universidad Nacional de Salta, que recorría la Quebrada de Escoipe, en Chicoana, fue sorprendido por una lluvia de diminutas partículas que impactó directamente sobre sus vehículos.

El episodio ocurrió el sábado a las 9.30 de la mañana, en una zona montañosa del departamento salteño. La comitiva académica transitaba la ruta en el marco de una actividad habitual del área de Geología cuando, de repente, escucharon un sonido seco, como si una ráfaga de piedritas invisibles se estrellara contra los parabrisas. En ese primer momento, pensaron que se trataba de una pedrada o de un desprendimiento de banquina, pero no había camiones, ni árboles, ni rastros de rocas sueltas en los alrededores. Solo el cielo azul y el ruido del vidrio astillado.

La camioneta conducida por el guía de turismo y miembro del grupo, Walter San Juan, fue la más afectada. El impacto provocó que el parabrisas se astillara en cuestión de segundos. El mismo San Juan relató luego que sintió el golpe del lado del conductor y que, al detenerse, intercambió comentarios con el otro vehículo del grupo, donde viajaba el doctor en Geología Ricardo Alonso, quien también reportó un impacto similar y una rotura en su propio parabrisas.

“En mi camioneta sentimos el impacto del lado del conductor. Cuando paramos poco más adelante comenté la situación con el otro vehículo que iba mucho más adelante, en el que viajaba Ricardo Alonso, quien también sintió un impacto similar y su parabrisas también resultó agrietado”, explicó el guía de turismo.

Los estudiantes describieron el momento
Los estudiantes describieron el momento como una lluvia de piedritas invisibles que golpeó desde un cielo completamente despejado (Fotos: El Tribuno)

El asombro inicial dio paso a una inspección minuciosa del material. No eran piedras comunes ni fragmentos arrastrados por el viento. Lo que había golpeado los vehículos era polvo cósmico: micrometeoritos, fragmentos diminutos que viajan por el espacio durante millones de kilómetros antes de alcanzar la superficie terrestre.

Así lo confirmó Ricardo Alonso, quien sostuvo que se trataba del primer caso documentado de este tipo en Salta. “Es algo cotidiano que caigan partículas del espacio sobre la superficie del planeta. Lo que es extraordinario es poder ser testigos de un evento así”, afirmó el geólogo en diálogo con El Tribuno.

La magnitud del hallazgo no pasó inadvertida para otros especialistas. Consultados por Alonso, algunos compararon el caso con el célebre episodio de Peekskill, en Estados Unidos, donde en 1992 un meteorito de varios kilos atravesó la parte trasera de un auto, convertido luego en una pieza de colección. Otro especialista sugirió extraer los restos de los micrometeoritos que pudieran haber quedado incrustados en los cristales para analizarlos en profundidad.

“Fue todo muy rápido, como si nos tiraran una ráfaga de piedritas invisibles”, resumieron los estudiantes que formaban parte del grupo. El desconcierto fue compartido: no había factores visibles que explicaran el fenómeno. Solo los daños materiales y el registro de una experiencia singular.

El grupo de geología fue
El grupo de geología fue sorprendido por una ráfaga de micrometeoritos que cayó sin previo aviso durante una salida en Chicoana (REUTERS/Esa Alexander/Archivo)

Chicoana, además, no es ajena a episodios poco comunes. Años atrás, los trigales cercanos a la ruta de acceso al pueblo fueron escenario de los conocidos agroglifos, figuras geométricas en los cultivos que dieron pie a diversas interpretaciones, desde eventos atmosféricos hasta especulaciones vinculadas con presencias no identificadas. En este caso, sin embargo, la explicación provino directamente del campo científico, con observadores calificados que identificaron de inmediato la naturaleza del fenómeno.

No se trata de un hecho completamente inédito en la provincia. El 17 de agosto de 1995, en Incamayo, una lluvia meteórica cayó sobre el noroeste argentino. En aquella ocasión, un fragmento del tamaño de una pelota se estrelló a solo 150 metros de la vivienda de la familia Lazarte, dejando un cráter visible durante varios días. La onda expansiva fue tan fuerte que los habitantes de la casa fueron arrojados de sus camas en plena madrugada. Los animales domésticos se refugiaron y los caballos aparecieron cinco kilómetros más lejos.

La llegada de polvo interplanetario a la Tierra es un fenómeno constante. Se estima que cada año caen miles de toneladas de partículas microscópicas sobre la superficie del planeta. En su mayoría, terminan en los océanos, aunque también pueden encontrarse en lugares insólitos: sobre techos, plazas, prendas de vestir e incluso en el cabello humano.

El grupo de geología que vivió el episodio en Chicoana no solo sumó una anécdota fuera de lo común, sino una vivencia directa de un proceso astronómico, generalmente invisible para la mayoría. “No es lo mismo leer en un libro que cada día caen partículas del espacio que ver cómo una de ellas rompe tu parabrisas”, expresó uno de los docentes.

Temas Relacionados

Universidad Nacional de SaltaSaltaMeteoritosChicoanaQuebrada de EscoipeÚltimas noticias

Últimas Noticias

Video: delincuentes armados le robaron el auto a una familia y luego volvieron por más

El violento episodio ocurrió en Villa Raffo, partido de Tres de Febrero, y quedó registrado por la cámara de seguridad. Una nena salió del coche con las manos en alto y un globo

Video: delincuentes armados le robaron

Misiones: un hombre intentó retirar dinero de un cajero, no pudo sacar los billetes y lo rompió con una piedra

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad. La policía lo detuvo en el banco después del aviso de un vecino que vio cuando el hombre comenzó a destruir el aparato

Misiones: un hombre intentó retirar

“Animaladas procesales”: se recrudeció la pelea en tribunales por la indagatoria al presidente de San Lorenzo

El abogado de Marcelo Moretti hizo un planteo tras la decisión de la Cámara de Apelaciones que había dispuesto que el expediente debía quedar en la órbita nacional. Por ende, se suspendió otra vez su declaración en la causa por la coima

“Animaladas procesales”: se recrudeció la

El “perejil” del caso Dalmasso quedó más complicado en la causa por matar a un hombre tras un partido de fútbol

El fiscal Javier Di Santo le dictó la prisión preventiva por el delito de homicidio simple a Gastón Zárate

El “perejil” del caso Dalmasso

Las impactantes imágenes de la nevada que duró más de 24 horas en Bariloche

Un fuerte temporal cubrió toda la región, provocando complicaciones en rutas, suspensión de clases y alerta por parte del SMN, con acumulaciones de hasta 30 centímetros en sectores altos

Las impactantes imágenes de la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Video: delincuentes armados le robaron

Video: delincuentes armados le robaron el auto a una familia y luego volvieron por más

La Justicia rechazó un recurso presentado por Juan Grabois en la causa por la toma del Instituto Juan Domingo Perón

Misiones: un hombre intentó retirar dinero de un cajero, no pudo sacar los billetes y lo rompió con una piedra

“Animaladas procesales”: se recrudeció la pelea en tribunales por la indagatoria al presidente de San Lorenzo

Cuáles son los principales cambios que se impulsaron para la nueva Constitución de Santa Fe

INFOBAE AMÉRICA
La crítica del CSW a

La crítica del CSW a Gustavo Petro: “Qatar es y ha sido el principal financiador de Hamas”

Marine Le Pen cuestionó el nombramiento de Sébastien Lecornu como premier francés: “Es el último cartucho del macronismo”

Irán y el OIEA firmaron en El Cairo un acuerdo para reanudar la cooperación nuclear

Receta de galletas de limón sin harina ni azúcar, rápida y fácil

El primer ministro portugués pidió a Xi Jinping que aproveche su “estrecha relación” con Rusia para lograr la paz en Ucrania

TELESHOW
La insólita comparación de Alex

La insólita comparación de Alex Caniggia con el personaje de La Máscara por el brillo de sus dientes en la oscuridad

Susana Giménez confirmó que se viene la serie sobre su vida: “Ahora todo el mundo cuenta todo”

Nico Vázquez mostró su entrenamiento de boxeo para Rocky: “Sombra sueltita y con velocidad”

Juanita Tinelli subió la primera foto junto a su nuevo novio

El descargo del exesposo de Jimena Buttigliengo tras la denuncia del secuestro de los hijos que hizo la modelo