Buscan desesperadamente a una adolescente en Mar del Plata que dejó una nota y se fue de su casa

La joven fue vista por última vez en su casa. Había tenido una pelea con su hermano y se cree que se habría ido durante la madrugada del domingo

Se cree que ese sería el buzo que utilizaba al dejar su casa

La desaparición de Nahiara Kimey Gordillo, una adolescente de 15 años, mantiene en vilo a su familia y a toda la ciudad de Mar del Plata, luego de que la joven dejara la casa familiar. En una nota escrita a mano aseguró que se habría tratado de una decisión personal, pero sus padres radicaron una denuncia y solicitaron la ayuda a la comunidad para dar con su paradero.

Todo habría sido producto de una serie de problemas que enfrentó la menor de edad en el último tiempo, aunque se cree que la gota que rebalsó el vaso fue una discusión que tuvo con su hermano el viernes pasado. Fue así que se cree que habría salido de la casa entre la medianoche y las 5 de la madrugada del domingo.

“Me voy porque creo que es lo mejor para todos”, escribió en una hoja cuadriculada con un fibrón negro antes de salir de la vivienda que compartía con su familia en el barrio Don Emilio. En ese mismo mensaje dirigido a sus padres, la adolescente señaló: “Lo único que hago es traer problemas y preocupaciones“.

De esta manera, Kimey sumó una despedida en el escrito: “Me voy antes de que alguno de los dos se vaya primero. Los amo demasiado, pero no puedo más así“. Y concluyó con un pedido: ”Por favor, no me busquen", según la información publicada por Canal 8 de Mar del Plata.

La última vez que fue vista, la adolescente vestía un camperón negro marca Nike y zapatillas blancas tipo Jordan que cambiaban de color. Además, para las personas que pudieran haberla visto o tengan información respecto de su paradero, solicitaron que den aviso a la línea del 911.

La menor habría tenido una pelea con su hermano y habría decidido abandonar la vivienda

Una vez que vieron la carta, su familia radicó la denuncia policial y las autoridades ya trabajan para dar con su paradero. Asimismo, amigos y familiares recorrieron la ciudad y pegaron carteles en el centro para difundir la búsqueda.

Un mes antes de la pelea con su hermano, los familiares de la joven indicaron que había abandonado sus estudios secundarios, tras enfrentar problemas con sus compañeras. Desde entonces, la familia había decidido que comenzaría a acompañar a su padre al trabajo desde este lunes, pero ese plan nunca se concretó.

En el marco de esta situación, sus padres difundieron una carta a través de las redes sociales. En el mensaje, le pidieron: “Nos gustaría que vuelvas a casa y hables de las cosas que te pasan, así las podemos solucionar. No sirve de nada irse de la casa sin enfrentar los problemas”.

Además, insistieron: “Sabes o por lo menos siempre te hice saber que contás con una familia. Te amamos y estamos muy preocupados por vos. Te estamos buscando y lo vamos a seguir haciendo, y si alguien te ve espero nos avise así te podemos ayudar”.

Aparentemente, el mensaje habría sido leído por la joven, debido a que horas después habría publicado una historia en su perfil de Instagram a modo de respuesta. “Estoy bien, estoy en un lugar seguro, con comida y todo”, afirmaba. El mensaje concluía: “No quiero que me busquen más, por favor se los pido, me siento mejor así”.

No obstante, la familia mantiene sus dudas sobre la autenticidad de esa publicación. Frente a esto, Damián, el padre de la joven, declaró al medio marplatense 0223: “La historia se publicó desde su cuenta, sí. Pero no sabemos si es ella la que escribió porque no escuchamos su voz”. Asimismo, trascendió que la menor habría enviado un audio de única reproducción a un allegado durante la tarde del martes, aunque no quedaron registros del archivo.

Atraparon a una mujer que

Desbarataron una banda que pedía

Recapturaron a un preso que

Detuvieron a tres personas en

Solicitaron nuevos rastrillajes por el
Desbarataron una banda que pedía viajes falsos para robarle a choferes de aplicación en Laferrere

Crisis política en Tailandia: el primer ministro interino presentó un decreto para disolver el Parlamento

Se estrena Verano Trippin: Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna en un viaje iniciático y la pérdida de la inocencia

