Tras la tormenta de Santa Rosa, hay alerta por la crecida del río Carcarañá: hubo evacuaciones y cortes de ruta

La crecida del río Carcarañá afecta a distintas localidades de Santa Fe

Las intensas lluvias del fin de semana generaron una situación crítica en el centro-sur de Santa Fe y el sur de la provincia de Córdoba, con el río Carcarañá como protagonista de una crecida que mantiene en alerta a varias localidades ribereñas.

El fenómeno, impulsado por las precipitaciones registradas en la zona tras la tormenta de Santa Rosa y el aporte del arroyo Tortugas, provocó cortes de tránsito, evacuaciones y un monitoreo permanente de las autoridades.

La Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia de Santa Fe informó que en la estación telemétrica cercana a Arteaga y Cruz Alta, sobre la ruta 15, el domingo a las 20.45 se midió un pico de 8,12 metros, equivalente a unos 800 metros cúbicos de caudal, según indicaron medios locales.

Evacuaciones, cortes de tránsito y monitoreo permanente por la crecida del río Carcarañá en el centro-sur santafesino

Ese caudal avanza hacia el este y podría impactar en Pueblo Andino y Oliveros entre la tarde de este martes y la jornada del miércoles, con proyecciones que hablan de hasta 10 metros de altura. Un escenario que, de concretarse, superaría el nivel de la ruta 10 y llegaría hasta viviendas cercanas a la ribera.

En Correa, la situación ya se hizo sentir en el barrio Bajada de las Lanchas, donde bomberos voluntarios debieron evacuar a seis personas —cinco menores y un adulto— y trasladarlas a un sitio seguro.

Según explicó Elías Mustafa, jefe del cuartel local, ese sector ya no cuenta con servicio eléctrico y se evalúan alternativas para que los vecinos puedan comunicarse mientras se sigue de cerca la evolución del río. Pese a la evacuación, algunos habitantes permanecen en sus casas en estado de alerta, indicaron desde Rosario3.

La crecida también afectó la conexión entre Correa y Carcarañá, ya que el agua cubrió el puente de la ex Ruta Nacional 9, lo que obligó al corte total del tránsito. La circulación fue derivada hacia la autopista y a la ruta provincial 26F.

El periodista y bombero voluntario Mariano Galán confirmó que “el agua ya comenzó a subir sobre lo que es el puente de la ruta 9” y que, por razones de seguridad, el paso seguirá cerrado durante el martes, indicó LT3.

El puente de la ex Ruta Nacional 9 entre Correa y Carcarañá permanece cerrado por seguridad ante la crecida

El intendente de Carcarañá, Miguel Ángel Vázquez, expresó su preocupación por el desborde del puente que conecta con Correa y recordó un episodio similar ocurrido hace una década. “Muy cerca de acá hay un barrio que está pegado a la orilla del río y la preocupación nuestra es que se inunde como se inundaron hace diez años”, señaló en declaraciones a El Tres.

En la misma línea, la secretaria de Gobierno, Mariela Koy advirtió que el pico de la creciente aún no se registró y que “puede ser esta tarde (martes) o dentro de 24 horas”. La funcionaria confirmó además que se evacuaron familias por prevención, aunque aclaró que hasta el momento el agua no alcanzó las casas.

El río Carcarañá, que nace en Córdoba y desemboca en el Paraná a través del río Coronda, recorre localidades como San José de la Esquina, Arteaga, Carcarañá, Andino y Oliveros. Su caudal se nutre del aporte de los ríos Segundo y Tercero, también cordobeses, lo que agrava el impacto de las crecidas cuando en esa provincia se producen lluvias intensas.

En paralelo, el temporal dejó huellas en otros puntos de la provincia. En María Teresa, localidad del departamento General López, alrededor del 85% de las viviendas se vieron afectadas por el agua proveniente de campos vecinos.

El temporal afecta a María Teresa, donde el 85% de las viviendas resultó anegado y se trabaja en la recuperación (El Tres)

Según informó a El Tres el jefe de bomberos Ignacio Doyburu, el escurrimiento comenzó a ceder en las últimas horas, permitiendo que gran parte de los vecinos pudiera regresar a sus hogares para limpiar y ordenar. De las cerca de 500 casas que tenían agua, solo entre diez y quince continúan anegadas.

El Comité de Crisis trabaja en el restablecimiento del suministro eléctrico y representantes del Ministerio de Educación evalúan el estado de las escuelas locales.

Doyburu advirtió además sobre la necesidad de desinfectar viviendas y calles, dado que en gran parte de la localidad se utilizan pozos ciegos y el agua ingresada corresponde a líquidos servidos.

Por su parte, la localidad cordobesa de Cruz Alta, al sur en el límite con Santa Fe, fue una de las más impactadas por las tormentas del pasado fin de semana. El pueblo quedó totalmente incomunicado a causa de un intenso temporal que provocó inundaciones.

El drama tras la tormenta de Santa Rosa: en un pueblo de Córdoba cayeron más de 300 milímetros de agua y quedó aislado

La Dirección de Recursos Hídricos de la Provincia estimó que en el término de 24 horas se acumularon cerca de 332,3 milímetros de agua en la zona. Esta cantidad generó la destrucción total de caminos rurales, motivó la evacuación de varias familias y forzó cortes preventivos en los accesos principales debido al desborde de agua sobre el asfalto.

El intendente Agustín González, en diálogo con La Voz en Vivo, explicó que el pueblo permanece “temporalmente aislado” ya que las rutas 15, 6 y 92 tienen grandes tramos anegados, lo que imposibilita el tránsito normal. Además, detalló que brindaron asistencia a 36 familias cuyas casas se inundaron. Las evacuaciones afectaron domicilios particulares, el hospital y el asilo de ancianos, cuyos ocupantes debieron ser reubicados.

Actualmente, la provisión de agua potable enfrenta complicaciones y el servicio de emergencias médicas está restringido porque una ambulancia no puede circular con normalidad.

Por razones de seguridad, se suspendieron las clases en todos los niveles mientras se mantenga la emergencia. El Municipio y los equipos provinciales coordinan acciones junto a Bomberos y Defensa Civil, mientras el gobierno provincial realiza controles en canales pluviales y rutas de acceso.