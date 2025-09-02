Sociedad

Un buzo argentino se accidentó en Bahamas y quedó internado: la familia pide ayuda para afrontar los gastos médicos

Juan Cruz Zanaboni se encuentra intubado en un hospital local que no cuenta los recursos para tratarlo. La colecta es para trasladarlo a un nosocomio con la infraestructura requerida y que luego pueda regresar al país

Guardar
La familia de Zanaboni solicita
La familia de Zanaboni solicita ayuda económica para cubrir los elevados gastos médicos y trasladarlo a un hospital especializado en Miami

El buzo argentino Juan Cruz Zanaboni, oriundo de Temperley, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, atraviesa una situación crítica tras sufrir un accidente mientras realizaba una práctica de apnea en las Bahamas.

El hecho ocurrió el sábado pasado, cuando el profesional, con más de 12 años de experiencia en el rubro, fue encontrado inconsciente bajo el agua durante un entrenamiento. Desde entonces permanece internado, intubado y sedado en un hospital local que, según la familia, carece de la infraestructura necesaria para brindarle el tratamiento adecuado.

De acuerdo con el relato de su hermana Ximena, la secuencia se desarrolló el sábado mientras Juan Cruz entrenaba junto a compañeros en una pileta.

El hospital local donde está
El hospital local donde está internado carece de los recursos necesarios para su tratamiento y el seguro médico no cubre los costos

“Estaban todos en la pileta, practicando, se sumergió, salió a la superficie a tomar aire y se volvió a sumergir para salir por el lado bajito. Pero empezó a correr el tiempo y no salía”, explicó en diálogo con TN. Al notar la demora, lo buscaron y lo encontraron sin conocimiento. “Lo encontraron azul, había tragado mucha agua. Lo llevaron al hospital y desde entonces está intubado”, agregó.

El parte médico indica que el buzo sufrió una seria afectación pulmonar. “Recién ayer (domingo) pudo entrar a terapia, lo tenían en un rincón intubado porque no tenían lugar”, detalló su hermana. Además, advirtió que el seguro médico no cubre los costos que demanda la atención y que la institución donde permanece hospitalizado no cuenta con los recursos necesarios.

Según explicó su pareja, Cecilia Bacella, en un posteo a través de su cuenta de Instagram, el joven pudo sobrevivir gracias a maniobras de primeros auxilios, pero aún requiere asistencia. “Gracias al RCP lograron salvarlo, pero ahora está en estado crítico y necesita un tratamiento avanzado con ECMO para sobrevivir”, escribió.

La familia insiste en la necesidad de trasladarlo a Miami, donde hospitales de alta complejidad como el Jackson Memorial cuentan con la tecnología para atender casos como el suyo. Sin embargo, los traslados aéreos sanitarios y el alquiler de un equipo ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea) implican costos muy altos, difíciles de afrontar para sus seres queridos.

Este dispositivo actúa como soporte vital avanzado, reemplazando temporalmente las funciones de corazón y pulmones al bombear y oxigenar la sangre de pacientes con órganos comprometidos. La cifra necesaria para cubrir la derivación y el tratamiento ronda entre los 200.000 y 300.000 dólares, según precisaron los familiares.

El accidente ocurrió durante un
El accidente ocurrió durante un entrenamiento en pileta, donde fue hallado inconsciente y logró sobrevivir gracias a maniobras de RCP

La hermana de Juan Cruz señaló que, aunque se estima que no tiene daño cerebral, el cuadro es incierto. “Si bien dicen que no tiene daño cerebral, no se sabe exactamente por qué está con el cerebro inflamado. Tuvo una mejoría a pesar de su estado”, informó.

Aun así, subrayó que en “cuadros de ahogamiento cada segundo es vital”, ya que las complicaciones se agravan con el tiempo. La prioridad inmediata, explicó, es estabilizarlo con ECMO en un centro especializado en Miami y, una vez en mejores condiciones, evaluar un eventual regreso a la Argentina.

Frente a la urgencia, la familia lanzó una campaña solidaria para reunir el dinero. En redes sociales, la pareja del buzo pidió colaboración y difusión. “Los gastos médicos son enormes y también necesita un traslado sanitario especializado. No podemos hacerlo solos. Por favor, ayúdennos donando y compartiendo esta campaña. Cada aporte nos acerca a salvarle la vida a Juan”, escribió.

La colecta se canaliza a través del alias Ximenita 1981. Para quienes quieran aportar en dólares, el alias es GOLFO.FABULA.REVES.

Temas Relacionados

Juan Cruz ZanaboniBuzo argentinoBahamasRecolectaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Los mochileros de la cocaína: condenaron a la caravana apresada en pleno monte salteño con 195 kilos de droga

El fallo fue del Tribunal Oral Federal N°2 y estableció penas de 10 y 8 años de prisión por el traslado masivo de estupefacientes

Los mochileros de la cocaína:

Brutal pelea entre patovicas y un grupo de jóvenes en un boliche de Bahía Blanca: el agresor quedó en libertad

Un joven de 24 años había sido detenido tras atacar al personal de seguridad, pero la Justicia lo liberó pocas horas después. El enfrentamiento comenzó adentro del local y continuó en la calle, pero aún se desconoce el origen del altercado

Brutal pelea entre patovicas y

Tras la tormenta de Santa Rosa, hay alerta por la crecida del río Carcarañá: hubo evacuaciones y cortes de ruta

El agua podría subir hasta los 10 metros de altura de acuerdo a las proyecciones de las autoridades. Se registraron cortes de luz y anegamientos en varias localidades de Santa Fe y Córdoba

Tras la tormenta de Santa

Frenó en una esquina de Moreno y le dispararon en la sien tras robarle el celular y la moto: un detenido

La Policía Bonaerense logró dar con uno de los sospechosos, que había escapado en un coche de aplicación. También era buscado por la Justicia por un hecho de mayo. La víctima está gravísimo

Frenó en una esquina de

Ramiro Marra intervino y ayudó a detener a un ladrón que intentaba robar autos en el centro porteño

Un sospechoso de 27 años quedó detenido tras forzar vehículos en el barrio de San Nicolás. El legislador porteño participó en el hecho y relató el episodio a este medio

Ramiro Marra intervino y ayudó
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los mochileros de la cocaína:

Los mochileros de la cocaína: condenaron a la caravana apresada en pleno monte salteño con 195 kilos de droga

El 81% de los argentinos cree que los políticos están hablando poco de educación, según una encuesta

Preocupación por la tensión cambiaria: tras las elecciones, los empresarios creen que el modelo económico debe recalibrarse

Tras la denuncia del Gobierno, la embajada de Rusia en Argentina negó estar vinculada a la filtración de audios

El chef Gordon Ramsay se sometió a una cirugía por un cáncer de piel: “No olviden su protector solar”

INFOBAE AMÉRICA
Drones explosivos en Haití: la

Drones explosivos en Haití: la policía intensificó su ofensiva contra pandillas y dejó más de 300 muertos

François Ozon reinventa “El extranjero” y lleva la novela de Albert Camus al cine con una mirada actual

El empleo adecuado en Ecuador creció 3,4% en el primer semestre de 2025

Francia emitió órdenes de arresto contra el ex dictador sirio Bashar al Asad y su cúpula militar por crímenes de guerra

Estados Unidos no avanza con nuevas sanciones a China mientras evalúa más medidas contra Rusia

TELESHOW
Evelyn Botto y Fede Bal

Evelyn Botto y Fede Bal negaron los rumores de romance

Pampita contó el día que un famoso actor le dijo que no: “Lo sigo admirando igual”

La primera salida pública de Roberto Pettinato y su novia Jimena: “Estoy enamorado”

Belu Lucius contó el inesperado episodio de salud que protagonizó su mamá en pleno vuelo: “Hay que saber actuar”

Mauro Icardi mostró por primera vez la lujosa mansión que comparte con la China Suárez en Turquía: “Dulce hogar”