Tras las lluvias, regresan las bajas temperaturas en el AMBA: cuál será el día más frío de la semana, según el SMN

El Área Metropolitana de Buenos Aires enfrentará un marcado descenso térmico durante las próximas jornadas. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó mínimas cercanas a 0 grados en varias localidades bonaerenses

El SMN pronostica un marcado
El SMN pronostica un marcado descenso de temperaturas en el AMBA tras las lluvias (REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez)

Este martes el tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volvió a mostrar inestabilidad con la aparición de algunas lluvias aisladas que se registraron durante la primera mitad del día.

El inicio de la jornada estuvo marcado por un ambiente fresco y nubosidad parcial. En la Ciudad de Buenos Aires, la temperatura mínima alcanzó los 8 grados, mientras que en el conurbano se registraron valores aún más bajos, con un piso de 4,6 °C en Campo de Mayo, indicó el medio especializado Meteorad.

La inestabilidad fue consecuencia del leve retroceso de aire templado y húmedo en la zona del Litoral, donde se produjeron bancos de niebla y lluvias aisladas. Este fenómeno se extendió de forma marginal hacia el noreste de la provincia, alcanzando al área metropolitana con chaparrones de desplazamiento rápido de norte a sur.

El fin de semana traerá
El fin de semana traerá un ascenso térmico progresivo y condiciones estables en el AMBA (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cielo permaneció mayormente cubierto durante gran parte de la jornada, con una temperatura máxima cercana a los 15 grados. En cuanto al viento, comenzó del norte y giró progresivamente al sector este en horas de la tarde. Finalmente, hacia la noche, el tiempo mejoró y la nubosidad disminuyó parcialmente.

La atención ahora se centra en el ingreso de una masa de aire frío que comenzará a hacerse sentir a partir del miércoles. Durante esa jornada se prevé que los vientos roten al sudoeste, con intensificación hacia la tarde y ráfagas de hasta 40 km/h, según Meteored.

El cielo se presentará parcialmente nublado y, aunque no se esperan precipitaciones, será el día con la temperatura más elevada de la semana: la mínima rondará los 11 grados y la máxima alcanzará los 20 grados.

Sin embargo, el descenso térmico será inevitable. El jueves marcará el inicio de un marcado enfriamiento. Se prevé un ambiente ventoso, con viento del sur de intensidad moderada a regular.

En CABA, la mínima caerá hasta los 5 grados y la máxima no superará los 14 grados, de acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El viernes se perfila como la mañana más fría de la semana. Los modelos meteorológicos indican que la mínima rondará los 4 grados, mientras que en el conurbano podría llegar a 2 grados.

Además, según el SMN, en algunas zonas de la Provincia de Buenos Aires la temperatura podría descender hasta los 0 grados. Las localidades en las que se prevé esta temperatura son: La Plata, Cañuelas, Punta Indio, Luján, Zárate, San Antonio de Areco, San Pedro, Pergamino, Junín y Chacabuco.

El viernes se espera la
El viernes se espera la mañana más fría de la semana en Buenos Aires, con mínimas de hasta 0°C en la provincia (Télam)

Los vientos se presentarán leves y de direcciones variables. A pesar de que la mañana será la más fresca en esta primera semana de septiembre, durante la tarde la condición mejorará y la máxima llegará hasta los 15 grados.

En cuanto al fin de semana, desde el sábado se espera el comienzo de un progresivo ascenso térmico para la Ciudad. Las condiciones se mantendrán estables, con tiempo soleado y menos viento. La mínima será de 5 grados y la máxima de 15. En el Gran Buenos Aires, los registros podrían ser aún menores. Para el domingo, ya se espera que la temperatura oscile entre los 7 y 17 grados a lo largo del día.

Este escenario climático se enmarcó en un cierre de agosto con precipitaciones significativas. Según indicó Meteored, la Ciudad de Buenos Aires acumuló 154,1 mm en todo el mes, concentrados en apenas tres eventos de importancia. Esta cifra más que duplica la media histórica para agosto, que se ubica en torno a 70 mm.

El inicio de septiembre, por su parte, también fue intenso: en solo 12 horas se registraron 32 mm de lluvia, lo que equivale a casi el 40 % del promedio mensual, calculado en 80,6 mm.

Fueron a detener a un

“Lo que hacían con las

Mendoza: una histórica escuela tuvo

Mendoza: un adolescente de 17

Liberaron a una pequeña hembra
Dólar: un asesor de Caputo aseguró que las bandas de flotación seguirán después de las elecciones

3I/ATLAS y su paso por el sistema solar: cómo este cometa podría cambiar lo conocido sobre el universo

El profundo posteo de Tití Fernández a 11 años de la muerte de su hija: “Nos hacés falta”

