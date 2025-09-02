Sociedad

Mendoza: un adolescente de 17 años realizó una maniobra imprudente con la moto, perdió el control y murió

El menor impactó contra el cordón de un boulevard y luego contra un poste de alumbrado público. El servicio de emergencias médicas constató su fallecimiento en el lugar

Guardar
Un adolescente de 17 años
Un adolescente de 17 años murió tras perder el control de su moto en San Rafael, Mendoza

Un accidente de tránsito ocurrido en la tarde de este martes sacudió a la comunidad de San Rafael, en la provincia de Mendoza. Un adolescente de 17 años, identificado como Ian Carrasco Montaña, perdió la vida tras protagonizar un siniestro vial en la intersección de Santa María de Oro y General Paz, en el distrito de Cuadro Benegas.

El hecho se registró durante la tarde, alrededor de las 16.30, cuando un llamado al 911 alertó a las autoridades sobre un motociclista herido en la vía pública. Al llegar al lugar, personal policial y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) comprobaron que el joven ya no tenía signos vitales.

De acuerdo con la información de medios locales, se desplazaba en una moto Zanella 200cc y, en medio de maniobras riesgosas conocidas como wheelie, perdió el control del rodado. La moto impactó contra el cordón del boulevard y posteriormente contra un poste de alumbrado público.

Vecinos, testigos presentes del hecho, confirmaron que el adolescente circulaba zigzagueando antes de morder el cordón. Aunque llevaba casco, el golpe resultó fatal y no logró sobrevivir.

En el sitio trabajaron efectivos de la Comisaría 62, Policía Vial y Policía Científica, quienes realizaron pericias para determinar con precisión la dinámica del accidente. También intervinieron autoridades judiciales, que dispusieron las medidas correspondientes para esclarecer los detalles del hecho, aseguraron los medios mendocinos.

Otro accidente trágico en San Rafael

Tragedia en Mendoza: viajaba con un amigo que manejaba alcoholizado y terminó con muerte cerebral (INFO YA!)

Un accidente de tránsito ocurrido el último domingo en la ciudad de San Rafael, en la provincia de Mendoza, provocó que un joven permanezca en estado crítico y dejó varios heridos.

Aunque se difundió que el principal afectado, Mateo I., de 21 años, falleció a raíz de las heridas que sufrió en el choque, este martes fuentes vinculadas al caso aclararon a Infobae que continúa internado con muerte cerebral.

El siniestro sucedió cerca de las 5 de la mañana en la intersección de avenida Yrigoyen y Carlos Washington Lencinas, en pleno centro de San Rafael.

La reconstrucción del hecho indica que el incidente involucró un Volkswagen Scirocco donde iban Matías D. (21) al volante, junto a Mateo I. (21) y Valentín P. (23). El vehículo avanzaba por la avenida Yrigoyen en sentido este cuando, por motivos que aún se investigan, chocó contra una Volkswagen Amarok que se encontraba correctamente estacionada.

A raíz del impacto, el Scirocco volcó y terminó golpeando a un Fiat Palio detenido ante el semáforo, conducido por una mujer de 50 años que se hallaba acompañada por otras dos mujeres, de 25 y 51. Vecinos que escucharon la colisión alertaron de inmediato al 911. Poco después, acudieron al sitio agentes de la Comisaría 32a de San Rafael, efectivos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y bomberos.

En las imágenes que abrió la cobertura de Info YA! se pueden advertir rastros de la velocidad elevada a la que circulaba el Scirocco sobre la avenida unas cuadras antes del accidente.

El conductor del auto involucrado
El conductor del auto involucrado en el segundo accidente dio positivo en alcoholemia y fue detenido

El balance médico indica que Mateo I. sufrió un traumatismo de cráneo severo y permanece internado en estado crítico con muerte cerebral en el Hospital Schestakow. El otro acompañante, Valentín P., fue atendido por una fractura de fémur izquierdo y también permanecía ingresado en el mismo centro de salud. El conductor solo presentó heridas leves y fue asistido en el lugar.

Peritos de la Policía Vial sometieron al conductor del Scirocco a una prueba de alcoholemia, que arrojó 0,96 gramos de alcohol por litro de sangre, valor que casi duplica el máximo permitido provincial. Después de recibir atención médica y finalizar las pericias, el vehículo fue secuestrado y Matías D. quedó aprehendido de forma preventiva.

Sobre las ocupantes del Fiat Palio, voceros policiales confirmaron a este medio que las tres mujeres aportaron declaración en carácter de testigos. La investigación sigue en curso, mientras las autoridades esperan poder obtener una versión más precisa sobre las circunstancias del choque y tomar nuevos testimonios conforme evolucionen los heridos.

Temas Relacionados

MendozaSan RafaelAccidenteAccidente vialAccidente fatalÚltimas noticias

Últimas Noticias

Liberaron a una pequeña hembra de ocelote en el Parque Nacional Iberá: su importancia para el ecosistema

Pelusa, el nombre del ejemplar felino, tiene un collar para monitorear sus movimientos y hábitos

Liberaron a una pequeña hembra

“¿Todavía no se murió?”: quedó firme la condena contra un hombre que mató a balazos a su hijo en su casa

La Corte Suprema rechazó el último intento por parte de la defensa de Leonardo Palermo, quien le disparó a la víctima en 2017 en medio de una discusión en Temperley. El padre recibió 18 años de prisión

“¿Todavía no se murió?”: quedó

Un buzo argentino se accidentó en Bahamas y quedó internado: la familia pide ayuda para afrontar los gastos médicos

Juan Cruz Zanaboni se encuentra intubado en un hospital local que no cuenta los recursos para tratarlo. La colecta es para trasladarlo a un nosocomio con la infraestructura requerida y que luego pueda regresar al país

Un buzo argentino se accidentó

Los mochileros de la cocaína: condenaron a la caravana apresada en pleno monte salteño con 195 kilos de droga

El fallo fue del Tribunal Oral Federal N°2 y estableció penas de 10 y 8 años de prisión por el traslado masivo de estupefacientes

Los mochileros de la cocaína:

Brutal pelea entre patovicas y un grupo de jóvenes en un boliche de Bahía Blanca: el agresor quedó en libertad

Un joven de 24 años había sido detenido tras atacar al personal de seguridad, pero la Justicia lo liberó pocas horas después. El enfrentamiento comenzó adentro del local y continuó en la calle, pero aún se desconoce el origen del altercado

Brutal pelea entre patovicas y
ÚLTIMAS NOTICIAS
Liberaron a una pequeña hembra

Liberaron a una pequeña hembra de ocelote en el Parque Nacional Iberá: su importancia para el ecosistema

Receta de coquitos sin harina, rápida y fácil

Cristina Kirchner volvió a criticar a Javier Milei por las nuevas medidas económicas: “¡La vas a chocar mal!”

“¿Todavía no se murió?”: quedó firme la condena contra un hombre que mató a balazos a su hijo en su casa

Brillos metálicos y terciopelo dominan la alfombra roja en el Festival de Cine de Venecia: los últimos looks

INFOBAE AMÉRICA
Inspectores del OIEA detectaron uranio

Inspectores del OIEA detectaron uranio en un sitio vinculado a un programa nuclear secreto en Siria

Drones explosivos en Haití: la policía intensificó su ofensiva contra pandillas y dejó más de 300 muertos

François Ozon reinventa “El extranjero” y lleva la novela de Albert Camus al cine con una mirada actual

El empleo adecuado en Ecuador creció 3,4% en el primer semestre de 2025

Francia emitió órdenes de arresto contra el ex dictador sirio Bashar al Asad y su cúpula militar por crímenes de guerra

TELESHOW
La boda de Matías Ale

La boda de Matías Ale y Martina Vignolo: fecha, vestidos de diseñador y el trámite que podría postergarla

La reacción de Naanim Timoyko luego de que Juan Alberto Mateyko aseguró que era el amor de su vida y criticó a su actual pareja

El acuerdo entre L-Gante y Tamara Báez por Jamaica: cifra, condiciones y polémica

Evelyn Botto y Fede Bal negaron los rumores de romance

Pampita contó el día que un famoso actor le dijo que no: “Lo sigo admirando igual”