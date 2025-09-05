Sociedad

Temblor en Salta: se registró un sismo de magnitud 4,1 en el oeste de la provincia

El movimiento telúrico ocurrió a las 10.22 de la mañana, tuvo epicentro cerca de Tolar Grande y se produjo a 201 kilómetros de profundidad, según informó el INPRES

Guardar
Se registró un sismo de
Se registró un sismo de magnitud 4,1 en Salta

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) informó que este viernes por la mañana se produjo un movimiento sísmico en el oeste de la provincia de Salta. El evento ocurrió a las 10.22 con una magnitud de 4,1 y una profundidad de 201 kilómetros.

El epicentro se localizó 193 kilómetros al oeste de la capital provincial, 198 kilómetros al oeste de San Salvador de Jujuy y a 35 kilómetros al noreste de Tolar Grande, en la región de la Puna. Las coordenadas oficiales fueron -24.310 de latitud y -67.240 de longitud.

Por la profundidad registrada, el temblor pudo haber sido percibido en localidades cercanas pero sin capacidad de provocar daños. El INPRES precisó que el cálculo es automático y sujeto a revisión por parte de un sismólogo.

Antecedente en La Rioja

En mayo de este año, un hecho similar ocurrió en La Rioja. Un sismo de 5,5 grados de magnitud en la escala de Richter afectó a la provincia y se sintió durante varios segundos en localidades cercanas de Córdoba y Tucumán.

La intendenta de Famatina, Adriana Oliva, relató en diálogo con TN: “Lo sentimos al último, los primeros eran leves, normales. El último fue terrible, el ruido era impresionante. Parecía que se te caía la casa encima”.

En redes sociales circularon videos del temblor en la zona de Campana, en el departamento de Famatina, donde se registraron derrumbes en los cerros que levantaron polvo visible desde varios metros de distancia. “Uno no sabía, cuando se paraba en el patio, si el movimiento era del mismo temblor o el ruido del derrumbe del cerro, del cordón montañoso. Se sintió más en la zona norte, más cerca de la montaña”, agregó Oliva.

Según detalló la jefa comunal, también hubo derrumbes en casas de adobe que no estaban habitadas y en iglesias antiguas con más de un siglo de historia, que sufrieron grietas.

El temblor ocurrió cerca del mediodía y fue el tercero registrado en la jornada: a las 11.47 hubo un movimiento de magnitud 2,7 y profundidad de 117 km; siete minutos más tarde se produjo otro de 2,8 a 129 km de profundidad. El más fuerte se registró a las 13.04, con una magnitud de 5,5 y una profundidad de 7 km, inicialmente informado como 5,9.

El INPRES indicó que el epicentro se ubicó a 108 km al noroeste de La Rioja, 167 km al oeste de San Fernando del Valle de Catamarca y 37 km al norte de Famatina.

Si bien no hubo heridos, algunos vecinos acudieron a hospitales por el susto. Oliva recordó que el último sismo de magnitud comparable en la memoria de la población había sido el terremoto de San Juan de 1976. En La Rioja, el antecedente más fuerte se remonta a abril de 2002, cuando un movimiento de magnitud 6,0 con epicentro en la Sierra de Mazán causó daños en viviendas de adobe.

Temas Relacionados

SismoSaltaTemblorUltimas noticias

Últimas Noticias

Entre Ríos: un hombre atropelló a un caballo en la ruta y quedó atrapado en su auto

El incidente ocurrió a la altura de San Salvador. El animal murió por el golpe

Entre Ríos: un hombre atropelló

Un menor armado asaltó un local de comidas rápidas en Mar del Plata: se robó cuatro combos listos y una caja de 120 hamburguesas

El sospechoso tiene 17 años y fue detenido a varias cuadras del lugar. Durante el episodio hirió a cuatro empleados

Un menor armado asaltó un

El operativo de seguridad en Argentina-Venezuela: 8 detenidos, 79 trapitos demorados y 7 deudores alimentarios

El Ministerio de Seguridad porteño aplicó además el derecho de admisión a 12 hinchas que intentaron ingresar al estadio Monumental. Una de las personas apresadas tenía pedido de captura internacional

El operativo de seguridad en

Violento asalto al excampeón de TC Emanuel Moriatis en la Panamericana: le dispararon para robarle la moto

Ocurrió ayer por la tarde a la altura de la localidad de Martínez

Violento asalto al excampeón de

Frío en CABA: mínimas de 3 grados pero sin lluvias hasta la próxima semana

Hasta el domingo, los valores térmicos oscilarán entre los 3 y 15 grados. Regirán alertas amarillas por vientos fuertes al norte del país

Frío en CABA: mínimas de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones Bonaerenses: qué espera JP

Elecciones Bonaerenses: qué espera JP Morgan para el dólar y las tasas del día después según el resultado de los comicios

Subastan diamantes, joyas y alhajas de oro online: cuánto cuestan y cómo participar

La primera película en inglés de Pablo Trapero tendrá su estreno mundial en el Festival de Toronto

Receta de galletitas de almendra con chips de chocolate rápida y fácil

Plazo fijo: cómo quedaron las tasas de interés banco por banco justo antes de las elecciones bonaerenses

INFOBAE AMÉRICA
Los ministros de Hezbollah abandonaron

Los ministros de Hezbollah abandonaron la sesión del Gabinete de Líbano que trata el desarme del grupo terrorista

La inflación sigue en ascenso en Bolivia: en agosto llegó al 18% en lo que va de 2025

La primera película en inglés de Pablo Trapero tendrá su estreno mundial en el Festival de Toronto

Anguila, la isla caribeña que revolucionó su economía gracias al dominio .ai

Los tesoros ocultos de Wayne Shorter salen a la luz en la Biblioteca para las Artes Escénicas de Nueva York

TELESHOW
La travesía mediterránea de Floppy

La travesía mediterránea de Floppy Tesouro: “El verano mejor se vive en bikini y con sol”

Los homenajes familiares a Romina Yan el día en que hubiera cumplido 51 años: “Te amamos siempre, mamita”

Marcela Tauro contó la insólita propuesta que le hizo un exnovio: “Hacía 30 años que no lo veía”

Noche de emociones y reencuentros: las postales de la familia Nara en la despedida de Lionel Messi del Monumental

Luisana Lopilato sorprendió a sus compañeros de filmación con una típica comida argentina: “La hizo mi mamá”