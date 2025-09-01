Sociedad

La tormenta de Santa Rosa provocó inundaciones y dejó calles anegadas

Según el sitio Meteored, las lluvias superaron los 100 milímetros de agua en el centro del país

Por Alejandro Caminos

Dos autos tratan de pasar
Dos autos tratan de pasar sobre una avenida inundada, en Villa Celina.

El paso de la tormenta de Santa Rosa no fue indiferente para nadie. Al contrario, la caída persistente y fuerte de lluvias generó anegamientos e inundaciones en distintas zonas y afectó la vida de los vecinos.

En este sentido, Villa Celina fue uno de los lugares más afectados dentro de la provincia de Buenos Aires. Ubicado dentro del partido de La Matanza, y tras el paso de la tormenta, la localidad amaneció completamente inundada, con calles y veredas transformadas en una mezcla de barro y basura. Otro ejemplo de ello fue la avenida Avelino Díaz, que quedó completamente bajo el agua y por donde circulaban unos pocos autos.

“Trabajo acá hace tres años y siempre pasa lo mismo. Incluso los colectivos no pasan”, denunció en La Nación + una vecina que trabaja en una farmacia. También señaló que allí se construye en altura por temor a las subidas del agua y que puedan inundar tanto hogares como comercios. Otra señora caminaba a paso rápido, ya que señaló que debía tomarse un colectivo hacia Barracas para ir a trabajar. Y exclamó: “La Matanza es esto, pasa hace años. Es imposible dormir porque el agua de las cloacas sube”.

Sobre una vereda en altura, un padre llevaba a cuestas a su hijo, camino hacia la escuela, para que no se mojara. “Acá es muy complicado porque cada vez que caen dos gotas se inunda y es un desastre”, criticó en comunicación con Todo Noticias. Otra vecina informó que se edificó en forma ilegal sobre pluviales y desagües y que la gente camina sobre “cloacas reventadas”.

Otra localidad bonaerense afectada fue 9 de Julio, ubicada en el centro-norte bonaerense. Allí los caminos rurales de tierra se convirtieron en un verdadero lodazal, con las zanjas laterales inundadas. Y donde solo se puede transitar en tractores.

“Hace tres meses que veníamos entrando con los camiones de leche y llega un momento que ya no pudimos entrar más”, se expresó un productor lácteo en Todo Noticias. Además, comentó que ya gastó “millones y millones de pesos” para arreglar los ingresos y los caminos rurales, pero que no pudieron solucionarlo.

En Mar del Plata cayeron 35 mm de lluvia en las últimas 24 horas. Una de las imágenes que se hicieron virales fue la de un auto cubierto casi en su totalidad por el agua acumulada, con su conductor dentro del vehículo. Incluso los vecinos utilizan contrapuertas para evitar el ingreso del agua en sus casas.

La situación climatológica para dicha ciudad costera continua bajo alerta, ya que rige una alerta amarilla por fuertes vientos, que podrán ir desde los 70 a 78 kilómetros por hora en la mañana y los 60 a los 69 kilómetros por hora en la tarde. Además, seguirá lloviendo hasta la noche.

En la Ciudad de Buenos Aires, el temporal afectó principalmente la caída de árboles. En las primeras horas de la jornada, se reportó un árbol caído en el barrio de Parque Chacabuco.

A su vez, se registró otro caso en Caballito, donde un árbol se desprendió e impactó de lleno contra un edificio, en la intersección entre la avenida Juan Bautista Alberdi y Emilio Mitre, lo que generó el corte total al tránsito y la rotura del barandal de uno de los balcones.

Noticia en desarrollo.

