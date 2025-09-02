Un buzo argentino se accidentó en Bahamas y quedó internado: la familia pide ayuda para afrontar los gastos médicos

La familia de Zanaboni solicita ayuda económica para cubrir los elevados gastos médicos y trasladarlo a un hospital especializado en Miami

El buzo argentino Juan Cruz Zanaboni, oriundo de Temperley, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, atraviesa una situación crítica tras sufrir un accidente mientras realizaba una práctica de apnea en las Bahamas.

El hecho ocurrió el sábado pasado, cuando el profesional, con más de 12 años de experiencia en el rubro, fue encontrado inconsciente bajo el agua durante un entrenamiento. Desde entonces permanece internado, intubado y sedado en un hospital local que, según la familia, carece de la infraestructura necesaria para brindarle el tratamiento adecuado.

De acuerdo con el relato de su hermana Ximena, la secuencia se desarrolló el sábado mientras Juan Cruz entrenaba junto a compañeros en una pileta.

El hospital local donde está internado carece de los recursos necesarios para su tratamiento y el seguro médico no cubre los costos

“Estaban todos en la pileta, practicando, se sumergió, salió a la superficie a tomar aire y se volvió a sumergir para salir por el lado bajito. Pero empezó a correr el tiempo y no salía”, explicó en diálogo con TN. Al notar la demora, lo buscaron y lo encontraron sin conocimiento. “Lo encontraron azul, había tragado mucha agua. Lo llevaron al hospital y desde entonces está intubado”, agregó.

El parte médico indica que el buzo sufrió una seria afectación pulmonar. “Recién ayer (domingo) pudo entrar a terapia, lo tenían en un rincón intubado porque no tenían lugar”, detalló su hermana. Además, advirtió que el seguro médico no cubre los costos que demanda la atención y que la institución donde permanece hospitalizado no cuenta con los recursos necesarios.

Según explicó su pareja, Cecilia Bacella, en un posteo a través de su cuenta de Instagram, el joven pudo sobrevivir gracias a maniobras de primeros auxilios, pero aún requiere asistencia. “Gracias al RCP lograron salvarlo, pero ahora está en estado crítico y necesita un tratamiento avanzado con ECMO para sobrevivir”, escribió.

La familia insiste en la necesidad de trasladarlo a Miami, donde hospitales de alta complejidad como el Jackson Memorial cuentan con la tecnología para atender casos como el suyo. Sin embargo, los traslados aéreos sanitarios y el alquiler de un equipo ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea) implican costos muy altos, difíciles de afrontar para sus seres queridos.

Este dispositivo actúa como soporte vital avanzado, reemplazando temporalmente las funciones de corazón y pulmones al bombear y oxigenar la sangre de pacientes con órganos comprometidos. La cifra necesaria para cubrir la derivación y el tratamiento ronda entre los 200.000 y 300.000 dólares, según precisaron los familiares.

El accidente ocurrió durante un entrenamiento en pileta, donde fue hallado inconsciente y logró sobrevivir gracias a maniobras de RCP

La hermana de Juan Cruz señaló que, aunque se estima que no tiene daño cerebral, el cuadro es incierto. “Si bien dicen que no tiene daño cerebral, no se sabe exactamente por qué está con el cerebro inflamado. Tuvo una mejoría a pesar de su estado”, informó.

Aun así, subrayó que en “cuadros de ahogamiento cada segundo es vital”, ya que las complicaciones se agravan con el tiempo. La prioridad inmediata, explicó, es estabilizarlo con ECMO en un centro especializado en Miami y, una vez en mejores condiciones, evaluar un eventual regreso a la Argentina.

Frente a la urgencia, la familia lanzó una campaña solidaria para reunir el dinero. En redes sociales, la pareja del buzo pidió colaboración y difusión. “Los gastos médicos son enormes y también necesita un traslado sanitario especializado. No podemos hacerlo solos. Por favor, ayúdennos donando y compartiendo esta campaña. Cada aporte nos acerca a salvarle la vida a Juan”, escribió.

La colecta se canaliza a través del alias Ximenita 1981. Para quienes quieran aportar en dólares, el alias es GOLFO.FABULA.REVES.