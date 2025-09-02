“Soy una hormiguita delante del monstruo de la misoginia y el patriarcado”, Cazzu tras advertencia del abogado de Nodal

Cazzu y Christian Nodal se convirtieron en padres el 14 de septiembre de 2023 de una niña a quien llamaron Inti. (Infobae)

Ya pasó más de un año desde que Christian Nodal y Cazzu anunciaron su separación; sin embargo, ambos continúan dando de qué hablar por temas relacionados con la custodia de su única hija en común: Inti.

De acuerdo con la información que compartió la cantante argentina en entrevista para Se regalan dudas podcast, después de su separación solicitó un permiso para poder viajar con su hija; sin embargo, el intérprete de regional mexicano no ha firmado el documento.

“Necesito un permiso de viaje para llevar a mi hija conmigo y eso es sabido, yo trabajo de lo mismo que él y necesito viajar. Ya va a pasar más de un año y ese permiso no lo tengo”, contó.

La cantante narró una dura experiencia con el abogado de su expareja YT: Se Regalan Dudas

La cantante abordó este tema en una mediación, donde estuvieron presentes su abogada y el representante legal de Nodal. Lamentablemente, la respuesta que recibió no fue lo que esperaba, pues la hizo sentirse amenazada y vulnerable.

“No se preocupen, mi cliente está totalmente enterado de que cuando tenga ganas ese permiso lo puede revocar”, recordó Cazzu.

Y agregó: “Ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo: ‘Tenemos el control sobre vos y tu hija’ y fue uno de los peores momentos de mi vida”.

Cazzu y Nodal se separaron de manera oficial en mayo de 2024, desde entonces la menor vive con Cazzu en Argentina. (Ig cazzu)

Cazzu reconoció que, pese a su carácter, enfrentarse a este tipo de situaciones legales la sobrepasó emocionalmente. Por esa razón, tomó la decisión de no llevar el caso a juicio.

Cazzu comparte una reflexión sobre los obstáculos que enfrentan las madres solteras

La cantante no compartió más detalles sobre los acuerdos que tiene con Christian Nodal respecto a la custodia de su hija; sin embargo, se sabe que no está de acuerdo con la manutención que aporta el papá de la menor.

Inti pudo visitar la Ciudad de México este 2025 gracias a un aparente permiso parcial. (Foto: @cazzu)

En esa misma charla con ‘Se regalan dudas podcast’, Cazzu compartió una reflexión sobre los obstáculos que enfrentan las madres solteras ante la ley.

“Yo tengo el privilegio de no ir a hacer un juicio porque puedo cuidar a mi hija (...) yo soy un número, pero soy un número que sí tiene plata para mantener a su hija”,

La cantante subrayó que su posición económica le permite afrontar el conflicto de una manera diferente y lamentó que otras madres solteras no tienen la misma oportunidad que ella.

Cazzu necesita el permiso para que su hija la pueda acompañar en su gira por México, Chile, Perú y Colombia. ( Instagram)

“Soy una hormiguita delante del monstruo de la misoginia, del patriarcado. Hoy lo vivo desde otro lugar porque tiene que ver con una de las cosas más importantes que una puede llegar a tener, que es la vida de un hijo. El hijo no pelea la batalla, me rindo antes de intentarlo, por mí, por mis sueños, porque puedo pagar a mis abogadas para que vayan a pedir lo que hay que pedir”, reflexionó.

Aunque Cazzu reconoce que cuenta con ciertos privilegios, es consciente de que muchas mujeres no tienen las mismas oportunidades para enfrentar el sistema legal y social, lo que incrementa la desigualdad y la vulnerabilidad de quienes no disponen de los mismos recursos.