Tragedia en Mendoza: viajaba con un amigo que manejaba alcoholizado y terminó con muerte cerebral

Mendoza Viajaba en un auto cuyo conductor manejaba borracho y está con muerte cerebral tras un brutal choque

Un grave siniestro vial ocurrido el pasado domingo en la ciudad de San Rafael, provincia de Mendoza, dejó como saldo un joven en grave estado y varias personas heridas. Si bien trascendió que el principal damnificado, identificado como Mateo I., de 21 años, murió a causa de las graves heridas sufridas tras el choque, fuentes del caso confirmaron este martes a Infobae que la víctima continúa internado con muerte cerebral.

El hecho, registrado cerca de las 5 de la madrugada, tuvo lugar en la intersección de avenida Yrigoyen y Carlos Washington Lencinas, en pleno centro de la ciudad sanrafaelina.

Según la información recabada por este medio, el incidente involucró a un automóvil Volkswagen Scirocco en el que circulaban Matías D. (21), el conductor, y sus acompañantes Mateo I. (21) y Valentín P. (23). El vehículo avanzaba por avenida Yrigoyen en dirección este cuando, por razones que se encuentran bajo investigación, impactó con una camioneta Volkswagen Amarok que estaba correctamente estacionada.

Así quedó el Volkswagen Scirocco en el que viajaba Mateo I.

Producto del choque, el Scirocco volcó y colisionó a un Fiat Palio que permanecía detenido en el semáforo de la esquina, conducido por una mujer de 50 años, quien se encontraba acompañada por otras dos mujeres, de 25 y 51. Los servicios de emergencia fueron alertados por vecinos a través del 911, y minutos después arribaron personal policial de la Comisaría 32a de San Rafael, integrantes del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y bomberos.

Mateo I. sufrió un traumatismo de cráneo severo, por lo que fue trasladado en grave estado al Hospital Schestakow y quedó con diagnóstico de muerte cerebral. Por su parte, el otro joven que viajaba de acompañante presentó una fractura de fémur izquierdo y también fue derivado al mismo centro de salud, mientras que el conductor fue asistido por lesiones leves.

Bomberos voluntarios de San Rafael trabajaron en el lugar para rescatar a los ocupantes del Volkswagen Scirocco.

Los agentes de Policía Vial mendocina realizaron un test de alcoholemia al conductor del Sirocco, cuyo resultado arrojó 0,96 gramos de alcohol por litro de sangre, casi el doble del límite permitido en la provincia. Tras la asistencia médica y las pericias de Científica, la policía dispuso el secuestro del automóvil y la aprehensión preventiva de Matías D..

En cuanto a los ocupantes del Fiat Palio, fuentes policiales indicaron a este medio que se les tomaron declaraciones en calidad de testigos, mientras la investigación continúa su curso. Las autoridades aguardan determinar con mayor precisión cómo se desencadenó la colisión y aguardan la recuperación de los heridos para tomar nuevos testimonios.

Lanzaron una colecta para ayudar a la familia de Mateo

Peluquero de oficio y padre de un niño de 1 año y 3 meses, Mateo I. permanecía internado este martes en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital Schestakow, con el diagnóstico de muerte cerebral.

Si bien trascendió que el joven murió a raíz de las graves heridas sufridas tras el siniestro vial, desde la Policía de Mendoza explicaron a este medio que la víctima permanece con signos vitales, conectado al respirador artificial.

Ante este escenario, familiares y amigos de Mateo I. lanzaron una colecta solidaria para asistir a la familia del joven. “Hoy nos comunicamos para acompañar a su familia y especialmente a su pequeño hijo. Estamos organizando un fondo común solidario para ayudar con los gastos y brindar apoyo en este momento tan difícil”, reza la publicación que difundió el círculo cercano del estilista.

Y en esa línea, el mensaje agrega: “Toda colaboración, por pequeña que sea, será un gran gesto de amor y acompañamiento”.

Aquellas personas que quieran colaborar con la causa pueden hacerlo a través de la plataforma Mercado Pago, mediante donaciones al alias joseluisocasanrafael, a nombre de José Luis Ernesto Inostroza, padre de Mateo.