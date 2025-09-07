Santa Fe: un jugador de rugby de 18 años murió en un violento choque cuando volvía de un partido

El accidente ocurrió en el kilómetro 5 de la Autovía 19 y obligó a cortar el tránsito durante más de tres horas

Salvador Passadore, jugador de la categoría M19 del Santa Fe Rugby Club, murió en un accidente vial ocurrido sobre la Autovía 19, a la altura de Colonia San José, en el centro-oeste de la provincia. El joven de 18 años viajaba como acompañante en una camioneta que impactó de lleno contra la parte trasera de un camión Mercedes Benz.

La colisión se produjo cuando el grupo regresaba de disputar un partido en Rafaela. La escena del choque, en el kilómetro 5 de la traza nacional, obligó a cortar completamente el tránsito en ambos sentidos durante varias horas.

El hecho se registró este sábado por la tarde, alrededor de las 17. En el vehículo accidentado se trasladaban siete personas, todas pertenecientes al Santa Fe Rugby Club. Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, los jóvenes volvían hacia la ciudad de Santa Fe tras participar de una jornada deportiva. La violencia del impacto causó destrozos en ambos vehículos, aunque el conductor del camión no sufrió lesiones.

“Yo iba despacio. Sentí el golpe y el camión se me movió. No entendía qué pasaba”, declaró el chofer del vehículo de carga, en diálogo con el medio santafecino La Capital. En paralelo, bomberos voluntarios, efectivos policiales y servicios de emergencia intervinieron rápidamente en el lugar del siniestro para asistir a las víctimas y restablecer la circulación vehicular.

Tres jóvenes fueron trasladados al Hospital José María Cullen donde permanecen internados y fuera de peligro

Desde la Policía de Seguridad Vial indicaron que el corte de tránsito se extendió por más de tres horas, y recomendaron a los automovilistas evitar la zona utilizando la ruta provincial 6 y la ruta 70 como vías alternativas.

Tras el accidente, tres de los ocupantes de la camioneta fueron trasladados al Hospital José María Cullen de la capital provincial.

El director del centro de salud, Bruno Moroni, detalló que uno de los jóvenes estaba próximo a recibir el alta médica gracias a su evolución favorable.

En tanto, los otros dos presentaban politraumatismos, pero permanecían estables, internados en sala general y bajo monitoreo clínico. Uno de ellos fue suturado por una lesión cortante. Ninguno corría riesgo de vida.

El comunicado de Santa Fe Rugby Club

La noticia de la muerte de Passadore generó un fuerte impacto en el ambiente del rugby local. El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, escribió en sus redes sociales: “Todo mi apoyo y cariño para la familia, la M19 y mi club Santa Fe Rugby ante la dolorosa partida de Salva”.

Santa Fe Rugby Club, fundado el 20 de diciembre de 1986 por un grupo de jugadores desvinculados del colegio La Salle Jobson, tiene una larga trayectoria en la competencia regional. La institución también cuenta con un centro de entrenamientos en la ciudad de Santa Fe, ubicado dentro del Polo Deportivo, en Raúl Tacca 780.

El club, conocido como “Carpincho”, participa desde el año 2000 del Torneo Regional del Litoral, certamen que reúne a equipos de las uniones de Santa Fe, Rosario y Entre Ríos. Este sábado, en coincidencia con la tragedia, Santa Fe RC no tuvo actividad oficial: cumplió fecha libre en la jornada 14 del Top 9 del Torneo Regional del Litoral.

La otra tragedia reciente

El rugby santafesino sufrió otra pérdida reciente con la muerte de Jerónimo Fernández Bobbio jugador del CRAI

El deceso de Salvador Passadore se suma al reciente fallecimiento de Jerónimo Fernández Bobbio, otro rugbier santafesino de 18 años, jugador del club CRAI, quien murió a fines de julio tras descompensarse durante una cirugía en Rosario.

El jugador había sufrido una lesión en la zona de la clavícula y el hombro durante un partido del M19 en Rafaela el pasado fin de semana. Fernández Bobbio fue trasladado hasta Rosario, donde fue intervenido en una clínica privada de la zona. Durante la operación hubo una complicación, que terminó con el joven rugbier en terapia intensiva con pronóstico reservado.

Ante este panorama, el mundo del rugby había iniciado una campaña de donación de sangre con difusión en distintos medios locales. Lamentablemente, al día siguiente, el Rugby Ateneo Inmaculada dio a conocer la dolorosa noticia de su muerte.

El rugby de Santa Fe atraviesa un nuevo momento de pesar. Esta vez, por una tragedia en la ruta que golpeó de lleno a una de sus instituciones más representativas y a una generación de jugadores que apenas comenzaba su recorrido en la categoría juvenil.