Conmoción en el rugby por la muerte del juvenil de 18 años Jerónimo Fernández Bobbio durante una operación

Jerónimo Fernández Bobbio tenía 18 años y militaba en el Club de Rugby Ateneo Inmaculada

El rugby nacional vive horas de luto tras conocerse la noticia de la muerte de Jerónimo Fernández Bobbio, un jugador juvenil de 18 años que se había sometido a una operación tras una lesión en la clavícula y el hombro.

Fernández Bobbio militaba en el Club de Rugby Ateneo Inmaculada (CRAI), una institución de la ciudad de Santa Fe que está afiliada a la Unión Santafesina de Rugby (USR). “Con muchísimo dolor despedimos a nuestro amigo Jero Fernández Bobbio, jugador de la M19 del club. Nos cuesta encontrar las palabras, pero sí sabemos una cosa: te vamos a extrañar muchísimo. Siempre vas a estar con nosotros, en la cancha y en el corazón. Acompañamos con todo nuestro cariño a su familia y a todos los que hoy sienten este dolor inmenso. Y les mandamos fuerza para atravesar este triste momento. Descansá en paz”, informó la entidad por intermedio de sus redes sociales.

Si bien desde el club no dieron detalles sobre lo ocurrido, según los medios Rosario 3, La Capital y Uno, el jugador había sufrido una lesión en la zona de la clavícula y el hombro durante un partido del M19 en Rafaela el pasado fin de semana. El jugador fue trasladado hasta Rosario, donde fue intervenido en una clínica privada de la zona. Durante la operación hubo una complicación, que terminó con el joven rugbier en terapia intensiva con pronóstico reservado. Ante este panorama, el lunes por la mañana, el mundo del rugby había iniciado una campaña de donación de sangre con difusión en distintos medios locales. Este martes, pasado el mediodía, el Rugby Ateneo Inmaculada dio a conocer la dolorosa noticia de su muerte.

“El rugby santafesino está de luto. Desde la Unión Santafesina de Rugby despedimos con enorme tristeza a Jero Fernández Bobbio. Acompañamos a su familia, a sus seres queridos y a toda la familia del CRAI en este doloroso momento. Que el recuerdo de Jero los abrace y les dé fuerza”, postearon desde la USR, el organismo que regula el rugby en la región. La conmoción se extendió en toda la disciplina con mensajes de condolencias del Club Atlético Estudiantes, del Santa Fe Rugby Club, Paraná Rowing Club y de la Unión Entrerriana de Rugby, entre otros.

El tema generó gran repercusión en la provincia y también tuvo un mensaje desde la cuenta oficial del Honorable Concejo Municipal de Santa Fe: “Desde el Concejo expresamos nuestro más profundo dolor por el fallecimiento de Jerónimo Fernández Bobbio, jugador del club CRAI y sobrino del concejal Jorge Andrés Fernández. Acompañamos a la familia de Jero, a Jorge y a las personas que atraviesan este doloroso momento”. Según informaron en El Tres TV de Rosario, la familia de Jerónimo tiene un estrecho lazo con el CRAI, teniendo en cuenta que su padre fue capitán y entrenador del plantel superior, y uno de sus tíos es coach de la entidad.

En la Unión Santafesina de Rugby militan los distintos clubes de la región como Santa Fe Rugby Club, Universitario de Santa Fe, Jockey Club, La Salle Jobson, Cha Roga Club, Círculo Rafaelino de Rugby o Brown de San Vicente, entre otros. El CRAI se encuentra actualmente en la primera de las tres divisiones que tiene el organismo. El encuentro en el que sufrió la lesión era parte del torneo “Dos Orillas” que enfrenta a equipos juveniles del rugby santafesino y el entrerriano.

En las últimas semanas, un caso de similares características enlutó al deporte argentino tras la muerte del juvenil futbolista Camilo Nuin. El jugador de 18 años de la Reserva de San Telmo falleció durante una operación de rodilla, caso que derivó en una investigación judicial ante una posible mala praxis. “Él venía por una cirugía de rodilla, tenía rotos los ligamentos cruzados, una cirugía programada. Entró al quirófano, a la hora y pico me dicen se complicó, lo están reanimando. Yo no entendía, porque cómo se va a complicar. Y automáticamente sale otro de adentro y me dice ‘se murió’”, fue el doloroso relato de su padre horas después del hecho.

LOS MENSAJES DEL MUNDO DEL RUGBY