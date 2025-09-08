Cómo es el estado de salud de los jugadores de rugby que sobrevivieron tras el trágico choque en la Ruta 19

El parte médico informó que uno de los pacientes sufrió una fractura lumbar mientras otro presentó una lesión en el párpado

Salvador Passadore, jugador de la categoría M19 del Santa Fe Rugby Club, murió el sábado en un accidente de tránsito ocurrido sobre la Autovía Nacional 19, a la altura de Colonia San José, en el centro-oeste de la provincia de Santa Fe. Tenía 18 años y viajaba como acompañante en una camioneta que impactó contra la parte trasera de un camión Mercedes Benz. En ese sentido, otros tres jugadores que iban en el mismo vehículo resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital José María Cullen.

En medio del impacto que generó la noticia de la muerte de Passadore, el director del Hospital Cullen, Bruno Moroni, brindó un parte médico actualizado sobre el estado de los tres pacientes derivados a ese centro de salud. Detalló que todos presentaban politraumatismos, aunque ninguno con riesgo de vida.

“Uno de los jóvenes llegó con una herida cortante en la región frontal, que requirió sutura por parte de un cirujano plástico. Luego de permanecer en observación, se mantuvo clínicamente estable y ya recibió el alta médica para controles ambulatorios”, indicó Moroni.

En tanto, otro de los jugadores presentaba una lesión en el párpado superior derecho, también intervenida con sutura, y una fractura en una de las apófisis transversas a nivel dorsal.

El uso del cinturón de seguridad fue determinante para evitar un desenlace aún más grave según indicaron desde el Hospital Cullen

“Actualmente, se encuentra en sala general, hemodinámicamente estable, con buena tolerancia al dolor. Hoy se le está practicando una resonancia magnética para descartar daños en tejidos blandos”, agregó el médico.

El tercer paciente también sufrió una pequeña fractura en una apófisis transversa, aunque en este caso en la zona lumbar. De acuerdo con el parte oficial, su situación es similar a la del segundo joven: se encuentra estable y permanece bajo estudios de diagnóstico por imágenes.

Moroni remarcó que las lesiones que presentaban los tres pacientes eran “de baja magnitud” y señaló que “se espera que puedan resolverse con tratamiento ambulatorio”. A su vez, destacó la importancia del uso de cinturones de seguridad: “El uso de los cinturones fue determinante para que el desenlace no fuera aún más dramático”, sostuvo.

“La atención de traumas de tránsito es frecuente en el hospital Cullen. Es habitual recibir adolescentes y jóvenes. Cuando uno ve las imágenes de cómo quedó la camioneta, piensa que podría haber sido mucho peor. Afortunadamente, las medidas de seguridad jugaron a favor”, expresó el profesional de la salud.

Cómo fue el accidente

La camioneta en la que viajaban los jugadores impactó contra un camión en la Ruta Nacional 19 a la altura de Colonia San José

El siniestro vial se produjo alrededor de las 17, cuando el grupo regresaba de una jornada deportiva disputada en Rafaela. Todos los ocupantes de la camioneta pertenecían al mismo club.

El impacto fue de tal magnitud que provocó importantes daños materiales tanto en el vehículo utilitario como en el camión, aunque el conductor de este último no sufrió lesiones. “Yo iba despacio. Sentí el golpe y el camión se me movió. No entendía qué pasaba”, declaró el chofer del transporte de carga al diario La Capital.

En el lugar del hecho trabajaron bomberos voluntarios, personal policial y servicios de emergencia, que asistieron a los heridos y se encargaron de restablecer la circulación. El tránsito estuvo cortado durante más de tres horas. La Policía de Seguridad Vial recomendó a los automovilistas utilizar como vías alternativas la Ruta Provincial 6 y la Ruta 70.

El grupo regresaba a la ciudad de Santa Fe después de disputar una jornada deportiva en la localidad de Rafaela

La noticia de la muerte de Passadore generó una inmediata reacción en el ambiente del rugby santafesino. El intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, manifestó su pesar a través de sus redes sociales: “Todo mi apoyo y cariño para la familia, la M19 y mi club Santa Fe Rugby ante la dolorosa partida de Salva”.

La escena del accidente, que ocurrió en el kilómetro 5 de la autovía, dejó una imagen elocuente del daño que sufrió la camioneta. Los restos del vehículo fueron trasladados mientras se avanzaba con las pericias correspondientes para esclarecer los detalles del hecho. Hasta el momento, no se informó sobre imputaciones ni se conocieron los resultados del análisis de alcoholemia.