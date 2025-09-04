Voraz incendio en un pueblo de Santa Fe: explotaron tanques de gasoil en una playa de camiones

Impactante incendio en Totoras

Una explosión seguida de un incendio alteró por completo la tranquilidad de la ciudad santafesina de Totoras este jueves al mediodía. Todo comenzó alrededor de las 11.30 en una playa de estacionamiento de camiones, ubicada en el centro de manzana delimitada por las calles San Lorenzo y Saavedra, a pocos metros de la plaza principal y la Municipalidad. El estallido sacudió la zona céntrica, generó una imponente columna de humo negro y obligó a evacuar varias viviendas aledañas.

El foco del siniestro fue un galpón en el que se almacenaban vehículos de gran porte y tanques de gasoil. Según precisaron desde el medio Rosario3, la detonación se originó en uno o más depósitos de combustible, lo que provocó el derrame del líquido inflamable que, encendido, corrió por la calle e incendió árboles y automóviles estacionados. La escena quedó registrada por vecinos y periodistas de la zona, que difundieron imágenes en las que se observa cómo el fuego se propagó durante dos cuadras.

“Se sintió una explosión fortísima y después el combustible corrió a lo largo de dos cuadras prendido fuego, incendiando todo a su paso”, relató Vanina Strada, periodista local, en una entrevista con el canal El Tres.

Desde ese momento, las llamas tomaron fuerza y comenzaron a afectar todo lo que encontraban en el trayecto. La columna de humo, de varios metros de altura, oscureció el cielo y fue visible desde distintos puntos de la ciudad.

El incendio no se limitó al interior del predio. Las llamas alcanzaron casas linderas, lo que obligó a una evacuación urgente de sus ocupantes. En medio del operativo, una ambulancia trasladó a una joven afectada por la inhalación de humo, según confirmó la misma cronista.

En total, varias personas fueron asistidas por el personal médico y derivadas a centros de salud, aunque no se registraron víctimas fatales ni heridos de gravedad.

El jefe de Bomberos Voluntarios de Totoras, Giuliano Vignatti, explicó que uno de los rescates fue particularmente complejo: “Se evacuó a una persona que no podía moverse. Tuvimos que ingresar con equipos autónomos para evitar riesgos adicionales”, señaló.

También destacó que en el galpón había otros materiales peligrosos, como tambores de aceite y garrafas, lo que representó un riesgo extra para quienes combatían las llamas.

En total, tres vehículos estacionados resultaron dañados, de los cuales dos quedaron completamente calcinados. Las imágenes captadas por testigos muestran restos de autos destruidos, veredas afectadas por el paso del fuego y vecinos que, desesperados, intentaban contener el avance de las llamas con mangueras de jardín.

Desde el momento en que se produjo la explosión, se desplegó un amplio operativo que incluyó la participación de los Bomberos Voluntarios de Totoras junto a dotaciones provenientes de Salto Grande, Correa y Las Rosas.

Más de 50 efectivos trabajaron de manera coordinada para evitar una propagación mayor del incendio y proteger a los residentes del área. La prioridad, según remarcaron los bomberos, fue mantener a salvo a la población y controlar los puntos de mayor riesgo.

Se utilizó espuma química para sofocar el fuego y disminuir la temperatura del tanque principal, que, según informó Vignatti, no llegó a explotar. Sin embargo, se escucharon varias explosiones menores, presuntamente vinculadas a los depósitos secundarios de gasoil. Las tareas de enfriamiento continuaron durante la jornada con el objetivo de evitar nuevas reacciones.

Como parte de las medidas preventivas, también se implementaron acciones para contener el derrame de combustible y evitar que el líquido inflamable alcance el sistema cloacal.

Las autoridades locales señalaron que continuarán monitoreando la zona durante las próximas horas para garantizar que no haya nuevos focos ni riesgos estructurales en los inmuebles cercanos.

Totoras, una localidad del departamento Iriondo con menos de 10 mil habitantes, se vio conmocionada por el siniestro que ocurrió en pleno centro urbano, a escasos metros de edificios clave como un sanatorio regional.

El operativo de emergencia se mantuvo activo durante toda la tarde del jueves, con equipos que continuaban realizando tareas de remoción, control de temperatura y aseguramiento del perímetro afectado. Mientras tanto, los vecinos damnificados por el humo y el fuego aguardaban por respuestas y asistencia.