El niño que dibujaba en la fiambrería y el artista que denuncia la indiferencia con obras hechas de cartones encontrados en la calle

Gustavo Reinoso transforma cartón y objetos descartados en arte para denunciar la indigencia en Argentina

Gustavo Reinoso retiene un recuerdo. De chico salía de la escuela y se iba directo al Mercado Urquiza, donde sus padres tenían la fiambrería familiar. Subido a un cajón de coca cola, apenas elevado, pasaba horas dibujando en el papel de almacén que usaban para envolver la mercadería. Cada tanto, como parte del juego, con los fibrones remarcaba los precios. Cuando iba terminando los dibujos, los colgaba con chinches en las estanterías de madera donde guardaban las conservas. Y ocurría algo extra: algunas clientas los miraban y en ocasiones le compraban un dibujo por un par de monedas.

Poco después, el niño Gustavo juntaba la plata para comprarse en el kiosko de revistas de la esquina sus revistas favoritas: Condorito, Patoruzito, Isidoro. De ahí sacaba muchos de sus dibujos: copiaba a sus personajes favoritos. “Siempre fui un pibe observador, me llamaban la atención cosas que pasaban en la calle, en el mismo mercado y esas historias terminaban siendo dibujadas. El dibujo siempre fue una forma de integrarme, de comunicarme. Era el pibe que dibujaba los pizarrones en las fechas patrias y de adolescente el que hacía las caricaturas de los profesores y de mis amigos”, dice, con 56 años, el artista plástico porteño que está exhibiendo la muestra Invisibles, historias sin sombra en el Palacio Bisconti (Paraguay 816), con entrada libre y gratuita, los jueves, viernes y sábados de 16 a 20 hasta el 12 de septiembre. A la misma la describe con las siguientes palabras, según el programa de mano: “Una serie integrada por dibujos de gran formato, desarrollados con materiales recuperados y luego pensados como residuo, refugio y recurso para denunciar la naturalización del hambre y la indigencia en Argentina”.

Gustavo Reinoso junto a su madre en la fiambrería familiar

Con cartones de descarte que juntó de distintos barrios, e historias de carne y hueso que conoció de personas en situación de calle, Reinoso diseñó la leyenda “FRÁGIL” en diferentes formatos y momentos del relato: dice que, a través del arte, busca romper con la indiferencia del ciudadano de a pie, entre los cuales se incluye. La serie, en rigor, nació en 2018, cuando el artista tenía su taller en Almagro. Todos los días observaba cómo crecían las familias viviendo en la calle. Hasta que cierta mañana decidió acercarse, escuchar, compartir cafés e historias. De ese vínculo, forjado en el tiempo, surgieron los retratos que conforman la muestra. Gustavo Reinoso no le teme a la palabra denuncia, y piensa que la creación, como ocurre con tantos cultores del arte callejero, puede ocasionar pequeñas transformaciones cotidianas: “Invisibles es denunciar, interpelar, es hacerle un fondo blanco a la realidad violenta y cruda que no queremos ver. Es la invisibilidad como ideología y no como percepción sensible. Porque el hambre nunca es una elección, y la invisibilidad es siempre una forma de violencia. El arte como denuncia. La belleza como trampa. La precariedad como lenguaje”.

Regresa a su niñez y adolescencia, y cuenta que estudió en la escuela técnica ENET número 34 de Chacarita. Fue el reducto perfecto: usaba las manos, manipulabas los materiales. “Hoy, en perspectiva, creo que fue una de las mejores cosas que hice. Me anoté en construcciones y me recibí de Maestro Mayor de Obras. De ahí, derecho a hacer la colimba. El servicio militar me tocó en El Palomar en el Batallón de intendencia 601. Hice de todo, pero lo más loco fue dibujar los planos de todo el cuartel midiendo cada edificio, cada galpón, con una cinta métrica de cinco metros de largo”, rememora el nacido en abril de 1969, en Capital Federal.

Su padre en la fiambrería donde a veces le compraban a Gustavo los dibujos que él hacía

Dibujando, siempre dibujando. Fue entonces que le dieron de baja en el Ejército y entró a trabajar de maletero en un Apart Hotel cercano a Retiro. Un australiano que estaba de paso vio uno de sus cuadernos de dibujo y le encargó tres pinturas enormes: una carrera de galgos, una imagen de un satélite argentino de los´90 y, por último, una representación de su pequeño hijo en un escritorio. “Me contó que había tenido a Claudia Schiffer como secretaria, ¡una locura!”, recuerda Reinoso, entre risas. Después se anotó en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU). Había conocido a un recepcionista del hotel que estudiaba arquitectura y que, al ver sus trabajos, lo convenció para que estudiara. “La FADU fue una experiencia maravillosa, en realidad quería ser diseñador gráfico, pero después del primer cuatrimestre ya estaba trabajando en el estudio de arquitectura de mis primeros docentes. Eso terminó de marcar el camino. En ese estudio trabajé casi 20 años, aprendí de la profesión y de la vida, hasta que decidí independizarme. Con un gran amigo montamos una productora de contenidos animados para chicos, hicimos nuestra obra prima que terminó en Disney. Fue una gran experiencia, con cosas buenas y no tanto, pero espectacular”, cuenta. Lo de Disney no prosperó comercialmente. Se había tratado de una serie animada de 52 episodios, llamada “Bondiband”.

La vida como arquitecto y como creativo de dibujos animados no lo conformaba y decidió volver a las fuentes. Además de dibujar, se volcó profesionalmente a la pintura, casi a tiempo completo. Tras diez años con diversas exposiciones y trabajos, la muestra Invisibles nació de una experiencia que cambió su vida por completo. En 2017, Gustavo Reinoso tenía su estudio en Humahuaca y Medrano, y por aquel entonces trabajó en la exposición Aromas de mercado, una serie de obras que hablaban del espíritu del viejo Mercado Urquiza donde se había criado. A mediados de 2018 sintió que el deterioro en el tejido social estaba avanzando a pasos agigantados. Apesadumbrado, por momentos no dormía tranquilamente. Una mañana, caminando hacia su estudio, vio que una familia se había instalado en una esquina de forma muy precaria, con todas sus pertenencias. “Movilizado y curioso, muy de a poco empecé a entablar una especie de relación, compartíamos algunas bandejas de comida al peso, cafés, facturas, lo que les podía ir acercando. Charlamos mucho, él trabajaba en una fábrica de platos y con la apertura de las importaciones lo echaron después de 20 años. Se quedó sin trabajo y sin poder pagar el alquiler, ella cuidaba de sus hijos, más ahora que estaban viviendo en la calle”.

La muestra "Invisibles" expone historias reales de personas en situación de calle en el Palacio Bisconti con entrada libre y gratuita, los jueves, viernes y sábados de 16 a 20 hasta el 12 de septiembre

Poco tiempo después los perdió de vista: desaparecieron de la esquina. “A partir de ese momento decidí contar la vida de estas personas que sin quererla ni beberla quedaban más que vulnerables -agrega el artista plástico-. Los personajes de la serie están inspirados en muchas de estas historias, algunas son reales y otras ficcionadas, así nace mi personaje llamado El Braian. Es una voz, una presencia, necesitaba un punto de anclaje, alguien que nos tome de la mano y nos lleve a mirar eso que evitamos. A través de él, la obra deja de ser sólo contemplativa para volverse una experiencia emocional, incluso política. Porque cuando una figura como El Braian se vuelve protagonista, lo invisible se vuelve visible. Y ese, para mí, es el primer paso”.

Lo que arrancó como una serie de dibujos de gran formato, pensados como afiches callejeros y hechos con crayón sobre papel, se convirtió con diversas pruebas en una obra más compleja y tridimensional, ensambles y collages de fuerte carga matérica, realizados con cartones, latas, telas y objetos encontrados en la calle. Así lo explica: “Este cambio de soporte no fue meramente técnico, sino conceptual. La intención fue proponer un nuevo lenguaje para contar las mismas historias, donde cada material tiene una memoria propia donde lo precario ya no es sólo el contenido, también es el continente. Invisibles busca transformar el dolor en obra y obligarnos a mirar de frente”.

"El hambre nunca es una elección y la invisibilidad es siempre una forma de violencia. El arte como denuncia. La belleza como trampa. La precariedad como lenguaje", dice el autor

Reinoso siente que, tanto ciudadanos argentinos como extranjeros, se atrapan con su obra al ver el cartón como puente entre distintas realidades. “Al mismo tiempo que lo manipulamos, el cartonero o yo, dejamos de ver el cartón como residuo, para convertirlo en refugio o simplemente en un recurso”, reflexiona, y recientemente fue entrevistado por la revista GEO de Alemania, una de las más prestigiosas del mundo en temas sociales, culturales y humanos. Como muralista, Reinoso realizó gran variedad de obras en el espacio público, como la estación Pueyrredón de la Línea D del subterráneo porteño. Sus trabajos, además, forman parte de colecciones en Buenos Aires, Miami y Barcelona, y ha colaborado con organizaciones como TECHO, Médicos sin Fronteras y Vamos a Zoomar.

Collages, ensambles e instalaciones. Uno de los puntos de la muestra es la Casa Invisible, una instalación que sumerge al espectador en una suerte de experiencia inmersiva. Una vez dentro, una voz en off narra historias reales que completan la escena. Dibujar lo invisible: las cajas de cartón como una forma de comunicación, como una expresión artística. En su larga trayectoria, el artista plástico y arquitecto expuso en Art Basel Miami, Palm Beach, Nueva York, el Centro Cultural San Martín, el Centro Cultural Borges y en el anexo del Congreso Nacional, donde Invisibles fue declarado de Interés Cultural por la Legislatura porteña. Mientras piensa que el deterioro social va en aumento -“hay más hambre, hay más exclusión”, afirma-, lo que cambió en los últimos años fue su compromiso artístico, ligado al arte social y de denuncia política. Que se resignifica frente a medidas como la nueva disposición del Gobierno porteño de aplicar multas de hasta 900 mil pesos a quienes revuelvan contenedores de basura y ensucien la vía pública. Muchos de ellos podrían ser los protagonistas de Invisibles, la muestra de Reinoso.

El personaje "El Braian" representa la infancia excluida y estigmatizada en la obra de Reinoso

Los que, como eternos caminantes, revuelven la basura y empujan carros de madera, de fierros viejos o de chapa por la ciudad; los que son discriminados y corren riesgo de vida frente al vértigo del tránsito; los que improvisan camas de cartón en las esquinas, a la intemperie; los que hacen changas para conseguir alguna comida en el día, como limpiar vidrios, repartir estampitas en el subte o hacer malabares en los semáforos; los que recurren a comedores, merenderos y ollas populares; los que, con suerte, consiguen un colchón ajado y algún nylon para no mojarse; los que piden para comer, tienen hambre y pasan frío. Hay abuelas y abuelos, pibas y pibes, tienen nombre, “son vulnerables, están ahí, pero parecen invisibles”, como se dice en la muestra. Entre ellos emerge una figura central: El Braian, una especie de Juanito Laguna contemporáneo que encarna, según las palabras de Reinoso, a la infancia “estigmatizada y excluida”. Pero en la muestra no está callado. El Braian grita desde cada chapa pintada, desde cada rincón de basura convertida en arte.