El argentino que convivió con una tribu nómade en la Siberia rusa a 50 grados bajo cero: “Fue como volver a la prehistoria”

Así era el campamento donde estuvo alojado Darío durante una semana en la tundra siberiana

Hay lugares en el mapa donde las líneas se borran y el tiempo parece haberse congelado hace mil años. Sitios tan remotos y hostiles que la simple idea de “civilización” se disuelve entre el viento blanco y el silencio absoluto. En el extremo norte de la Rusia profunda habita uno de los últimos pueblos nómades del planeta: los nenets. Hasta ese confín del mundo, donde un error de cálculo se paga con la vida, llegó el viajero argentino Darío Kaden, de 58 años.

Durante más de una semana, Darío dejó atrás su zona de confort y todo lo que define la existencia del siglo XXI. Sin señal de teléfono, sin rastro de internet, sin agua caliente, sin baño y sin la más mínima posibilidad de rescate inmediato si algo salía mal, el argentino se fundió en la rutina helada de una familia que sobrevive en condiciones extremas. Una epopeya de supervivencia, desapego y fascinación cultural en el corazón de la tundra siberiana, a temperaturas que rozaron los 50 grados bajo cero.

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Darío Kaden convivió durante una semana con una familia nenet en la remota península de Yamal, en el norte de Rusia

El prólogo del aislamiento: diez horas sobre el vacío blanco

Llegar a la tundra siberiana no es una cuestión de dinero ni de pasajes tradicionales. Es un examen de paciencia y resistencia que empieza mucho antes de divisar el primer campamento. El itinerario de Darío, oriundo de la ciudad santafesina de Funes, comenzó con un vuelo a Moscú, seguido por otra conexión aérea hacia Salekhard, una remota localidad encallada justo sobre la línea del Círculo Polar Ártico. Pero Salekhard no era el destino, sino la última frontera.

“La última civilización que vimos fue Salekhard, y de ahí nos subimos a unos vehículos especiales para nieve y estuvimos andando unas diez horas dentro de la tundra siberiana”, relató Darío en diálogo con Infobae.

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Los nenets son considerados los últimos pastores nómadas de Europa y, para conocer sus costumbres, forma de vida y tradiciones, el argentino Darío Kaden tuvo la oportunidad de vivir con ellos durante más de una semana

A partir de ese momento, el asfalto desapareció para dar paso a un desierto blanco e infinito, una llanura inmensa donde el horizonte se funde de forma hipnótica con el cielo gris y las referencias visuales dejan de existir.

“Durante horas no ves pueblos, no ves personas, no ves vehículos”, recordó el viajero, describiendo una soledad casi cósmica. La única prueba de que la humanidad aún existía ocurrió a mitad del trayecto, como un espejismo mecánico en el congelador del mundo: “Encontramos como una especie de container con una antena y un puesto de combustible en el medio de la nada”. Tras esa recarga forzosa de combustible, los vehículos volvieron a internarse en la nada blanca, perforando el frío hacia el campamento nenet.

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Para llegar a la tribu de los nenets Darío debió trasladarse en vehículos especiales para nieve y hacer un viaje que duró 10 horas

“Una travesía de esta magnitud no figura en los catálogos del turismo convencional”, advirtió Darío. De hecho, los organizadores de la expedición actúan más como un comité de selección militar que como una agencia de viajes. “El grupo final estaba integrado por apenas siete personas de distintas nacionalidades, y cada uno debió sortear un riguroso proceso de entrevistas psicológicas y evaluaciones físicas antes de recibir el visto bueno”, remarcó.

“Primero te piden ver si calificás para ir, de acuerdo al estilo de vida que tenés, si tenés una preparación física adecuada, si sos saludable. Después tenés que firmar permisos y recién ahí te aceptan”, explicó Darío.

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Con temperaturas que rozaron los 50 grados bajo cero, el viajero argentino experimentó una de las regiones más inhóspitas del planeta

La rigurosidad tiene una justificación dramática: en la tundra siberiana, el margen de error es igual a cero. Si alguien sufre una apendicitis, una fractura o un ataque de pánico en medio del hielo, la ayuda médica tardaría medio día en llegar, siempre y cuando el clima lo permita.

“Una tormenta imprevista puede sepultar la zona y cortar los accesos durante jornadas enteras. Estás a 10 horas de cualquier tipo de civilización, aislado completamente con 50 grados bajo cero”, ejemplificó el viajero santafesino.

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Cuando el frío duele: la ciencia de sobrevivir a 50°C bajo cero

Nadie, por más libros que haya leído o documentales que haya visto, está realmente preparado para el impacto del invierno ártico. Cuando el grupo abandonó Salekhard, el termómetro marcaba un número escalofriante: 40°C bajo cero. Pero al adentrarse en la desolación de la tundra, el clima les dio una bienvenida aún más hostil. “Yo te puedo asegurar que cuando llegamos allá hacía más frío”, afirmó Darío, recordando que los propios nativos les advirtieron que el termómetro podía desplomarse con facilidad hasta los 55 o 60 grados bajo cero.

Imagen del primer día que Darío llegó a la tribu de los nenets

A esas temperaturas, el frío deja de ser una sensación climática y se transforma en un enemigo físico, en una fuerza que muerde y paraliza en cuestión de segundos. “A los pocos segundos de sacar los guantes ya sentías dolor. La cara siempre queda expuesta; la nariz era lo peor. Había momentos en los que parecía congelarse”.

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Para evitar la amputación por congelamiento o la hipotermia, los viajeros recibieron un equipamiento militar especializado que superaba con creces cualquier indumentaria de esquí urbana. Botas polares de alto impacto, mamelucos térmicos gruesos y un arsenal de calentadores químicos se volvieron obligatorios.

Los nenets mantienen una forma de vida nómade basada en la cría de renos, actividad que sustenta su economía y cultura ancestral

“Son unas pelotitas que las abrís y durante diez horas generan calor. Las ponés dentro de los guantes o en las botas y son fundamentales porque llega un momento en que por más protección que tengas se te empieza a entumecer todo”, detalla el argentino.

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Sin embargo, los verdaderos maestros de la termodinámica textil son los propios nenets. Mientras los occidentales dependían de la tecnología química, los nativos se movían con la sabiduría de la naturaleza. “Ellos usan unos trajes hechos con piel de reno. Son tan gruesos que hasta cuesta mover los brazos, pero te protegen muchísimo. Yo los probé y son increíblemente calientes”, confesó admirado.

La vida en el “Chum”: hacinamiento, salamandras y narices congeladas

El hogar de los nenets no conoce de ladrillos, cemento ni cerraduras. La familia que hospedó a Darío vivía en un chum, una estructura cónica tradicional armada con decenas de maderas y recubierta por gruesas pieles de reno que aíslan el viento polar. Dentro del chum, el concepto occidental de privacidad se pulveriza por completo: varias generaciones —abuelos, hijos, nietos— comparten un único espacio circular sobre el suelo congelado.

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En el centro exacto de la tienda se ubica una salamandra de hierro que funciona como el corazón del hogar, proveyendo fuego para cocinar y la única fuente de calor para todo el grupo. Pero mantener el fuego encendido requiere madera, un recurso escasísimo en la tundra que debe ser dosificado con precisión matemática. Por eso, “durante la madrugada, el fuego se apaga paulatinamente para preservar recursos, y es ahí cuando el verdadero desafío nocturno comienza”, alertó Darío.

Así era el interior de la "chum" (carpa) donde Darío convivió con una familia de nenets

“A las cuatro de la mañana ya estaba despierto. La temperatura bajaba muchísimo y la nariz quedaba totalmente congelada. Llegaba un momento en que no podía seguir durmiendo. La nariz quedaba expuesta y empezaba a congelarse. A las cuatro de la mañana estaba despierto mirando el techo, pero tampoco podía salir porque el frío afuera era peor. Entonces te quedabas ahí acostado esperando que amaneciera”, rememora Kaden, asegurando que el sueño bajo esas condiciones nunca era reparador: “Creo que dormí cansado todos los días”.

A la incomodidad térmica se le sumaba una higiene llevada al extremo del ascetismo. Durante más de una semana, el agua caliente fue un lujo inexistente. “Durante seis días no me bañé. No había ninguna posibilidad. Apenas algunas toallitas húmedas”, contó.

Las necesidades fisiológicas implicaban una micro-expedición al exterior: salir del chum a la intemperie blanca, desafiando ráfagas congelantes, sabiendo que exponer la piel por demasiados minutos podía traducirse en severas quemaduras por congelación.

Darío posa para la foto junto a los nenets sosteniendo la camiseta de la Selección Argentina

La dieta ártica: pescado bajo el hielo y proteínas de reno

En un desierto de hielo donde la agricultura es un imposible biológico, la cadena alimentaria de los nenets se reduce a lo que la naturaleza ofrece bajo la superficie congelada o sobre ella. La dieta del campamento era hipercalórica, monótona y vital para mantener la temperatura corporal: pura carne y pescado, muchas veces consumidos crudos o semicongelados.

Darío participó activamente en las extenuantes jornadas de recolección de alimentos. Para pescar, los nenets debían caminar hasta los lagos congelados, perforar gruesas capas de hielo de más de un metro de espesor con herramientas de hierro y deslizar redes especiales por debajo de la superficie. Horas más tarde, regresaban para sacar la captura del día. “Comíamos mucho pescado que sacaban de los lagos congelados. La pesca es impresionante porque todo ocurre debajo de metros de hielo”.

La otra columna vertebral de su nutrición —y de su existencia misma— es la carne de reno, un superalimento cargado de grasas esenciales que les otorga la energía necesaria para soportar las extenuantes jornadas de trabajo bajo cero.

Para pescar, los nenets cavan hoyos de hasta un metro en la nieve

“Si se pudiera resumir la economía de los nenets en una sola palabra, esa palabra sería reno. Los renos son todo”, sintetizó Darío de manera contundente. “No son mascotas, ni simples animales de granja; son el capital dinámico, el termómetro de la riqueza de una familia y la llave de su supervivencia”, contó.

La familia que cobijó al argentino pastoreaba una manada de aproximadamente 500 ejemplares. En la tundra, el dinero en papel o las tarjetas de crédito no tienen ningún valor real, pero un reno es una moneda universal de cambio de alto valor.

“Ellos tienen una relación muy especial con los renos porque son su capital. Si necesitan algo de la civilización, venden un reno. Las motos de nieve que tenían las compraron vendiendo renos”, detalló Darío.

Del reno se aprovecha absolutamente todo con un respeto casi religioso. Sus pieles se cosen para confeccionar los abrigos (malitsa) y para techar los chums; sus tendones se transforman en hilos de alta resistencia; sus huesos se tallan para crear herramientas y juguetes; y su carne garantiza la subsistencia del clan.

El campamento estaba ubicado en plena tundra siberiana, a más de 10 horas de cualquier centro urbano

La odisea de la migración: 6 kilómetros de puro agotamiento

Por cuestiones de azar y calendario, Kaden tuvo el privilegio de presenciar y formar parte de uno de los rituales ancestrales más intensos y significativos de la tribu: la migración nómade. Cada tres o cuatro semanas, cuando los renos consumen el liquen disponible bajo la nieve de una zona, la comunidad entera debe levantar su hogar y mudarse a nuevos pastizales para evitar que los animales mueran de hambre.

Lo que en los papeles podría parecer una mudanza pintoresca, en la realidad siberiana se convierte en una coreografía frenética de esfuerzo físico brutal. El día señalado, la calma del campamento se quebró antes del amanecer.

“A las siete de la mañana nos sacaron del chum y nos dijeron que sacáramos nuestras mochilas porque empezaban a desarmar todo”, recordó el viajero.

El santafesino Darío Kaden, de 58 años, experimentó la migración de los nenets hacia zonas de más pastizal para los renos

En un par de horas, las mujeres y los hombres desmantelaron por completo las viviendas, apilando los postes y las pieles con una velocidad asombrosa. Simultáneamente, se llevó a cabo la tarea más delicada de la jornada: enlazar y seleccionar a los animales. “Fueron a buscar los renos y a enlazarlos para engancharlos a los trineos. No todos sirven. Tenían que elegir cuáles usar entre una manada de quinientos animales”, recordó.

Una vez armada la gigantesca caravana de trineos tirados por renos y motos de nieve, comenzó la marcha a través de la tundra indómita. El trayecto programado era corto, de apenas seis kilómetros en línea recta, pero avanzar en esas condiciones transformó la distancia en una odisea de varias horas.

Imagen del momento previo a la migración: la tribu de nenets prepara su campamento en la vasta y gélida tundra siberiana, continuando su estilo de vida nómada y migratorio, recorriendo largas distancias anualmente

“Nos movimos seis kilómetros y tuvimos que volver a armar toda la carpa. Imaginate que terminaron de hacerlo a las nueve de la noche”, relató Darío, quien intentó sumarse a las tareas comunitarias para arrastrar maderas y tensar pieles, pero la cruda realidad de la tundra lo superó rápidamente. “Cuando vos los querés ayudar sos más lo que molestás. Ellos saben exactamente qué hacer y además la comunicación era muy limitada por el idioma. Yo abandoné rápidamente porque era imposible seguirles el ritmo. Te puedo asegurar que fue agotador”, señaló.

El lujo de no tener nada

Estar completamente aislado del planeta provocó en Darío un profundo proceso de introspección y desapego involuntario. Cuando el santafesino se internó en Siberia, el panorama político internacional ardía en tensiones entre Estados Unidos e Irán. Durante una semana, el grupo operó en un vacío informativo absoluto. “Nos fuimos sin saber qué iba a pasar. Decíamos: por ahí empezó la Tercera Guerra Mundial y nosotros estamos acá en el medio de la nada”, comentó entre risas.

Imagen de la "chum" por fuera. La tienda estaba hecha con palos de madera y pieles de reno

Esa desconexión total terminó transformándose en una lección de humildad y en una crítica silenciosa al materialismo de la vida moderna. En la inmensidad de Yamal, los estatus sociales y las billeteras abultadas se congelan hasta volverse inútiles.

“No tenés que pensar en mails, mensajes, trabajo ni redes sociales. El tipo más millonario del mundo no tendría forma de utilizar su dinero estando ahí. Te valés por lo que sabés hacer para sobrevivir en la nieve. Ahí no importa cuánto dinero tengas. El multimillonario más rico del mundo vale exactamente lo mismo que cualquier otra persona. Volvés y te das cuenta de que vivimos rodeados de cosas que realmente no necesitamos”, reflexionó.

“Lo que viví fue totalmente de otra época. Todo muy arcaico, digamos. Fue como volver a la prehistoria, experimentar lo que te contaban en los libros del colegio”, describió sorprendido.

Una cultura en la encrucijada del futuro

Más allá de la adrenalina y el desafío deportivo de soportar el clima hostil, lo que verdaderamente caló hondo en la memoria de Darío Kaden fue ser testigo de una forma de vida milenaria que hoy libra una batalla silenciosa e inequitativa contra la modernidad.

El aislamiento de los nenets no es inmune a las leyes del Estado ruso. Por decreto gubernamental, los niños de la tribu pueden pasar sus primeros años criándose en la libertad salvaje de la tundra, pero al alcanzar la edad escolar obligatoria deben ser trasladados a internados urbanos en las ciudades para recibir educación formal.

Aunque los hombres de este grupo étnico nómada son quienes se encargan de los trabajos de fuerza y generalmente permanecen más en el exterior, las mujeres no se quedan atrás, ellas también hacen fuertes trabajos resistiendo las bajas temperaturas de la tundra helada

Ese desarraigo temprano genera una grieta cultural insalvable en las nuevas generaciones. Al saborear las comodidades de la vida urbana, el internet, la calefacción y la tecnología, el regreso al rigor del chum y al pastoreo a -50°C se vuelve una opción poco atractiva para muchos.

“Nos contaban que cada vez vuelven menos. Sobre todo las mujeres, ya no vuelven, y eso va matando un poquito todas estas tradiciones. Es una cultura que lentamente está cambiando”, lamentó el viajero argentino.

Por eso, valora haber sido testigo de un mundo en transición: “Lo lindo es que conocés una cultura inmerso en el día a día de ellos. No hay montaje ni espectáculo. Es la vida real. Fue como ver un pedazo de la historia humana que todavía sigue vivo”.

El regreso al ruido

El viaje concluyó desandando las mismas diez horas de travesía en sentido inverso sobre la llanura helada, devolviendo al grupo de siete exploradores a las calles de Salekhard. De golpe, el impacto de la modernidad golpeó sus rostros: reaparecieron los edificios de hormigón, el tendido eléctrico, el tráfico de vehículos y el parpadeo incesante de las pantallas.

Así era el baño de los nenets: estaba ubicado a unos 50 metros de las "chum"

“Cuando recuperé la señal tenía cientos de mensajes en el celular”, recordó Darío. Sin embargo, el hombre que regresó de la tundra ya no era exactamente el mismo que se había marchado. La experiencia de haber compartido el pan helado y el fuego con personas capaces de doblegar el invierno más crudo del planeta, mudando pueblos enteros a fuerza de trineos y voluntad, grabó en él una huella imborrable.

“No es un viaje para cualquiera. Pero fue la mejor experiencia que tuve, la más increíble que me tocó vivir”, concluyó con absoluta certeza.

En un planeta hiperconectado y homogéneo, Darío Kaden descubrió que todavía queda un reducto del mundo que se rige por leyes atávicas y esenciales. Un rincón helado del Ártico donde el dinero es papel inservible, donde la tecnología calla y donde la vida humana avanza con paso firme y silencioso, al ritmo pausado de un rebaño de renos cruzando el hielo eterno.