Temblor en Salta: se registró un sismo de magnitud 4,1 en el oeste de la provincia

Se registró un sismo de magnitud 4,1 en Salta

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) informó que este viernes por la mañana se produjo un movimiento sísmico en el oeste de la provincia de Salta. El evento ocurrió a las 10.22 con una magnitud de 4,1 y una profundidad de 201 kilómetros.

El epicentro se localizó 193 kilómetros al oeste de la capital provincial, 198 kilómetros al oeste de San Salvador de Jujuy y a 35 kilómetros al noreste de Tolar Grande, en la región de la Puna. Las coordenadas oficiales fueron -24.310 de latitud y -67.240 de longitud.

Por la profundidad registrada, el temblor pudo haber sido percibido en localidades cercanas pero sin capacidad de provocar daños. El INPRES precisó que el cálculo es automático y sujeto a revisión por parte de un sismólogo.

Antecedente en La Rioja

En mayo de este año, un hecho similar ocurrió en La Rioja. Un sismo de 5,5 grados de magnitud en la escala de Richter afectó a la provincia y se sintió durante varios segundos en localidades cercanas de Córdoba y Tucumán.

La intendenta de Famatina, Adriana Oliva, relató en diálogo con TN: “Lo sentimos al último, los primeros eran leves, normales. El último fue terrible, el ruido era impresionante. Parecía que se te caía la casa encima”.

En redes sociales circularon videos del temblor en la zona de Campana, en el departamento de Famatina, donde se registraron derrumbes en los cerros que levantaron polvo visible desde varios metros de distancia. “Uno no sabía, cuando se paraba en el patio, si el movimiento era del mismo temblor o el ruido del derrumbe del cerro, del cordón montañoso. Se sintió más en la zona norte, más cerca de la montaña”, agregó Oliva.

Según detalló la jefa comunal, también hubo derrumbes en casas de adobe que no estaban habitadas y en iglesias antiguas con más de un siglo de historia, que sufrieron grietas.

El temblor ocurrió cerca del mediodía y fue el tercero registrado en la jornada: a las 11.47 hubo un movimiento de magnitud 2,7 y profundidad de 117 km; siete minutos más tarde se produjo otro de 2,8 a 129 km de profundidad. El más fuerte se registró a las 13.04, con una magnitud de 5,5 y una profundidad de 7 km, inicialmente informado como 5,9.

El INPRES indicó que el epicentro se ubicó a 108 km al noroeste de La Rioja, 167 km al oeste de San Fernando del Valle de Catamarca y 37 km al norte de Famatina.

Si bien no hubo heridos, algunos vecinos acudieron a hospitales por el susto. Oliva recordó que el último sismo de magnitud comparable en la memoria de la población había sido el terremoto de San Juan de 1976. En La Rioja, el antecedente más fuerte se remonta a abril de 2002, cuando un movimiento de magnitud 6,0 con epicentro en la Sierra de Mazán causó daños en viviendas de adobe.