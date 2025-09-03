Sigue la alerta por la crecida del río Carcarañá y esperan 24 horas críticas mientras continúan las inundaciones

Así se encontraba el río Carcarañá al mediodía del martes

Dos días después del intenso temporal de Santa Rosa, la región sur de Santa Fe atraviesa una situación de alta tensión por la crecida del río Carcarañá, cuyo avance afecta a varias localidades. Los reportes recientes de autoridades indican que las próximas 24 horas serán “críticas” para quienes residen en zonas cercanas a la cuenca del río y a las infraestructuras estratégicas de la zona.

La Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia de Santa Fe especificó que, a última hora del domingo, en la estación telemétrica próxima a Arteaga y Cruz Alta, ubicada sobre la ruta 15, se registró un pico de 8,12 metros, equivalente a un caudal aproximado de 800 metros cúbicos por segundo.

Este flujo sigue desplazándose hacia el este con previsiones que apuntan a impactos importantes en Pueblo Andino y Oliveros. Allí, estimaciones oficiales contemplan que el nivel podría alcanzar los 10 metros, hecho que pondría en riesgo la ruta provincial 10 y viviendas aledañas a la ribera del río, de acuerdo con la información de medios locales.

El barrio Los Formoseños fue de los más afectados por la crecida (Rosario3)

La situación es particularmente compleja en Carcarañá, situada en el departamento San Lorenzo. El puente de la vieja ruta 9 permanece cortado al tránsito desde el lunes a causa del desborde del río. En el barrio Los Formoseños, el más afectado hasta ahora, el agua invadió las viviendas de unas 100 familias, en un área donde residen aproximadamente 340 personas.

El municipio coordina evacuaciones de carácter preventivo y habilitó como refugio el parque Sarmiento, aunque muchas personas expresan reticencia a abandonar sus casas. Los Bomberos realizaron rescates y confirmaron 18 traslados, entre menores y adultos mayores.

En cuanto a la infraestructura vial, la secretaria de Gobierno de Carcarañá, Mariela Coy, indicó que la altura del río en el doble puente de la autopista Rosario-Córdoba, pese a alertas previas, no constituye un peligro inmediato, según La Capital.

Sin embargo, el corte sobre la ruta vieja 9 podría extenderse entre 20 y 30 días, ya que la reapertura depende de evaluaciones técnicas sobre posibles daños.

El panorama en Correa y Pueblo Andino es igualmente vigilado. En jurisdicción de Correa, familias afectadas fueron realojadas en refugios temporales y, aunque el puente carretero que conecta con Carcarañá no fue superado por el agua, el monitoreo es constante.

El pico del río Carcarañá alcanzó 8,12 metros y se esperan 24 horas críticas en zonas cercanas a la cuenca

En Pueblo Andino, el río alcanzó los 9 metros durante la mañana del miércoles, por lo que quedó a 50 centímetros de la calzada del puente sobre la ruta provincial 10. Bomberos Voluntarios y las autoridades comunales estiman que el pico podría llegar a 10 metros, aunque, hasta el momento, no se ordenaron evacuaciones preventivas.

El desborde del Carcarañá también generó complicaciones en Villa La Ribera, con el ingreso de agua en varias viviendas de zonas bajas. Paralelamente, en Timbúes, dos familias fueron evacuadas y alojadas en espacios dispuestos para contener la emergencia.

En la localidad de La Chispa, dentro del departamento General López, las lluvias masivas dejaron 22 personas evacuadas de manera preventiva: aunque el agua no penetró en los hogares, todas las calles permanecen anegadas y la circulación se encuentra casi imposibilitada.

Otro de los puntos donde la crisis se hizo sentir fue María Teresa. Allí, la tormenta dejó más de 300 milímetros de agua en menos de 24 horas y afectó al 85% de las viviendas, tanto por la precipitación directa como por el escurrimiento proveniente de campos cercanos.

Se suspendieron las clases y se constituyó un Comité de Crisis para organizar las tareas de asistencia y reacondicionamiento. Algunas familias, tras varios días, comenzaron el proceso de limpieza, según explicó Ignacio Doyburu, jefe de Bomberos de María Teresa.

La situación también exige especial atención sobre las rutas del sur santafesino. De acuerdo con el último informe de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, la RN8 presenta tránsito asistido en el kilómetro 355, a la espera de una evaluación para decidir su posible cierre nocturno.

La vieja RN9 sigue inhabilitada entre Carcarañá y Correa debido al desborde del río, mientras que la RN11 está habilitada en el acceso a Pueblo Irigoyen y la RP15 permanece cortada en el acceso a Cruz Alta, provincia de Córdoba.

A la par, desde el Gobierno provincial y el Municipio actúan en conjunto para avanzar con obras para apaciguar los problemas hídricos que sufre la ciudad.

El desborde del río afecta a Carcarañá, Pueblo Andino, Oliveros, Correa, Villa La Ribera, Timbúes, La Chispa y María Teresa

La Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgo forma parte de la estructura establecida entre Provincia y Municipio, que organiza reuniones de trabajo quincenales para revisar los progresos en las obras y las acciones de mitigación ante lluvias intensas y posibles crecidas fluviales.

Según detalló Nicolás Mijich, secretario de Recursos Hídricos, en un comunicado oficial, esta dinámica se lleva a cabo por instrucción de los ministros Fabián Bastia y Lisandro Enrico, junto al intendente Juan Pablo Poletti.

La Provincia ya concluyó las tareas de refuerzo en el sistema de defensas del Gran Santa Fe y registra un avance superior al 70 % en la recuperación del Terraplén Garello, en el sector este de las defensas. Además, se destinan fondos para mejorar el equipamiento de las estaciones de bombeo y se proyecta una nueva intervención en el sistema de descarga del desagüe La Rioja, que desemboca en el Dique 2 del Puerto.

De manera paralela, la Municipalidad profundiza la limpieza de bocas de tormenta, cámaras de captación, canales a cielo abierto y reservorios, con el objetivo de restablecer la capacidad de drenaje en los puntos críticos de la red.