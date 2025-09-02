Sociedad

Tragedia en Mendoza: viajaba con un amigo que manejaba alcoholizado y terminó con muerte cerebral

El trágico siniestro ocurrió el pasado domingo en la ciudad de San Rafael. Mateo I., de 21 años, continúa internado y su familia reza por una milagrosa recuperación

Guardar
Mendoza Viajaba en un auto
Mendoza Viajaba en un auto cuyo conductor manejaba borracho y está con muerte cerebral tras un brutal choque

Un grave siniestro vial ocurrido el pasado domingo en la ciudad de San Rafael, provincia de Mendoza, dejó como saldo un joven en grave estado y varias personas heridas. Si bien trascendió que el principal damnificado, identificado como Mateo I., de 21 años, murió a causa de las graves heridas sufridas tras el choque, fuentes del caso confirmaron este martes a Infobae que la víctima continúa internado con muerte cerebral.

El hecho, registrado cerca de las 5 de la madrugada, tuvo lugar en la intersección de avenida Yrigoyen y Carlos Washington Lencinas, en pleno centro de la ciudad sanrafaelina.

Según la información recabada por este medio, el incidente involucró a un automóvil Volkswagen Scirocco en el que circulaban Matías D. (21), el conductor, y sus acompañantes Mateo I. (21) y Valentín P. (23). El vehículo avanzaba por avenida Yrigoyen en dirección este cuando, por razones que se encuentran bajo investigación, impactó con una camioneta Volkswagen Amarok que estaba correctamente estacionada.

Así quedó el Volkswagen Scirocco
Así quedó el Volkswagen Scirocco en el que viajaba Mateo I.

Producto del choque, el Scirocco volcó y colisionó a un Fiat Palio que permanecía detenido en el semáforo de la esquina, conducido por una mujer de 50 años, quien se encontraba acompañada por otras dos mujeres, de 25 y 51. Los servicios de emergencia fueron alertados por vecinos a través del 911, y minutos después arribaron personal policial de la Comisaría 32a de San Rafael, integrantes del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y bomberos.

Mateo I. sufrió un traumatismo de cráneo severo, por lo que fue trasladado en grave estado al Hospital Schestakow y quedó con diagnóstico de muerte cerebral. Por su parte, el otro joven que viajaba de acompañante presentó una fractura de fémur izquierdo y también fue derivado al mismo centro de salud, mientras que el conductor fue asistido por lesiones leves.

Bomberos voluntarios de San Rafael
Bomberos voluntarios de San Rafael trabajaron en el lugar para rescatar a los ocupantes del Volkswagen Scirocco.

Los agentes de Policía Vial mendocina realizaron un test de alcoholemia al conductor del Sirocco, cuyo resultado arrojó 0,96 gramos de alcohol por litro de sangre, casi el doble del límite permitido en la provincia. Tras la asistencia médica y las pericias de Científica, la policía dispuso el secuestro del automóvil y la aprehensión preventiva de Matías D..

En cuanto a los ocupantes del Fiat Palio, fuentes policiales indicaron a este medio que se les tomaron declaraciones en calidad de testigos, mientras la investigación continúa su curso. Las autoridades aguardan determinar con mayor precisión cómo se desencadenó la colisión y aguardan la recuperación de los heridos para tomar nuevos testimonios.

Lanzaron una colecta para ayudar a la familia de Mateo

Peluquero de oficio y padre de un niño de 1 año y 3 meses, Mateo I. permanecía internado este martes en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital Schestakow, con el diagnóstico de muerte cerebral.

Si bien trascendió que el joven murió a raíz de las graves heridas sufridas tras el siniestro vial, desde la Policía de Mendoza explicaron a este medio que la víctima permanece con signos vitales, conectado al respirador artificial.

Ante este escenario, familiares y amigos de Mateo I. lanzaron una colecta solidaria para asistir a la familia del joven. “Hoy nos comunicamos para acompañar a su familia y especialmente a su pequeño hijo. Estamos organizando un fondo común solidario para ayudar con los gastos y brindar apoyo en este momento tan difícil”, reza la publicación que difundió el círculo cercano del estilista.

Y en esa línea, el mensaje agrega: “Toda colaboración, por pequeña que sea, será un gran gesto de amor y acompañamiento”.

Aquellas personas que quieran colaborar con la causa pueden hacerlo a través de la plataforma Mercado Pago, mediante donaciones al alias joseluisocasanrafael, a nombre de José Luis Ernesto Inostroza, padre de Mateo.

Temas Relacionados

Accidentes de tránsitoMendozaSan RafaelÚltimas noticias

Últimas Noticias

Detuvieron a un joven de 19 años por el crimen de la mujer enterrada en el patio de su casa en Tristán Suárez

El sospechoso se había ido de la escena en un Fiat Cronos. El auto fue captado por las cámaras de seguridad en la madrugada del asesinato

Detuvieron a un joven de

Desbarataron una red de venta de indumentaria trucha en el centro de Bahía Blanca

Estiman que la mercadería secuestrada de los comercios tiene un valor de 85 millones de pesos. El operativo estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina

Desbarataron una red de venta

Villa Fiorito: mató a golpes a su beba de dos meses y fue condenado a prisión perpetua

Matías David Pueblas fue hallado culpable por jurado popular días atrás y ahora el TOC Nº5 de Lomas de Zamora confirmó su pena. Los detalles del aberrante crimen

Villa Fiorito: mató a golpes

Misterio en Santiago del Estero: cayó una avioneta en un campo, sus ocupantes la incendiaron y huyeron

La aeronave se desplomó en la localidad de Garza. Testigos observaron a tres personas escapar del lugar. Investiga la Justicia Federal

Misterio en Santiago del Estero:

Un violador estuvo casi 9 años prófugo y fue detenido cuando salía de su casa en Parque Patricios

E.A.F., de 49 años, fue capturado el martes pasado por personal de la Policía de la Ciudad

Un violador estuvo casi 9
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tras los aumentos de septiembre,

Tras los aumentos de septiembre, cuáles son los 10 autos más baratos del mercado y cuánto cuestan

Detuvieron a un joven de 19 años por el crimen de la mujer enterrada en el patio de su casa en Tristán Suárez

Dólar hoy: la cotización oficial reacciona con bajas tras el anuncio de que el Gobierno intervendrá en el mercado

Desbarataron una red de venta de indumentaria trucha en el centro de Bahía Blanca

Mariano Recalde criticó el fallo que prohíbe difundir los audios de Karina Milei: “Estamos en el gobierno liberal más extraño del mundo”

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos sancionó a una

Estados Unidos sancionó a una red acusada de contrabandear petróleo iraní camuflado como crudo de Irak

Aquí y ahora, el Festival de Venecia habla de Putin, “The Rock”, Gaza y Yorgos Lanthimos

Ecuador renovó la cúpula militar para una “nueva fase” del combate contra los grupos criminales

Ex canciller de Añez pide el sobreseimiento de los procesos en su contra para retornar a Bolivia

Ecuador, Colombia y Perú reforzaron la cooperación para proteger el Corredor Trinacional Amazónico

TELESHOW
Pampita sorprendió a Evangelina Anderson:

Pampita sorprendió a Evangelina Anderson: “Es una bomba atómica y la más linda del programa”

La furia de la supuesta amante de Martín Demichelis tras el escándalo de infidelidad: “Cansada de la hipocresía”

Carmen Barbieri volvió a hablar en medio del escándalo: “Tengo mucho para decir de Ayelén Paleo”

¿Roberto Pettinato volvió a apostar por el amor? La foto con una exmodelo que despertó rumores de romance

El emotivo agradecimiento de Gimena Accardi a Nico Vázquez por su trabajo juntos: “El mejor director de mi vida”