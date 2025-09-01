Sociedad

El drama tras la tormenta de Santa Rosa: en un pueblo de Córdoba cayeron más de 300 milímetros de agua y quedó aislado

Se trata de Cruz Alta, una localidad ubicada al sur de la provincia, en el límite con Santa Fe. Hubo cortes de ruta, se suspendieron las clases y más de 30 familias fueron evacuadas

Guardar

Las fuertes tormentas vinculadas con el fenómeno denominado Santa Rosa dejaron una sin fin de consecuencias en gran parte de la zona núcleo de la Argentina, con campos inundados, rutas cortadas y pérdidas económicas en el sector agroproductivo.

En ese sentido, una de las localidades más afectadas por las lluvias que se registraron durante el último fin de semana fue la localidad cordobesa de Cruz Alta. Este pueblo ubicado en el sur de la provincia, a 323 km de la capital, quedó completamente aislado producto de las fuertes inundaciones.

Según estimaciones de la Dirección de Recursos Hídricos de la Provincia, en las últimas 24 horas, cayeron cerca de 332,3 milímetros de agua. Esto dejó como saldo caminos rurales completamente destruidos, evacuaciones de familias de la zona y cortes preventivos en accesos por la abundante cantidad de agua que se registró sobre calzada.

Por las inundaciones, se cortó
Por las inundaciones, se cortó el tránsito en varias rutas

El intendente Agustín González habló en La Voz en Vivo y sostuvo que la localidad permanece “temporalmente aislada” debido a la gran presencia de agua sobre los accesos de las rutas 15, 6 y 92, lo que impide el ingreso y egreso normal. También aclaró que se brindó asistencia a 36 familias cuyas viviendas resultaron inundadas. Entre ellas, hubo evacuaciones tanto en viviendas particulares como en el hospital local y el asilo de ancianos, teniendo que reubicar momentáneamente a residentes y pacientes.

En estas horas, se refirió a la dificultad en la provisión de agua potable y la imposibilidad de que una ambulancia circule rápidamente ante una emergencia. Es por eso que declararon la crisis hídrica y sanitaria a nivel municipal. Las autoridades detallaron que la demanda de agua supera la oferta operativa, lo que afecta tanto el abastecimiento de agua potable como el funcionamiento de la infraestructura de saneamiento.

Asimismo, por razones de seguridad, se suspendieron las clases en todos los niveles educativos mientras persista la emergencia.

Las inundaciones en Cruz Alta,
Las inundaciones en Cruz Alta, provincia de Córdoba

Sobre las causas que contribuyeron a la magnitud del desastre, González explicó que Cruz Alta no solo se ve afectada por las precipitaciones locales, sino que a su territorio llegan los excesos hídricos de caminos rurales procedentes de distintas áreas de la región. La Dirección de Recursos Hídricos de la Provincia detalló que, a la cantidad de agua registrada en las últimas 24 horas, sumada con las lluvias del mes, la acumulación asciende a 464,4 milímetros.

Justamente, el nivel de saturación en los suelos dificulta la absorción, mientras que el escurrimiento superficial genera daños en lotes agrícolas y en obras menores de desagüe. La combinación de estos factores multiplica los impactos sobre la infraestructura y la gestión del agua en el pueblo y sus accesos.

Frente a este contexto de emergencia, el Municipio coordina tareas junto a Bomberos voluntarios y personal de Defensa Civil, a la par de los equipos provinciales que trabajan desde primera hora. También se ha dispuesto la intervención del gobierno provincial para el relevamiento de canales pluviales y rutas de acceso.

El Ministerio de Desarrollo Social activó el Fondo Permanente para Atención de Situaciones de Desastre, canalizando recursos para asistir a las familias damnificadas con insumos básicos y contención. Las labores de monitoreo se extienden a canales secundarios y cursos menores, intentando mitigar nuevas complicaciones ante potenciales lluvias adicionales.

El impacto sobre caminos y rutas representa otro desafío inmediato. Los accesos rurales y principales a la localidad quedaron severamente comprometidos por la acumulación de agua y el deterioro de calzadas. Está prevista la realización de trabajos de reparación, en colaboración con el gobierno provincial, que evalúa las alternativas para rehabilitar los ingresos e impulsar obras de reconstrucción.

El fenómeno también generó registros históricos de precipitación en otras localidades del sudeste cordobés y santafecino. Además de Cruz Alta con 332 mm, se relevaron 177 mm en Los Surgentes, 172 mm en Marcos Juárez, 175 mm en Colonia San Bartolomé, 199 mm en General Roca, 213 mm en Camino Aldao y 240 mm en Luque.

El drama por las inundaciones en la provincia de Buenos Aires

Las lluvias intensas en el centro de la provincia de Buenos Aires transformaron la situación productiva de manera drástica. En Bolívar, Carlos Casares y 9 de Julio, los campos quedaron cubiertos de agua. El productor agropecuario Leandro Lanzinetti describió en una entrevista en Infobae en Vivo la magnitud del problema: “La situación en vez de mejorar, empeoró”.

El acumulado en la región alcanzó 1.500 milímetros en doce meses, un volumen muy superior a los 950 milímetros habituales. “Quedan miles de hectáreas bajo el agua, sin producir, sin pagar impuestos”, afirmó. El panorama afecta tanto a la agricultura como a la ganadería.

Las precipitaciones interrumpieron el ciclo productivo de los cultivos de verano y también anularon la siembra de invierno. Lanzinetti explicó que “se perdió parte de la cosecha gruesa que no se pudo cosechar” y remarcó que “todavía hay montones de lotes sin cosechar de maíz y de soja”.

Temas Relacionados

TormentasSanta RosaTiempoCórdobaCruz AltaInundacionesCortes de rutaúltimas noticias

Últimas Noticias

Sigue la búsqueda del violador de Mariano Acosta que agarró de los pelos a una mujer y la abusó en un baldío

La víctima tiene 26 años. El video previo al ataque y que es clave en la causa

Sigue la búsqueda del violador

Se prendió fuego el techo de un boliche en La Rioja y cientos de personas tuvieron que ser evacuadas

Un cortocircuito en el sistema de iluminación provocó que las llamas alcancen la parte alta de la discoteca Space, ubicada sobre la Ruta Nacional 38. No se registraron personas heridas

Se prendió fuego el techo

Llegó a juicio el ataque de un viudo negro al ex novio de Lizi Tagliani: tres imputados

Están siendo juzgados por el robo y el abuso sexual que sufrió Sebastián Alberto Fariña en su casa en 2023. Este miércoles serán los alegatos finales

Llegó a juicio el ataque

Un control de rutina en el peaje Cañuelas, un auto robado y armas: tres detenidos

Fue durante un procedimiento de rutina de personal de Gendarmería de la sección seguridad vial realizado sobre la Ruta Nacional Nº3

Un control de rutina en

Patricia Bullrich anunció un decomiso récord de cocaína en el primer semestre del 2025

La Ministra de Seguridad aseguró, en San Isidro, que se realizaron 15 mil procedimientos en lo que va del año. Estuvo acompañada por diputado y candidato de LLA José Luis Espert y por el intendente Ramón Lanús

Patricia Bullrich anunció un decomiso
ÚLTIMAS NOTICIAS
La recaudación tributaria aumentó por

La recaudación tributaria aumentó por debajo de la inflación por la baja de retenciones y la eliminación del impuesto PAIS

La estrategia del Gobierno frente a la filtración de audios de Karina Milei: qué dice la denuncia

Sigue la búsqueda del violador de Mariano Acosta que agarró de los pelos a una mujer y la abusó en un baldío

Desde eclipses hasta un equinoccio: cuáles serán los eventos astronómicos más sorprendentes en septiembre

Elecciones en Buenos Aires 2025: cómo será el operativo para los comicios y a qué hora se esperan los primeros resultados

INFOBAE AMÉRICA
Carlos Carvallo Spalding recibió la

Carlos Carvallo Spalding recibió la calificación “A” de Global Finance por el liderazgo en el Banco Central del Paraguay

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa recibirá al secretario de Estado de EEUU Marco Rubio

Crisis política en Francia: la ultraderecha francesa dijo que están listos para unos potenciales comicios anticipados

Guía completa para una experiencia mágica en los Disney Resort Hotels

India recortará el impuesto al consumo en 175 productos para estimular la economía interna

TELESHOW
Christian Sancho contó por qué

Christian Sancho contó por qué tuvo que ser internado de urgencia: “Tuve un cuadro de deshidratación”

Brandoni apoyó a Francella por la película Homo Argentum: “El está muy afectado, y a la vez muy contento por el extraordinario éxito”

Llegó a juicio el ataque de un viudo negro al ex novio de Lizi Tagliani: tres imputados

Georgina Barbarossa mostró su travesía por Tailandia: templos, sabores exóticos y una aventura de colores

Nicola Payne recuerda a Liam Payne: “Hoy hace un año estábamos tan llenos de esperanza y emoción por lo que los años venideros te traerían”