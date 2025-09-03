Un grupo de jóvenes arrojaron una botella de vidrio contra un colectivo en Guernica y una pasajera resultó herida

Un grupo de jóvenes arrojaron un botellazo contra un colectivo en Guernica y una pasajera resultó herida

El partido de Presidente Perón fue escenario de un ataque a un colectivo de la línea 385 en Guernica, tras el lanzamiento de una botella por parte de un adolescente.

El episodio ocurrió al filo de las 14 horas, en la esquina de las calles N°129 y Leandro N. Alem, dentro del barrio La Yaya. Un grupo de jóvenes caminaba hacia la avenida Cjal. Juan Capuano, cuando uno de ellos aceptó el reto de uno de sus compañeros y arrojó el objeto contra el vehículo que había detenido su marcha en la esquina.

De acuerdo a lo registrado por una cámara de seguridad de un kiosco cercano, el hecho se desencadenó tras la provocación verbal de otro adolescente, quien incitó con la frase: “¿A que no te da?”.

El ataque al colectivo de la línea 385 ocurrió tras un reto entre adolescentes en el barrio La Yaya

Vecinos aseguraron a El Diario Sur que el acto formó parte de una “broma” entre los integrantes del grupo, aunque derivó en consecuencias con impacto real.

El proyectil rompió una ventana del colectivo, dispersando cristales en el interior y provocando cortes en la pierna de una pasajera.

“Tiraron la botella y, al romper la ventana, los vidrios salieron para todos lados y lastimaron a una señora. Tenía cortada la pierna”, describió un habitante de la zona.

Hasta el momento no se logró identificar al autor del botellazo, aunque el video de seguridad capturó el momento.

En otra situación vinculada a menores y acciones similares en la vía pública, en la esquina de Boyacá y Juan B. Justo, del barrio porteño Villa General Mitre, un grupo de chicos protagonizó un incidente que involucró al conductor de un vehículo.

Nenes arrojaron "bombas" de agua a autos y un conductor se enojó

Según consigna 24Con, tres niños lanzaron bombitas de agua a los autos que transitaban la cuadra. Se encontraban fuera de la casa donde uno de ellos reside, y los otros eran sus primos.

El conflicto se originó cuando uno de los globos rompió el parabrisas de un Toyota Corolla, hecho que motivó el que el conductor afectado frenara y haga marcha atrás para poder hablar con los niños.

El automovilista, en un tono marcado por el enojo, encaró a los jóvenes y en el video de una cámara de seguridad se lo escuchó decir: “Dale, loco. Van a accidentar a alguien así, me reventaste el parabrisas”. Luego, también les preguntó: “¿Qué me tiraste, una naranja? Tienen que tener cuidado, chicos”.

Los niños intentaron ocultarse detrás de vehículos estacionados y luego corrieron para escapar, mientras tanto, un policía que se encontraba caminando por la zona, se acercó al Toyota para verificar que esté todo bien y la situación no pase a mayores.

La intervención directa de la madre de los menores resultó fundamental para que la tensión no escalara. La mujer salió de la casa y pidió disculpas al conductor, además de retar a los menores. El incidente se diluyó sin que la policía tuviera que actuar formalmente.

Otro caso de violencia contra un colectivo

En las últimas jornadas, un violento episodio tuvo lugar en la localidad de La Reja, en el partido de Moreno. Un enfrentamiento entre un chofer de colectivo y uno de los pasajeros por cuestiones relacionadas al monto del pasaje terminó cuando el pasajero atacó al conductor con un cuchillo, provocándole una herida en el rostro.

Medios locales informaron que el suceso se produjo este miércoles por la noche en el puente Belisario Roldán, en el oeste del Gran Buenos Aires.

Un chofer de colectivo fue herido con un cuchillo tras una discusión por el precio del pasaje en La Reja, partido de Moreno

Alrededor de las 20:30, en la parada de la línea 57, se inició una discusión entre el chofer y el pasajero debido al precio del boleto. Según trascendidos, el atacante habría pagado un valor menor al que le correspondía para el trayecto realizado.

Durante el altercado, el conductor resultó herido en la cara tras un corte, provocado aparentemente con un arma blanca pequeña. El agresor escapó del lugar mientras la víctima optó por seguir su recorrido hasta llegar al hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega.

En dicho hospital recibió los primeros cuidados, y luego un delegado de la empresa lo trasladó al Sanatorio del Oeste de Merlo. Según reportó Semanario Actualidad, el estado de salud del trabajador no reviste gravedad y permanece internado bajo observación. El ataque no motivó la suspensión del servicio.