Mendoza: un camión se accidentó, cayó al vacío y tuvieron que cerrar el paso Cristo Redentor por 13 horas

El accidente dejó un conductor hospitalizado y obligó al cierre total del paso internacional por 13 horas

El paso internacional Cristo Redentor, un corredor vital para el tránsito entre Argentina, desde Mendoza, y Chile, permaneció cerrado varias horas tras un incidente ocurrido durante la noche del martes en la Ruta Nacional 7. El siniestro, que involucró a dos camiones de la empresa El Cholo, motivó una rápida respuesta de las autoridades y dejó al menos un conductor hospitalizado en el hospital Central de Mendoza.

El episodio se desarrolló alrededor de las 22.30 en el kilómetro 1.196, una zona de alta montaña cercana a Punta de Vacas y Cerro Amarillo.

La secuencia se inició cuando un primer camión, un Iveco con desperfectos mecánicos, era remolcado por otro de la misma empresa. Al aproximarse al puente sobre el río Mendoza, la lanza de enganche entre ambos vehículos se cortó de manera inesperada.

Ante la rotura, el chofer del camión que era remolcado perdió el dominio y, sin posibilidad de frenar o enderezar la unidad, terminó cayendo al vacío desde unos 30 metros hasta el lecho del río Vacas, según indicaron medios locales.

Equipos de bomberos, Gendarmería y emergencias participaron en el rescate y aseguraron la zona

El otro conductor, que trasladaba al camión averiado, logró desacoplarse a tiempo y evitó caer. Ninguno de los involucrados presentaba alcohol en sangre tras los controles realizados por la policía.

Tras el accidente, equipos de Bomberos de la Policía de Mendoza, Gendarmería Nacional, personal de la Guardia Urbana Municipal y del Servicio de Emergencias Coordinado acudieron rápidamente al sitio. El camionero accidentado fue ubicado y rescatado por bomberos y gendarmes, para luego ser derivado al hospital con politraumatismos.

El impacto resultó devastador para la infraestructura del puente. Unos 50 metros de la baranda de seguridad quedaron destrozados, mientras que la caída del camión al lecho del río planteó serias dudas sobre la seguridad estructural del paso.

Frente a esta situación, Vialidad Nacional tomó la decisión de evaluar de inmediato los daños y dispuso tareas de reparación. Según confirmaron desde la Vicejefatura del Interior, el paso Cristo Redentor se mantuvo clausurado en ambos sentidos para todo tipo de vehículos desde las 00:45 del miércoles para poder realizar los trabajos pertinentes.

El corte total desde Argentina se extendió hasta Uspallata y, desde el lado chileno, hasta Guardia Vieja, resguardando tanto la seguridad de los viajeros como la de los equipos que trabajaban en el lugar, indicaron medios locales.

El corte del paso Cristo Redentor se extendió desde Uspallata hasta Guardia Vieja para proteger a viajeros y trabajadores

El Área de Control Integrado (ACI) y la Coordinación General del Paso Internacional emitieron comunicados oficiales recomendando a los usuarios consultar el estado actual del corredor antes de programar el viaje, ya que la transitabilidad no estaba garantizada hasta nuevo aviso.

En las primeras horas del miércoles, bajo la luz diurna, ingenieros y especialistas realizaron una evaluación detallada de la estructura. Se planificó la reparación del vallado de contención y de las defensas destruidas del puente, con el objetivo de restituir en el menor tiempo posible la circulación segura en uno de los pasos fronterizos más utilizados.

Una vez concluidas las labores, y tras constatar condiciones seguras de circulación, las autoridades dispusieron la reapertura del paso Cristo Redentor. La coordinación general del corredor, mediante un comunicado, informó que a partir de las 14, la circulación quedaba habilitada para todo tipo de vehículos en ambos sentidos.

Apenas se habilitó el corredor, las unidades policiales comenzaron a organizar el ascenso de automóviles en forma encapsulada, con destino a Punta de Vacas, priorizando el orden y la seguridad mientras continuaban los trabajos menores en el sector afectado.